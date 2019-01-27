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Все про:память (860) Холокост (97)

 Сегодня мир отмечает День памяти жертв Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Холокост - это геноцид еврейской расы в годы Второй мировой войны. Он достиг немыслимого размаха. Холокосту подверглись свыше 6 млн евреев.

Имено 27 января 1945 года Красная армия освободила первый и самый большой гитлеровский концлагерь Аушвиц (польское название - Освенцим). Только здесь, в 70 км от Кракова, за годы войны - с 41-го по 45-й - были убиты больше 1,4 млн человек, из которых 1,1 млн были евреями. На момент освобождения советскими солдатами в концлагере содержались 3 тыс. евреев. Именно этот лагерь считается главным символом Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Инициаторами выступили шесть стран: Израиль, Украина, Россия, Канада, Австралия и США. Соавторами были еще 90 стран. Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Впервые День памяти жертв Холокоста провели 27 января 2006 года.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.

В Освенциме в этот день также проходят памятные мероприятия. В настоящее время он открыт для всех. Холокосту подверглись и другие группы людей: поляки, советские военнопленные, смертельно больные, гомосексуалисты, инвалиды… Гитлеровская идеология преподносила холокост как очищение арийской нации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии умер 95-летний украинец Яков Палий, которого обвиняли в работе на нацистов в концлагере "Треблинка"

Источник: https://censor.net.ua/n3108459
 
   
 Топ комментарии
 
Когда уже весь мир будет отмечать день памяти жертв Голодомора, который унес больше жизней , чем Холокост. Позор, что до сих пор есть страны,которые не признали это преступление тысячелетия.
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Что посеешь, то пожнешь! В 20-х -40-х годах евреи возглавили самую кровавую машину смерти - НКВД. Более 90% руководящего состава НКВД и ГУЛАГа были евреями.Об этом мировые информационные средства стыдливо умалчивают.
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Тоталітарні системи приносять лише смерть.
Їх було дві. Страшні злочини однієї з них і досі не засуджені..
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Когда уже весь мир будет отмечать день памяти жертв Голодомора, который унес больше жизней , чем Холокост. Позор, что до сих пор есть страны,которые не признали это преступление тысячелетия.
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отмечают обычно ДР.а отмечать трагедию как то тупо звучит
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Отметить - это придать значение какому-то событию, а ДР празднуют, неужели ты настолькл тупой, что бы не видеть элементарной разницы?
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ну и евреев всегда праздник по любому поводу если бы они не придумали Холокост то вряд ли получили в далеком 1948 году если не ошибаюсь государство Сраюль а так.. оно того стоило... столько веков и наконец то сбылась мечта идиотов.. а насчет реальности жертв именно иудеев тут историки до конца не могут понять ведь фактами и документами установлено что часто немцы и их пособники уничтожали под видом евреев и не евреев.. в Польше например так расправлялись с украинцами да да войнов ОУН УПА часто сдавали в лагеря как лиц еврейской национальности.. во Франции также полно таких фактов.. когда алжирцев, мароканцев.. и арабов и египтян оформляли как евреев.. они просто оказались во Франции в момент ее оккупации, а что главное.... правильно обряд обрезания.. что у иудеев что у арабов.. вот так то...
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та начхать на юдэ,они мне нафиг не нужны
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Полностью согласен, только хотел тоже самое написать.
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Русские всегда были шакалами, у них нет эмоций сопереживания- только агрессия и лютая зависть, не у всех, но у большинства, я это поняла после начала войны в Украине,когда многие известные российские политики, артисты, ученые,журналисты стали поддерживать сатанячью политику Путина, политику войны, грабежа, разбоя, нищеты,разрухи, смерти - мерзкую черную политику опущенного народа.
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Маскаляку на гиляку.. Кто не скачет, тот москаль. Путин ПНХ.
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+++
Хоть верхнюю половину ребенка мог не выкладывать... И так все знают, какие нарасеянцы зверьё..
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Где ссылка на первоисточник?
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А кто это? Или ты Путина сравниваешь с Гитлером?
Ну так посмотри на дороги на Параше и в Шмидтланде и не крути клавиатурой. задолбали мудрецы, значит Сралин хорошенький, раз Путю с Гитлером сравниваете? Мало морил Сралин, раз не дошло.
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«Русский, и советский, коллаборационизм - явление масштабное. Ни одна из воевавших во Второй мировой войне сторон не могла «похвастаться» таким количеством предателей, как СССР. »
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А кому присягали "предатели"? Бить комми надо везде и всегда, особенно с союзниками(врагами комми). Взяли с дому, пинками погнали на чужую войну и "предатель" если попал в плен, или присоединился к освободителям(от коммунизма)
пирдатели мля, ага.
бандеровцы тоже тогда "придатили" не?
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ті півні вже в Венесуелу поперлись..
нічому життя не вчить
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Ага, значит если логично раскинуть мозгами, когда они в стаде, толпой, так НАРАСЕЯНЦЫ нипабидимые можнапавтаримые, а когда в одиночку так хуже маленького ребенка ?! (И в умственном смысле)
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Нация, которую подвергали гоениям почти 2 тысячи лет, выработала в себе устойчивые признаки самсосохранени в любой мировой культуре. Приспосабливались к самым не престижным профессиям, такм как торговцы и менялы, оставив престижные, такие как каменьщики, гончары, кузнецы другим. Удивительно что теперь за это не корые их нелюбят. Путь не обижаются, работают на престижных работах строителей и металлурогов.
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Тоталітарні системи приносять лише смерть.
Їх було дві. Страшні злочини однієї з них і досі не засуджені..
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Что посеешь, то пожнешь! В 20-х -40-х годах евреи возглавили самую кровавую машину смерти - НКВД. Более 90% руководящего состава НКВД и ГУЛАГа были евреями.Об этом мировые информационные средства стыдливо умалчивают.
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большевики были интернационалистами без национальностей.
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гугл в помощь!набери в поисковике "руководство ГУЛАГА" а отмазку про то что без национальностей сами же евреи и придумали!
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Сьогодні світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту - Цензор.НЕТ 855
Ихтамнеты взорвут твой город а Лавров скажет:
- в ублюдков нет национальности, так что ищи репараций в другом месте. и заржет, смотря как ты кланяясь, удаляешься.
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Сейчас тебя заспамят, а потом забанят. Такая она - свобода слова...
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меня банят раз в неделю, уже срок подходит!)))
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У Вселенной строгие законы и справедливые и закон бумеранга еще никто не отменял.
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Что посеешь, то пожнешь!

