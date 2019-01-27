 Facebook планирует усилить меры безопасности во время проведения выборов в Украине, - руководитель направления Чех. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства, министр информационной политики Украины Юрий Стець, заместитель министра Дмитрий Золотухин и государственный секретарь МИП Артем Биденко, а также руководитель направления публичной политики Facebook в Центральной и Восточной Европе Габриэлла Чех и руководитель направления публичной политики по вопросам выборов Facebook Аника Геисел обсудили сотрудничество в целях обеспечения защищенности избирательных процессов в Украине от враждебных влияний.

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Министр поблагодарил компанию Facebook за сотрудничество, а замминистра отметил важность недопущения использования Facebook для осуществления информационных атак и воздействий. "Мы благодарны Facebook за невероятную работу, которую компания сделала, обнаружив и удалив большое количество связанных фейковых профилей, групп и страниц. Для нас это важно, поскольку одна из двух обнаруженных сетей ботов, управлявшихся из России, использовались для информационных операций в Украине", - рассказал он.

Габриэлла Чех отметила, что Facebook серьезно относится к нарушениям стандартов сообщества и планирует усилить меры безопасности во время проведения выборов в Украине.

Аника Геисел рассказала об одной из функций, которая уже стала доступна украинским пользователям накануне избирательной гонки. Теперь в информации о популярной странице можно узнать, из какой страны происходит ее администратор и какую активную рекламу запустили от имени страницы.

В министерстве отмечают, что летом 2018 года МИП и Facebook договорились об углублении двусторонней коммуникации.

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Фото: mip.gov.ua

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