 Сегодня мир отмечает День памяти жертв Холокоста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Холокост - это геноцид еврейской расы в годы Второй мировой войны. Он достиг немыслимого размаха. Холокосту подверглись свыше 6 млн евреев.
Имено 27 января 1945 года Красная армия освободила первый и самый большой гитлеровский концлагерь Аушвиц (польское название - Освенцим). Только здесь, в 70 км от Кракова, за годы войны - с 41-го по 45-й - были убиты больше 1,4 млн человек, из которых 1,1 млн были евреями. На момент освобождения советскими солдатами в концлагере содержались 3 тыс. евреев. Именно этот лагерь считается главным символом Холокоста.
Международный день памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Инициаторами выступили шесть стран: Израиль, Украина, Россия, Канада, Австралия и США. Соавторами были еще 90 стран. Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Впервые День памяти жертв Холокоста провели 27 января 2006 года.
Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.
В Освенциме в этот день также проходят памятные мероприятия. В настоящее время он открыт для всех. Холокосту подверглись и другие группы людей: поляки, советские военнопленные, смертельно больные, гомосексуалисты, инвалиды… Гитлеровская идеология преподносила холокост как очищение арийской нации.
Хоть верхнюю половину ребенка мог не выкладывать... И так все знают, какие нарасеянцы зверьё..
Ну так посмотри на дороги на Параше и в Шмидтланде и не крути клавиатурой. задолбали мудрецы, значит Сралин хорошенький, раз Путю с Гитлером сравниваете? Мало морил Сралин, раз не дошло.
пирдатели мля, ага.
бандеровцы тоже тогда "придатили" не?
нічому життя не вчить
Їх було дві. Страшні злочини однієї з них і досі не засуджені..
Ихтамнеты взорвут твой город а Лавров скажет:
- в ублюдков нет национальности, так что ищи репараций в другом месте. и заржет, смотря как ты кланяясь, удаляешься.
НКВД отработала в ответ на вечную звериную юдофобию и притеснение евреев которые были до революции.
Стереотип "еврейской эксплуатации" бедных людей, был краеугольным камнем политики бояр для увода гнева холопов при обнищании на протяжении почти что всей истории.
Это так вбили в головы, что вот, ты яркий пример, сколько времени прошло а ненависть эта очень плотно сидит в твоей голове в 2019 году.
А за хутір вІн би зробив жорсткіше... наприкад затопив би всіх)
Даже если зло конкретно с твоими родными сотворили например литовцы, белорусы или вообще украинцы.
Твоя логика, мышление и ментальность уже откалиброваны настроены так, что всегда и во всем будут виноваты евреи. Если не сможешь найти начальника еврея, найдешь хоть где то там, хоть как то, и когда найдешь вздохнешь облегченно, ведь иначе у тебя будет моральный и даже физический дисконфорт.
Но, вдруг переключаются на один из новостных каналов и там идёт развлекательная программа в честь какого-то события этой крупной компании!!! Я просто офигел!!! И ещё - горящею свечу на экране так и не нашёл!!!
А праздник этот у компании, которой выделил наш гарант много денег, патамушо, наверное, там нечем курей кормить...
Ну, и понятно какое отношение имеет к этому каналу наш Гарант (самое прямое)...
Всё ТВ сейчас цифровое....
Прогуляйтесь по прошедшим сегодняшним программам на Пятом...
Я не знаю, что сказать еще о Холокосте,
Чтобы не было потом страшно.
Ведь взывают из земли кости,
И не чьи-нибудь - наших…
Как в горящее взглянуть гетто,
Чтоб не вздрогнули худые руки
Это дети навсегда - дети…
А могли бы быть уже внуки…
Как бездушно показать печи
В распахнувшихся вратах ада?
Догорают в тишине свечи…
Лучше, молча, постоим рядом…
Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Источник: https://censor.net.ua/n3108459
Ага, нарасея выступала инициатором, также как и будапештской бумашки, и сейчас подтирается всеми договорами
І це після розкуркулення, червоного терору і Голодомору.
Выжившие евреи могут смело продолжать дело дедов НКВДистов, уменьшая и сейчас население Украины примерно на 1 млн в год
вот ты и попася касабчик...
Ахаха, ваш бох єто как раз ибрейский Яхве - самый жестокий божок среди милионов этих ссуществ. Так кого колышет сколько там б*гоносцы гоев ухайдокали? У гоев в хатах куча икон, они бормочут мантры о помощи к...... божку тех кто их морит голодом.
Парадокс. "помощь" конечно же пришла. бох дал бесплатно место под могилы)
Так, гірші - тим що, вище написав.
До речі, вже самі євреї зрозуміли, що слово Голокост (всеспалення за ради Бога) не підходить для визначення подій ДВС, тому все частіше використовують слово Катастрофа. Це правильно, але по відношенню до всіх жертв війни, не зважаючи на національність. Яка різниця для загиблого та його рідних, чи загинув він за те, що був євреєм, чи за те, що був мешканцем блокадного Ленінграду, чи комісаром Червоної армії. Перед смертю всі рівні.