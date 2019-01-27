EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия, Киевские новости
  9962  70
Все про:журналистика (2346) избиение (9270) Киев (17072)

 Избиение журналистов в Киеве: семерым нападавшим объявлено подозрение, им грозит до 10 лет

Семи злоумышленникам, которых задержали за нападение на представителей общественных организаций, объявлено о подозрении по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Фейсбук.

Преступление произошло в Голосеевском районе столицы. Злоумышленники подрезали автомобиль активистов, которые осуществляли общественный контроль за незаконной добычей песка из реки Днепр, силой вытащили пострадавших из автомобиля, повалили на землю, и, применяя слезоточивый газ, оружие и физическую силу, похитили у них личные вещи, технику и денежные средства. После чего разбили автомобиль активистов и скрылись с места преступления.

По результатам оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители установили нарушителей и задержали их.

Отмечается, что в Голосеевский районный суд г.Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

За совершенное, правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение журналистов и изрубленный топором автомобиль: открыто уголовное производство, девять "охранников" доставлены в полицию для дачи объяснений. ФОТО

Как сообщалось, вечером 24 января в Киеве на "Выдубичах" совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Нападение на журналистов во время осуществления профессиональной деятельности квалифицировали как "разбой" - 2 ч. ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108456
 
   
 Топ комментарии
 
а их хозяину?????????? новых наймет????????
 показать весь комментарий
 
толковые съехали с темы. Про незаконную добычу песка ни слова, как будто ее и не было. гарант коррупции покрывает своих корешей и гешефт
 показать весь комментарий
 
Журналистов бить - это плохо!
Но этим - 10 лет, а 3х-кратному зэку - 13?????
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вообще неплохо звучит: «забрали у журналистов сумку с деньгами»
ЗЫ. Надеюсь, что по-максимуму получат.
 показать весь комментарий
 
 
По нашим никчемным законам они могут отделаться условным сроком или незначительным и это будет -до 10 лет.)
 показать весь комментарий
 
 
Дело даже не столько в никчемности законов, сколько в избирательности их применения и необязательности исполнения.
 показать весь комментарий
 
 
Так законы так и прописаны, чтобы их можно было избирательно применять.Судьи не несут ответственность за неправомерное осуждение или неосуждение, в законах наказание прописано от 2 лет до 10. То есть разброс большой для взяток судьям и для возможности властьимущему получить срок не 10 лет, а 2 года. Это я примерно написала,но так по всем статьям.Нет четкости законодательства для того, чтобы можно было ним крутить как дышлом.
 показать весь комментарий
 
 
Напавшие на журналистов - уже дома!
Слава святому Томосу и рішучей судебной реформе! Побиття журналістів у Києві: сімом нападникам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 1023
http://stopcor.org/indulgentsiya-na-zlochin-suddya-golosiyivskogo-sudu-rozpustila-obvinuvachenih-u-rozboyi-po-domivkah/
 показать весь комментарий
 
По максимуму это столько, сколько было в сумке или еще больше?
 показать весь комментарий
 
По зову сердца нанялись охранять незаконную добычу песка?
 показать весь комментарий
 
толковые съехали с темы. Про незаконную добычу песка ни слова, как будто ее и не было. гарант коррупции покрывает своих корешей и гешефт
 показать весь комментарий
 
 
Мосейчук возвращает потерянный бизнес?
 показать весь комментарий
 
Через месяц-два окажется, что они там вообще случайно прогуливались в свободное время и вели философские беседы о духовном самосовершенствовании, когда на них налетела машина с журналистами, которые начали их избивать мобильниками и сумкой с деньгами. В общем, превышение самообороны.
Зная наше справедливое правосудие, начинаю переживать за журналистов.
А за хозяина промысла вообще речи нет. Какой такой промысел?? Вещдоки "изъяли при обыске территории"... под кустиком нарыли.

Как там Зайцева в Харькове, уже засудили за шестерых убитых? А то про обещанное на 22.01.2019 вынесение приговора нигде ни слова. Там с октября 2017 бодяга тянется при наличии реальных смертей... а тут почти полюбовная хулиганка.
 показать весь комментарий
 
 
в Украине нет законов, мы живем в нищей криминальной стране, в Харькове охранник застрелил в спину убегающего от побоев посетителя, огнестрельным оружием, которое в принципе не имел право носить, не то, что применять. Дело замяли, запись с камер в "беседке" пропало, предполагаемый нож, с которым якобы посетитель бросался на охранников чудным образом не могут найти. Ладно зайцева там укуреная летела и убивать не хотела, но тут парень приехал из Польши, где уже давно работает и приехал в Украину продлить документы, зашел в магазин купить кефир, надпил его в магазине, а на кассе обнаружил, что карточку забыл дома, наличку с собой не носил т.к. привык везде картой оплачивать, предложил оставить телефон в залог и сбегать домой за карточкой, но охранники его потащили в подсобку и начали избивать, каким-то чудом он смог выбежать оттуда и получил пулю в спину (есть видеозапись). Мать не может добиться правды, дело замяли, все улики пропадают, вот такой криминал у нас твориться, так это еще на мелком уровне, за бутылку кефира застрелили, а что там повыше твориться?
В этом деле дальше огласки в СМИ ничего не будет, этих быков завтра переведут на другой объект и всех делов.
 показать весь комментарий
 
