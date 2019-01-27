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 Политика Украины
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 В 2019 появятся 45 мобильных групп полиции для противодействия домашнему насилию

В 2019 в Украине начнут работать 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции на странице в Facebook.

"В 2019 году в Украине заработают 45 мобильных групп полиции для реагирования на домашнее насилие", – сказано в сообщении.

В информации подчеркивается, что уже отобрано около 450 полицейских, которые после специальной подготовки будут работать в составе этих групп. Часть из них уже прошла обучение в 2018 году.

Отмечается, что при поддержке международных партнеров в Киеве стартовали тренинги для остальных полицейских.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108455
 
 
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А зачем такие группы, неужели мужья лупят жен? Это нехорошо.
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Такие группы могут также выезжать вместе со скорой помощью, потому что нередки нападения на работников скорой со стороны нариков, пьяных, буйных и проч. отбросов общества.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 появятся 45 мобильных групп полиции для противодействия домашнему насилию
 
 
 
 
 
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