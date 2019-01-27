 Сегодня мир отмечает День памяти жертв Холокоста

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Холокост - это геноцид еврейской расы в годы Второй мировой войны. Он достиг немыслимого размаха. Холокосту подверглись свыше 6 млн евреев.

Имено 27 января 1945 года Красная армия освободила первый и самый большой гитлеровский концлагерь Аушвиц (польское название - Освенцим). Только здесь, в 70 км от Кракова, за годы войны - с 41-го по 45-й - были убиты больше 1,4 млн человек, из которых 1,1 млн были евреями. На момент освобождения советскими солдатами в концлагере содержались 3 тыс. евреев. Именно этот лагерь считается главным символом Холокоста.

Международный день памяти жертв Холокоста был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. Инициаторами выступили шесть стран: Израиль, Украина, Россия, Канада, Австралия и США. Соавторами были еще 90 стран. Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. Впервые День памяти жертв Холокоста провели 27 января 2006 года.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции.

В Освенциме в этот день также проходят памятные мероприятия. В настоящее время он открыт для всех. Холокосту подверглись и другие группы людей: поляки, советские военнопленные, смертельно больные, гомосексуалисты, инвалиды… Гитлеровская идеология преподносила холокост как очищение арийской нации.





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