 
Хозяин, как всегда, отстегнул нашему главному пгокугогу и о нём забыли. Сядут только пешки. Да и то- до решения "рехформированного" соевого суда о "выходе поз залог". Побиття журналістів у Києві: сімом нападникам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 7964
 показать весь комментарий
 
 
Журналистов бить - это плохо!
Но этим - 10 лет, а 3х-кратному зэку - 13?????
 показать весь комментарий
 
 
На момент совершения Януковичем своих преступлений, по инкриминированным статьям не предусматривалось такой санкции, как пожизненное лишение свободы. Кроме того, суд ставил этот вопрос перед стороной защиты Януковича и она отказалась от присяжных и настояла на составе суда в виде коллегии из трех профессиональных судей.
Поскольку Конституция запрещает обратную силу законов, если в результате их вступления в силу, ужесточается ответственность подсудимого, за совершенные преступления. Поскольку ужесточение наказания произошло почти через год после совершения Януковичем преступлений, то максимальная санкция, за его «подвиги» - 15 лет лишения свободы.
Суд ограничился серединой «вилки» между 10 и 15 годами, предусмотренными в санкциях соответствующих статей и поскольку у нас не действует сложения сроков, предусмотренных разными статьями, то по факту остается самый большой срок по оной из статей. Происходит поглощение меньшего срока большим. В итоге, ему присудили 13 лет лишения свободы, при этом - оправдали в части обвинения по 110 ст. КК за сепаратизм. Это оправдание стало следствием того, как именно была построена тактика расследования]. А это - самое интересное.
Сначала - общее впечатление. Уже несколько раз нам приходится отметить то, что следствие сработало не просто на «пятерочку», а совершенно в ином ключе. То, что показал данный приговор, говорит о том, что либо вся наша правоохранительная система научилась работать в новом стиле, либо у наших специалистов появились отличные тренеры, имеющие другую школу и уровень подготовки. Ведь важно было выстроить не только тактику расследования, но и стратегию доказывания в суде.
Причем, всем было понятно, что дело будут рассматривать под микроскопом и оно будет обжаловаться как во всех судебных инстанциях Украины, так и в ЕСПЧ, а потому, речь шла не только о процессуально выверенных методах доказывания, в том числе сбора и процессуального оформления доказательств, но и о том, какие именно доказательства могут иметь наибольшую силу и главное то, что эти доказательства не должны иметь изъяна в плане сомнений в их достоверности. Теперь очевидно, что подходя к этому делу, была изначально продумана стратегия расследования и очевидно, эта линия была выдержана до самого финиша.
По почерку это очень похоже на то, как была сыграна партия против Газпрома. Кроме целого ряда похожих приемов, которые теперь заметны четко, поскольку в двух этих эпопеях они повторяются и которые мы не станем сейчас описывать, поскольку подобные суды только начинаются и это - не последняя эпопея. Тем не менее, для того, чтобы понять, о чем речь, мы приведем один, самый безобидный момент.
Известно, что после того, как на РФ хлынули миллиарды нефтедолларов, Москва не на шутку зажралась и в собственных глазах стала настолько великой, что само это стало ее уязвимым местом. Вспомним, после начала судебного процесса Антимонопольного комитета Украины против Газпрома, россияне делали вид, что им вообще плевать на происходящее и они просто не принимали всерьез процессуальные действия украинских судов, а именно - не получали повестки или игнорировали требования суда о подтверждении полномочий российской стороны.
Эта известная тактика затягивания и заматывания судебного процесса была применена и в том случае, но фокус в том, что именно такой реакции Москвы и ожидали, а потому - подловили Москву на наглости и на подчеркнутом пофигизме. В итоге, разгромное решение было принято по имеющимся в деле материалам и по факту - без участия Газпрома в суде первой инстанции, а все обжалования уже не имели успеха только потому, что вышестоящие суды указывали Газпрому на то, что они сами проигнорировали свои процессуальные права в первой инстанции (самые широкие во всем процессе). В итоге, Москве стоит винить только себя, свой апломб и чванливость. АМКУ просто подловил оппонентов на том, что те считают признаком собственной крутости.
(продолжение следует)(с) Анти-колорадос
 показать весь комментарий
 
