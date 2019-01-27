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 Происшествия, За рубежом
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 За последние четыре года международные санкции лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов, - глава СВР Божок

Санкции, введенные разными странами против Российской Федерации, нанесли существенный урон ее бюджету.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок, информирует Цензор.НЕТ.

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"Также за последние четыре года международные санкции, которые Путин называет "смехотворными", лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов. Не знаю, насколько "смехотворна" эта сумма для Путина, но, убежден, для рядового россиянина это огромные деньги", - заявил он.

На уточняющий вопрос о том, кто определил такую ​​сумму убытков, Божок заявил: "Это внутренние подсчеты российского правительства по состоянию на конец 2018 года, которые они не афишируют".

Источник: https://censor.net.ua/n3108452
 
   
 Топ комментарии
 
Неважно сколько, важно эффективно ли? Неэффективно! Комариный укус... Курам насмех!
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Весь світ запровадив санкції проти орди, а головноторгуючий соєвий колаборант торгує з окупаном аж гай шумить
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Неважно сколько, важно эффективно ли? Неэффективно! Комариный укус... Курам насмех!
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На полу - сотрудники Фастовской местной прокуратуры Киевской области.

За последние четыре года международные санкции лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов, - глава СВР Божок - Цензор.НЕТ 1892
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Рано радоваться. Холодницкий с Пэтей все порешает быстро. Окажется, что это была провокация и его кума ни в чем невиноватая. Найдут руку кремля.....
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Таких уважаємих людей на брудну підлогу поклали.Ая-яй. Нічого, трішки підсуєтяться і знову на роботу в рідні кабінети на відпрацьовані схеми.
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Весь світ запровадив санкції проти орди, а головноторгуючий соєвий колаборант торгує з окупаном аж гай шумить
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Да я его замучу, зашахую,
Да мне бы только дамку провести!...
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Тепер Німеччина буде купувати російський газ із ПП2 в більших об'ємах і таким чином компенсує їм збитки.
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То шо ще трішки почекати і московщина рухне, що коллос на глиняних ногах?От куди ж тих плєнних москалів дівати і чим їх убогих годувати, що біда у них така?А інформацію йому здобув заступник СЗР майже громадянин РФ і агент ФСБ господин Сємочко? Чи сам на калькуляторі наклацав 173 лярда? Доктор Пі в другій матеріалізації.
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У рашки ещё хватает жира, они ещё помогают некоторым странам и режимам "а-ля Мадуро", так что надеятся на их скорое обнищание не стоит. СП-2 строится, торговля осуществляется и через третьи страны.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа последние четыре года международные санкции лишили российский бюджет 173 миллиардов долларов, - глава СВР Божок
 
 
 
 
 
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