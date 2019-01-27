 Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе Одесской епархии ПЦУ, пишет Цензор.НЕТ, голосование состоялось в субботу, 26 января. В нем участвовали более 500 прихожан.

"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/od.eparchy

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