 
Хто це стільки написав? Якийсь твір в 8-му класі?
 показать весь комментарий
 
 
Він що і пісок крав?!! Тоді потрібно доточити...
 показать весь комментарий
 
"Поскольку Конституция запрещает обратную силу законов, если в результате их вступления в силу, ужесточается ответственность подсудимого, за совершенные преступления."
 показать весь комментарий
 
Ну. зэк-то свой, однапартеец. Плюс дойная корова для возвращения награбленного государству передачи награбленного в руки, которые "ничого не крали". Побиття журналістів у Києві: сімом нападникам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 2495
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В результате дело сольют как и все предыдущие,сейчас главная тема это выборы нового гаранта,и как не выпустить за бугор теперешнего предателя
 показать весь комментарий
 
 
Не шумите. Посадят 2-3.остальные просто смотрели.Дадут года в итоге 3, отсидят может 1.
 показать весь комментарий
 
 
Виписка із кримінальної справи через півроку: "Затримані журналісти з особливим цинізмом почали наносити собі жахливі каліцтва..." Звичайно, якщо 31 березня нічого не зміниться.
 показать весь комментарий
 
 
За совершенное, правонарушителям грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Очередной пук в лужу и ожидание облака пыли.
 показать весь комментарий
 
 
ну на данный момент
аваков начал хорошо
интересно чем все закончится
очередным предупреждением
или впаяют
 показать весь комментарий
 
Зайцевой тоже "грозило'!Теперь уже нет- "справа честі",хулє!
 показать весь комментарий
 
 
Та да посадите их на 10 лет, а за убийство 6 ти человек Зайцеву отпустите...
 показать весь комментарий
 
Чому нічого не кажуть про замовників, госодаря, хто кришує цей видобудок. Там замішано отчення авакова 100% та особи які приближені до шоколадного. Такі справи без криши впливових осіб не робляться. То що затримали незабаром відпустять.
 показать весь комментарий
 
 
На Выдубичах моет песок завод ЖБИ Ковальских для производства прямо со своей территории на Днепре стоит помпа .
 показать весь комментарий
 
Если этих посадят, то другие перестанут верно служить хозяевам, поэтому не посадят никого.
 показать весь комментарий
 
 
Треба не погрожувать, а саджати на 10 років з конфіскацією майна.
 показать весь комментарий
 
 
Если не заставим мусоров судей и ежи с ними работать ,а не быть рекетирами 90х,то пропала страна.
 показать весь комментарий
 
 
Твердолобым с юго востока, кто не смог ассимилироваться в мирной жизни в Киеве нужно обязательно для примера влепить по пятерику! Афигели горилы!
 показать весь комментарий
 
 
Нам бы до первого тура просточять, да до второго продержаться.. А даст Бог, то в адинтур.
Побиття журналістів у Києві: сімом нападникам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 5136
 показать весь комментарий
 
Ссышь кацапчек наших выборов? Своего выбора ведь нету, у тебя что так что так ***да. Побиття журналістів у Києві: сімом нападникам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 5414
 показать весь комментарий
 
 
А шо ты гонишь против С14 ? Тебе не нравятся люди , выгоняющие козломордых с Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Если бы это случилось не перед выборами, то было бы мелкое хулиганство. Все уже были бы на воле уплатив по 500 грн штрафа. Перед выборами Пэте нужно показать рефффформы! Зло наказывается, полиция работает. Хотя, как многие написали, о заказчиках и кого они защищают, ни слова. Это же понятно - делятся хорошо, и с ментами, и Пэтю не обижают....
 показать весь комментарий
 
 
Побиття журналістів у Києві: сімом нападникам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 2066

''Тепер він у бігах!'' У Києві суд відпустив ''короля піщаної мафії''

Голосіївський районний суд міста Києва відпустив під домашній арешт передбачуваного організатора нападу на журналістів з сокирою і "короля піщаної мафії'' Києва Михайла Бурду.
"Ну що, друзі, злодії на Волі. Слава Українському Правосуддя. Тяжкий злочин, преса гудіть, правоохоронці ріють землю", - зіронізував на своїй сторінці Facebook журналіст Роман Бочкала.
Повідомивши про результат судового засідання, він зазначив, що суддя забезпечила підозрюваним найлегшу ступінь домашнього арешту - необхідність перебувати вдома з 23-ї години вечора до 7-ї години ранку.
"За іронією долі організатор розбійного нападу, горезвісний Михайло Бурда, в час скоєння злочину був під домашнім арештом! Тільки за іншій злочин. І що ми бачимо. Домашній арешт не завадив йому скоїти новий злочин. І тепер він в бігах. Де гарантія, що його поплічники не зроблять так само?! Суддя все це знала. Суддя, яка вже скоро працювати не буде", - нагадав Бочкала.
Журналіст також зазначив, що суддя абсолютно не досліджувала свідчення, на які посилався прокурор."Виходячи з залу, один з нападників посміхнувся в обличчя потерпілому - ще, мовляв, побачимося. Обов'язково - в апеляції", - підсумував Бочкала.
 показать весь комментарий
 
