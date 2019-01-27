<Избиение журналистов в Киеве: семерым нападавшим объявлено подозрение, им грозит до 10 лет>

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Фейсбук.
Преступление произошло в Голосеевском районе столицы. Злоумышленники подрезали автомобиль активистов, которые осуществляли общественный контроль за незаконной добычей песка из реки Днепр, силой вытащили пострадавших из автомобиля, повалили на землю, и, применяя слезоточивый газ, оружие и физическую силу, похитили у них личные вещи, технику и денежные средства. После чего разбили автомобиль активистов и скрылись с места преступления.
По результатам оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нарушителей и задержали их.
Отмечается, что в Голосеевский районный суд г.Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
За совершенное, правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщалось, вечером 24 января в Киеве на "Выдубичах" совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.
Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.
Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.
Нападение на журналистов во время осуществления профессиональной деятельности квалифицировали как "разбой" - 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
ЗЫ. Надеюсь, что по-максимуму получат.
Слава святому Томосу и рішучей судебной реформе!
http://stopcor.org/indulgentsiya-na-zlochin-suddya-golosiyivskogo-sudu-rozpustila-obvinuvachenih-u-rozboyi-po-domivkah/
Зная наше справедливое правосудие, начинаю переживать за журналистов.
А за хозяина промысла вообще речи нет. Какой такой промысел?? Вещдоки "изъяли при обыске территории"... под кустиком нарыли.
Как там Зайцева в Харькове, уже засудили за шестерых убитых? А то про обещанное на 22.01.2019 вынесение приговора нигде ни слова. Там с октября 2017 бодяга тянется при наличии реальных смертей... а тут почти полюбовная хулиганка.
В этом деле дальше огласки в СМИ ничего не будет, этих быков завтра переведут на другой объект и всех делов.
Но этим - 10 лет, а 3х-кратному зэку - 13?????
Поскольку Конституция запрещает обратную силу законов, если в результате их вступления в силу, ужесточается ответственность подсудимого, за совершенные преступления. Поскольку ужесточение наказания произошло почти через год после совершения Януковичем преступлений, то максимальная санкция, за его «подвиги» - 15 лет лишения свободы.
Суд ограничился серединой «вилки» между 10 и 15 годами, предусмотренными в санкциях соответствующих статей и поскольку у нас не действует сложения сроков, предусмотренных разными статьями, то по факту остается самый большой срок по оной из статей. Происходит поглощение меньшего срока большим. В итоге, ему присудили 13 лет лишения свободы, при этом - оправдали в части обвинения по 110 ст. КК за сепаратизм. Это оправдание стало следствием того, как именно была построена тактика расследования]. А это - самое интересное.
Сначала - общее впечатление. Уже несколько раз нам приходится отметить то, что следствие сработало не просто на «пятерочку», а совершенно в ином ключе. То, что показал данный приговор, говорит о том, что либо вся наша правоохранительная система научилась работать в новом стиле, либо у наших специалистов появились отличные тренеры, имеющие другую школу и уровень подготовки. Ведь важно было выстроить не только тактику расследования, но и стратегию доказывания в суде.
Причем, всем было понятно, что дело будут рассматривать под микроскопом и оно будет обжаловаться как во всех судебных инстанциях Украины, так и в ЕСПЧ, а потому, речь шла не только о процессуально выверенных методах доказывания, в том числе сбора и процессуального оформления доказательств, но и о том, какие именно доказательства могут иметь наибольшую силу и главное то, что эти доказательства не должны иметь изъяна в плане сомнений в их достоверности. Теперь очевидно, что подходя к этому делу, была изначально продумана стратегия расследования и очевидно, эта линия была выдержана до самого финиша.
По почерку это очень похоже на то, как была сыграна партия против Газпрома. Кроме целого ряда похожих приемов, которые теперь заметны четко, поскольку в двух этих эпопеях они повторяются и которые мы не станем сейчас описывать, поскольку подобные суды только начинаются и это - не последняя эпопея. Тем не менее, для того, чтобы понять, о чем речь, мы приведем один, самый безобидный момент.
Известно, что после того, как на РФ хлынули миллиарды нефтедолларов, Москва не на шутку зажралась и в собственных глазах стала настолько великой, что само это стало ее уязвимым местом. Вспомним, после начала судебного процесса Антимонопольного комитета Украины против Газпрома, россияне делали вид, что им вообще плевать на происходящее и они просто не принимали всерьез процессуальные действия украинских судов, а именно - не получали повестки или игнорировали требования суда о подтверждении полномочий российской стороны.
