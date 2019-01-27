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 Общество, Фоторепортаж
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 Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж

Община Свято-Покровская община поселка Сарата Одесской области решила перейти из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Как сообщили в пресс-службе Одесской епархии ПЦУ, пишет Цензор.НЕТ, голосование состоялось в субботу, 26 января. В нем участвовали более 500 прихожан.

"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины

Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 01

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Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 02
Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 03
Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 04
Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 05
Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 06

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Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 07
Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины 08
Фото: facebook.com/od.eparchy

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Отець Сергій, ми вас з миром просили! Ви ж у нас 25 років! Для чого ви таке робите?!" - на Виннитчине священник УПЦ МП и титушки сорвали собрание прихожан по поводу перехода в ПЦУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3108448
 
   
 Топ комментарии
 
Радует что именно в Одесской где много ваты. Но боюсь что зраднюки котрые на пару с кацапами насмешливо каверкали на тЕрмоса и ТомАса сейчас и тут заноют про зраду...шо то опять будет не так..не по Люлиному.
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Поступово РПЦ буде вимушена піти з України.
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Блин рано радовался, область то Одесская но то та часть которая ближняя к Европе, там ваты уже мало...кароче вата быдло будет до упора сидеть с гундяевскими попами, а кремлядь судя по всему религиозную тему теперь будет использовать для своего быдла как и языковую ранее
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Дуже добре!А коли вже в Одесі громада ворухнеться?
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Радует что именно в Одесской где много ваты. Но боюсь что зраднюки котрые на пару с кацапами насмешливо каверкали на тЕрмоса и ТомАса сейчас и тут заноют про зраду...шо то опять будет не так..не по Люлиному.
 показать весь комментарий
 
 
Блин рано радовался, область то Одесская но то та часть которая ближняя к Европе, там ваты уже мало...кароче вата быдло будет до упора сидеть с гундяевскими попами, а кремлядь судя по всему религиозную тему теперь будет использовать для своего быдла как и языковую ранее
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Поступово РПЦ буде вимушена піти з України.
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Тобто Фсбшний мрскальський падлоархат і надалі буде займатися підривною діяльністю в Україні. Слава падлошенку
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Приятно, что и юго-восток подтягивается. Недавно мелькнуло, что приход на Донбассе тоже решил к УПЦ примкнуть. Как там успехи? Вроде-бы, за переход выступил только батюшка, а прихожане - против.
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хто підкаже : чи зареєстрована вже ПЦУ? А чи продовжують існувати УПЦ-КП та УАПЦ в тому ж вигляді і статусі як раніше?
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Бо шось в держреєстрі нічого не найшов, а начальник відділу департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Папаяні Іван Володимирович мені не відповів
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Вроцлав, дешевий маленький супермаркет Biedronka (жук-сонечко). Це польський АТБ, тільки кращий, звичайно.
Беру кефір, бо поряд живу. Ідуть дві особи жіночої статі. Років по 55-60. Одна другій каже. На русском ізикє. "А в Краковє всьо такі снабженіє болєє лучше, чєм во Вроцлавє". СНАБЖЕНІЄ. В Краковє. Болєє лучше.
Дуже жалію, що промовчав...
Тварюки совки, шлюхи гарнізонні, навіщо ви пхаєтесь за кордон, і коли ви вже всі повиздихуєте!?
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Служил мой муж в дальоком гарнізонє,
А я растіла нє єго детей...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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