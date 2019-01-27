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 Происшествия, Здоровье
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 Вспышка пищевой токсикоинфекции зарегистрирована в детском саду на Хмельнитчине

В детском саду Хмельницкой области зафиксирована вспышка группового инфекционного заболевания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы области.

"По состоянию на 25 января 2019 года к врачам педиатрам КНП НМП "Центр ПМСП" обратилось 8 больных детей из одной группы дошкольного учебного заведения (ясли-сад) комбинированного типа №5 "Теремок", Нетишин. Предыдущий диагноз – "пищевая токсикоинфекция", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к возникновению вспышки могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы.

Обстоятельства возникновения и распространения возгорания инфекционного заболевания выясняются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108458
 
 
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Когда же вы, суки, перестанете кормить детей испорченными продуктами?..
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Сейчас и не испорченными можно отравиться, причем, за любые деньги.
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Из чего гройсмановцы делают колбасу, чем они мясо заменяют?

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Когда эта власть уйдет в небытие, тогда и перестанут. Эти же геноцидники уничтожили все контролирующие органы за выращиванием, продажей и приготовлением пищи.Это же убийцы народа.Уже много лет пишут о массовых отравлениях , а им все пох. Мало того, по их преступному законодательству отравитель несет мизерную ответственность в виде небольшого штрафа.
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Тотально зубожілі українці вже змушені годувати діточок простроченими продуктами!
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А тем временем потужна медреформа шагает по стране Спалах харчової токсикоінфекції зареєстровано в дитячому садку на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 9381
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"Отмечается, что к возникновению возгорания могло бы привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов." - реформы - Кабинет Министров опубликовал решение о ликвидации Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Соответствующее постановление № 348 датировано еще 29 марта 2017 г.
Ликвидация СЭС: не заплатят ли украинцы здоровьем детей

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любая инфекция для детского организма будет иметь свои последствия...
опять же лечение... и его последствия для детского иммунитета...
у нас и так детки не... Гераклы - вода, еда, воздух...синтетика...гаджеты... гиподинамия
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВспышка пищевой токсикоинфекции зарегистрирована в детском саду на Хмельнитчине
 
 
 
 
 
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