НКВД отработала в ответ на вечную звериную юдофобию и притеснение евреев которые были до революции.
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ну, тогда твои слова оправдывают Гитлера.
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Да ты его в любом случае оправдаешь.
Стереотип "еврейской эксплуатации" бедных людей, был краеугольным камнем политики бояр для увода гнева холопов при обнищании на протяжении почти что всей истории.
Это так вбили в головы, что вот, ты яркий пример, сколько времени прошло а ненависть эта очень плотно сидит в твоей голове в 2019 году.
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я никогда не оправдаю Гитлера, но всегда буду помнить то зло, что сотворили евреи с моими родными.
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Тобі потрібно памятати як в 1650-1660х роках озверіле бидло під керівницьтвом одного відомого антигероя вирізало чвертть населення України, неевреїв включно, і Україну було віддано назавжди московії. Якби не це, не було б перевороту 1917го, не було б голодомору. і не було б голокосту, тому що не було б кому виростити і фінансувати нациський гітлеровський режим в 1930х роках.
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Ну так ляхи ващє оборзіли тоді. Хутір забрали в супергероя!!!11 За це можна вирізати опше всіх, а не тільки чверть) Он, Яхве за яблучко всіх прокляв навічно Сьогодні світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту - Цензор.НЕТ 6979
А за хутір вІн би зробив жорсткіше... наприкад затопив би всіх)
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ну ось, 25% населення країни загинули через те що в одного пана забрали хутір. А взагалі, не в хуторі діло, а в тому що це була найбільш вдала спецоперація московської орди за всі часи в Україні.
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Ты не можешь не опрадывать Гитлера, ты можешь лицемерить, но не более того.
Даже если зло конкретно с твоими родными сотворили например литовцы, белорусы или вообще украинцы.
Твоя логика, мышление и ментальность уже откалиброваны настроены так, что всегда и во всем будут виноваты евреи. Если не сможешь найти начальника еврея, найдешь хоть где то там, хоть как то, и когда найдешь вздохнешь облегченно, ведь иначе у тебя будет моральный и даже физический дисконфорт.
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Ты, еврей, здесь два года по клаве маслал рассказывая, что порядочных евреев. Потом, выдал обещание, за язык тебя никто не тянул. А потом слился. И теперь ты опять про порядочных евреев что то рассказываешь ??? Посмотри на свою чмошную рожу в зеркало и что там тоже порядочный еврей ????? Так, что закрой рот, все вы одним миром мазаны. И чем меньше вас, тем лучше......
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Ты, как еврей показал, что такой же как и все евреи. Без чести, совести и Родины. Чмо , трепло и балабол. И можно только жалеть, что мало евреев было в бабином Яру.....
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Ты еще живо существо? Вроде же собиралось подохнуть, давай уже, отправляйся нахер.
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Иди быдло еврейское. Это мое личное дело. Ты, что показало свою гнилую сущность. Я за язык тебя не тянул.
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зась клацати клавой, тому що інтернет винайшли також евреї.
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Иди соевый , лесом...... Типа патриоты в вышиванке на мове почему то грабят Украину не хуже , чем папередники....
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в лагерях Аушвиц в Освенциме работники были в основном евреи и только верхушка управляющих составляли немцы, но это нигде не отображается т.к. им это не выгодно, евреи убивали евреев, но виноват весь мир, в то время как украинцев морили голодом НКВДшники, которые к украинцам не имели никакого отношения и загубили миллионы с особой жестокостью, отбирали всю провизию, а пытавшихся бежать на другие земли от голодной смерти они просто отстреливали, как скот, заградотряды были вокруг всей Украины.
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Лжец и подонок! Цензору нужно быть более грамотным: что это "за еврейская раса"? И когда вы уже будете более тщательно стирать мерзкие юдофобские комментарии?
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Все ответы про Голодомор,расстрелы Мировую революци и прочее можно найти в чЛенин. ПСС.Том №32,"35 и №53...а также в работе чЛенина "Военная программа пролетарской революции"...никаких доказательств и не надо.Достаточно перечитать "труды" этого урода НЕГОДЯЯ...
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По всем каналам горит свеча, и это правильно...
Но, вдруг переключаются на один из новостных каналов и там идёт развлекательная программа в честь какого-то события этой крупной компании!!! Я просто офигел!!! И ещё - горящею свечу на экране так и не нашёл!!!
А праздник этот у компании, которой выделил наш гарант много денег, патамушо, наверное, там нечем курей кормить...
Ну, и понятно какое отношение имеет к этому каналу наш Гарант (самое прямое)...
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Развлекательная на НОВОСТНОМ кАНАЛе...Скабеева что ли?
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Вы же дед продвинутый, правильно?
Всё ТВ сейчас цифровое....
Прогуляйтесь по прошедшим сегодняшним программам на Пятом...
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а з якої "радості", на всіх українських каналах має горіти свічка? ну, в коломойші і пінчука, я ще розумію чому, а на інших?
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Я вважаю, якщо канали загальнодержавні, то повинні ставити...
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**
Я не знаю, что сказать еще о Холокосте,
Чтобы не было потом страшно.
Ведь взывают из земли кости,
И не чьи-нибудь - наших…