Эта известная тактика затягивания и заматывания судебного процесса была применена и в том случае, но фокус в том, что именно такой реакции Москвы и ожидали, а потому - подловили Москву на наглости и на подчеркнутом пофигизме. В итоге, разгромное решение было принято по имеющимся в деле материалам и по факту - без участия Газпрома в суде первой инстанции, а все обжалования уже не имели успеха только потому, что вышестоящие суды указывали Газпрому на то, что они сами проигнорировали свои процессуальные права в первой инстанции (самые широкие во всем процессе). В итоге, Москве стоит винить только себя, свой апломб и чванливость. АМКУ просто подловил оппонентов на том, что те считают признаком собственной крутости.
(продолжение следует)(с) Анти-колорадос
возвращения награбленного государствупередачи награбленного в руки, которые "ничого не крали".
аваков начал хорошо
интересно чем все закончится
очередным предупреждением
или впаяют
''Тепер він у бігах!'' У Києві суд відпустив ''короля піщаної мафії''
Голосіївський районний суд міста Києва відпустив під домашній арешт передбачуваного організатора нападу на журналістів з сокирою і "короля піщаної мафії'' Києва Михайла Бурду.
"Ну що, друзі, злодії на Волі. Слава Українському Правосуддя. Тяжкий злочин, преса гудіть, правоохоронці ріють землю", - зіронізував на своїй сторінці Facebook журналіст Роман Бочкала.
Повідомивши про результат судового засідання, він зазначив, що суддя забезпечила підозрюваним найлегшу ступінь домашнього арешту - необхідність перебувати вдома з 23-ї години вечора до 7-ї години ранку.
"За іронією долі організатор розбійного нападу, горезвісний Михайло Бурда, в час скоєння злочину був під домашнім арештом! Тільки за іншій злочин. І що ми бачимо. Домашній арешт не завадив йому скоїти новий злочин. І тепер він в бігах. Де гарантія, що його поплічники не зроблять так само?! Суддя все це знала. Суддя, яка вже скоро працювати не буде", - нагадав Бочкала.
Журналіст також зазначив, що суддя абсолютно не досліджувала свідчення, на які посилався прокурор."Виходячи з залу, один з нападників посміхнувся в обличчя потерпілому - ще, мовляв, побачимося. Обов'язково - в апеляції", - підсумував Бочкала.
А сколько лет грозит одной сучке зайцевой, убившей 6 человек и покалечившей еще несколько?
- с голодными обмороками в Кемерово,
- строительству более двух тысяч утепленных туалетов на России,
- проведение газопроводов/водопроводов/канализации в их дома,
- повысит жизненный уровень каждого россиянина,
- его благосостояние, медицинское обслуживание, образование, и т.д.
Закінчиться безмеж, правовий, політичний, соціальний, тощо, тоді, коли переважна більшість перестане в повітря задавати питання, а почне гуртуватись в альтернативні громади по принципу порядності і справедливості, і почне реально діяти. Наразі одна з таких громадських організацій почала створюватись, започаткована рішенням Національного Українського Конгресу. Це парамілітарна цивільна організація дуже широкого спектру, від благодійності до військового резерву. Назва цієї організації - Українська Національна Армія. Політична програма, Статут, Кодекс честі, а також система устрою і діяльності, наразі розробляється активом і лідером цього нового-старого, скоріш осучасненого, для України руху. Існують й інші організації, такі, як "Національний Корпус", наприклад. Це такі організації, де мілітарна доктрина поєднується з цивільною, для встановлення справедливості і порядку у співвідносинах між громадянами. Це назріло вже в постсовковому соціумі, де на тлі людського невігластва і хибного радянського менталітету зросли цілі клани злочинців, номенклатурно-кримінальних організованих угруповань і їх лідерів, які в результаті повністю узурпували у народа ВСЮ владу, і обертають ЗАКОН проти своєї жертви - НАРОДУ УКРАЇНИ. Можна, звичайно, дурити себе і далі, називаючи цих злочинців "політичними діячами", "бізнесменами", "легітимною владою", і іншими назвами, тільки це не змінить СУТІ ЇХ МЕТИ ІСНУВАННЯ - ПАРАЗИТИЗМУ В ТІЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.