 
Таких БАНД, типа "охоронців", десятки тисяч в Україні. По три рила в банді, по тридцять рил, а в деяких бандах й сотнями вимірюється кількість злочинців. В основному це інфантильні і невиховані йолопи з промосковським типом мислення, і як правило рускогаварящіє. Це представники московського "культурного" простору, яким інфіковано переважну більшість суспільства, і з яким треба дуже суворо боротись, щоб він залишив українське суспільство. Номенклатурно-кримінальна мафія (адже той пісок краде саме керівник клану, бо основні гроші від того злочину стікаються до нього) спирається на ці прошарки населення, як на фундамент. Хотілося б застерегти молодих людей від участі в таких бандах, адже часи безмежу не можуть продовжуватись довго, і прийшов час, коли назріло питання міняти ситуацію і устрій повністю, ВСЮ СИСТЕМУ, і яка доля тоді чекатиме таку молодь, можна легко прорахувати...
 показать весь комментарий
 
 
Помнится добычу песка крышевали "бриллиантовые прокуроры", с этого их дело и начиналось.
 показать весь комментарий
 
 
<Избиение журналистов в Киеве: семерым нападавшим объявлено подозрение, им грозит до 10 лет>
А сколько лет грозит одной сучке зайцевой, убившей 6 человек и покалечившей еще несколько?
 показать весь комментарий
 
 
Як скільки 6 років. За кожну смерть по 1 році.
 показать весь комментарий
 
А в Украине складываются наказания за каждое преступление?
 показать весь комментарий
 
Где РЕЗУЛЬТАТ??? -- открыли "дело",- закрыли....- титушня от ВЛАСТИ - "выпрашивает" - САМОСУД....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Кацап - это такой дол***б, который верит что победа на выборах в Украине их кандидата Тимошенко, поспособствуют в скорейшем времени решить проблемы:
- с голодными обмороками в Кемерово,
- строительству более двух тысяч утепленных туалетов на России,
- проведение газопроводов/водопроводов/канализации в их дома,
- повысит жизненный уровень каждого россиянина,
- его благосостояние, медицинское обслуживание, образование, и т.д. Побиття журналістів у Києві: сімом нападникам оголошено про підозру, їм загрожує до 10 років - Цензор.НЕТ 7576
 показать весь комментарий
 
 
У меня на улице, точнее на ее куске, длиной 400(четыреста) метров, 6 аптек и 3 национальные 'лотереи". Песка нет...
 показать весь комментарий
 
Нормально. Теперь Скабеева хоть поймёт, как ей повезло.
 показать весь комментарий
 
Это все неинтересно, самого главного нет в статье,кому принадлежит земля,кто крышует бизнес, кто заказчик нападения.
 показать весь комментарий
 
 
Ми можемо хоч до всирачки задавати питання - "коли ж це все закінчиться?"...
Закінчиться безмеж, правовий, політичний, соціальний, тощо, тоді, коли переважна більшість перестане в повітря задавати питання, а почне гуртуватись в альтернативні громади по принципу порядності і справедливості, і почне реально діяти. Наразі одна з таких громадських організацій почала створюватись, започаткована рішенням Національного Українського Конгресу. Це парамілітарна цивільна організація дуже широкого спектру, від благодійності до військового резерву. Назва цієї організації - Українська Національна Армія. Політична програма, Статут, Кодекс честі, а також система устрою і діяльності, наразі розробляється активом і лідером цього нового-старого, скоріш осучасненого, для України руху. Існують й інші організації, такі, як "Національний Корпус", наприклад. Це такі організації, де мілітарна доктрина поєднується з цивільною, для встановлення справедливості і порядку у співвідносинах між громадянами. Це назріло вже в постсовковому соціумі, де на тлі людського невігластва і хибного радянського менталітету зросли цілі клани злочинців, номенклатурно-кримінальних організованих угруповань і їх лідерів, які в результаті повністю узурпували у народа ВСЮ владу, і обертають ЗАКОН проти своєї жертви - НАРОДУ УКРАЇНИ. Можна, звичайно, дурити себе і далі, називаючи цих злочинців "політичними діячами", "бізнесменами", "легітимною владою", і іншими назвами, тільки це не змінить СУТІ ЇХ МЕТИ ІСНУВАННЯ - ПАРАЗИТИЗМУ В ТІЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то ничего не поменялось. Что при Яныке так нападали что сейчас...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИзбиение журналистов в Киеве: семерым нападавшим объявлено подозрение, им грозит до 10 лет
 
 
 
 
 
 вверх