Как в горящее взглянуть гетто,
Чтоб не вздрогнули худые руки
Это дети навсегда - дети…
А могли бы быть уже внуки…

Как бездушно показать печи
В распахнувшихся вратах ада?
Догорают в тишине свечи…
Лучше, молча, постоим рядом…
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Николай Второй простил чЛенина и не посадил в Петропавловскую крепость навечно.Сделай он это,сегодня рубль был бы вместо доллара мировой валютой...а РАБссия дохлятина впереди планеты ФСЕЙ...
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Що за дурня росія ніколи не була передовою, в 1913 по ВВП вона займала п'яте місце сутєво поступаючись провідним Європейським країнам і США ,а економіка була переважно сировиною ,перед тим як писати то треба хоч щось знати.
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США до 1-ой мировой войны была крупнейшим должником.
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А коли нація постраждалих від холокосту признає голодомор? Бо є підозра, що тут щось не так.
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для них смерть кількох мільйонів гоїв абсолютно нічого не значить.... Сьогодні світ відзначає День пам'яті жертв Голокосту - Цензор.НЕТ 5925
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Правильно звучит Голокост...литера Х не нужна...,и слова ДА...в українській мові немає Панове...ДАкают почти все украинские политики и за них правда, СТЫДНО.....
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Инициаторами выступили шесть стран: Израиль, Украина, РАСЕЯ (😮), Канада, Австралия и США. Источник: https://censor.net.ua/n3108459
Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Источник: https://censor.net.ua/n3108459

Ага, нарасея выступала инициатором, также как и будапештской бумашки, и сейчас подтирается всеми договорами
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Хотілось би нагадати, що 2573 українців є праведниками народів світу, тобто вони ризикували своїми життями, щоб врятувати євреїв.
І це після розкуркулення, червоного терору і Голодомору.
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Спасибо им. Благодаря их самоотверженности мы теперь имеем Гройсмана и прочих Звягильских которые уничтожают Украину.
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І це після розкуркулення, червоного терору і Голодомору.

