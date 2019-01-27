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 Политика Украины
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 За сутки наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, украинские воины не пострадали, уничтожено четыре террориста, - штаб ООС

Российско-террористические войска десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, военнослужащие Вооруженных Сил Украины не пострадали

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

"26 января российские оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского договоренностями", – говорится в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских военнослужащих обстреливались из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Широкино; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Невельское; из гранатометов - вблизи поселка Новоселовка Вторая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Виталий Губенко погиб 25 января в зоне ООС. ФОТО

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Крымское; дважды из минометов калибра 82-мм., гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Екатериновка; из гранатометов - вблизи поселка Старый Айдар; из автоматических гранатометов - вблизи населенного пункта Луганское.

По данным украинской разведки, 26 января, четыре боевика было уничтожено и двое ранены.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - добавили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин погиб, 4 - ранены в результате обстрела наемниками РФ из ПТРК автомобиля под Катериновкой на Луганщине, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3108454
 
   
 Топ комментарии
 
Хороші новини.
Мінус чотири орка.
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Так держать !Храни вас ,Господь ,наши Герои
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мокша, тобі не зрозуміти це, краще йди ягель завари та чайку попий))
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согласен... где то в шайтанате родственники этих ублюдков уже могут повесить их плетенные лапти на гвоздик... тут им другие сплели
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Так держать !Храни вас ,Господь ,наши Герои
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Позиционная война. Все сидят в окопах. Шансы равны. У нас ноль у них четыре. И так каждый день. Да откуда такие данные? Сочинители.
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мокша, тобі не зрозуміти це, краще йди ягель завари та чайку попий))
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Самка ватника, сходи на парашные ресурсы и помоги оплакивать дохлых впопучленцев За добу найманці РФ 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, українські воїни не постраждали, знищено чотирьох терористів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1057
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Слава Воїнам України, які боронять нашу землю та нищять расіянських окупантів!!! Молодці!!!
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4 ,,мушкитери,, поскакали дАмой сказати, що з кольє облом, це вам не Дюма, суки.
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И это РАДУЕТ!
Соколики, уничтожайте вонючую руSSню как тараканов или клопов при каждом удобном случае!

За добу найманці РФ 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, українські воїни не постраждали, знищено чотирьох терористів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6466
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки наемники РФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, украинские воины не пострадали, уничтожено четыре террориста, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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