Выжившие евреи могут смело продолжать дело дедов НКВДистов, уменьшая и сейчас население Украины примерно на 1 млн в год
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Тому що вони знали правду, а не те що пишуть запоребрикові малооплачувані шовінисти.
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Голодомор, Голокост и Концлагерь придумал чЛЕНИН...ни Маркс ни Энгельс..а именно эта ГНИДА
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Сегодня в самой нефтеносной в Мире Венесуэле коммуняцкое быдло КГБиста Плешивого Хмыря хочет сохранить краснопузого Хмыря Мадуро...у каждого кацаПсины Серп Молот во лбу я не православный крест...
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Правда в этом вопросе уж точно никому не нужна. Покаялись и каются четыре поколения немцев которые и Гитлера наверное не знают. А на Украине в МИРНЫЙ период уничтожили СЕМЬ миллионов и никто не кается и не будет. Мы же добрые христиане,а для христианина мученическая смерть это крест. Наш бог не требует пожизненной пенсии за то что свершили иноверцы. Иначе бы все украинцы не работали бы и жили на пенсион.
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"на Украине" так пише тільки російськи пропагандон.
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Замечание "по делу". Это из той оперы когда по квоте от " национальных борцов" (Свобода)был назначен руководитель лодки вместо генерала армии в 2014 г. Они тоже знают толк в "у "и "на" только благодаря таким "знавцам" в том числе Украина потеряла 7% территории.
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меня все мучает один вопрос -где был и куда смотрел "наш бог" во время голодомора?
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Согласно древней легенде, когда при князе Владимире Святом (980-1015) в период принятия христианства сбрасывали статую Перуна, древний бог погрозил пальцем и проклял своих недавних почитателей, теперь отрёкшихся от него. С тех пор, по мнению современных язычников, над Русью тяготеет это проклятие, от которого и произошли все беды и невзгоды
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не от проклятья Перуна, а потому что во первых:В процессе массовых убийств, как необходимого жертвоприношения для крещения погибло треть населения Руси.Пишет историк Пузанов со ссылкой на сборник «Древняя Русь. Город, замок, село»: «Из 83 стационарно исследованных археологами городищ начала 11 в. 28,9% «прекратили своё существование к середине 11 века.»: как раз к этому периоду источники относят крещение Руси .Если вы отследите по истории, для создания и поддержания жизнедеятельности христинских церквей, использовались крупные жертвоприношения.а во вторых потому, что во время крещения, потомки отреклись от предков и прокляли свои роды.
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на Украине..."

вот ты и попася касабчик...
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Уверяю Вас Вы ошиблись и причина Вашей ошибки у Вас на лбу горит-"Шоколадная соя". Вы всегда с обвинениями и "мимо" темы. Следующий этап это какой нибудь мат.
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Наш бог\\\\\\\\\\\

Ахаха, ваш бох єто как раз ибрейский Яхве - самый жестокий божок среди милионов этих ссуществ. Так кого колышет сколько там б*гоносцы гоев ухайдокали? У гоев в хатах куча икон, они бормочут мантры о помощи к...... божку тех кто их морит голодом.
Парадокс. "помощь" конечно же пришла. бох дал бесплатно место под могилы)
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Лохокост. Одна велика жидівська брехня, яка поставила їх сьогодні у руля цього світу. Голодомор - страшна трагедія, без брехні і перебільшень - всім все рівно, було, є і буде. Мільйони українців гірші за мільйони жидів-кровопивців? Це все дуже смішно і страшно.
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Задумайся - ті мільйони повзали перед іконками іудейського ж божка, просячи допомоги від того щоб їх не вбили .... іудеї. Результат трохи передбачуваний.
Так, гірші - тим що, вище написав.
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Ой скільки зараз хуцпістів набіжить із "правильними" історіями про історію...
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Складається таке враження, що тільки євреї стали жертвами Другої світової війни, а всі решта десятки мільйонів загиблих - ну то так собі, нічого надзвичайного. Війна є війна. Навіщо трагедію багатьох народів світу перетворювати в катастрофу одного народу?

До речі, вже самі євреї зрозуміли, що слово Голокост (всеспалення за ради Бога) не підходить для визначення подій ДВС, тому все частіше використовують слово Катастрофа. Це правильно, але по відношенню до всіх жертв війни, не зважаючи на національність. Яка різниця для загиблого та його рідних, чи загинув він за те, що був євреєм, чи за те, що був мешканцем блокадного Ленінграду, чи комісаром Червоної армії. Перед смертю всі рівні.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня мир отмечает День памяти жертв Холокоста
 
 
 
 
 
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