 Еще одна община Московского патриархата в Одесской области перешла в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе Одесской епархии ПЦУ, пишет Цензор.НЕТ, голосование состоялось в субботу, 26 января. В нем участвовали более 500 прихожан.
"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", - говорится в сообщении.
Беру кефір, бо поряд живу. Ідуть дві особи жіночої статі. Років по 55-60. Одна другій каже. На русском ізикє. "А в Краковє всьо такі снабженіє болєє лучше, чєм во Вроцлавє". СНАБЖЕНІЄ. В Краковє. Болєє лучше.
Дуже жалію, що промовчав...
Тварюки совки, шлюхи гарнізонні, навіщо ви пхаєтесь за кордон, і коли ви вже всі повиздихуєте!?
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Служил мой муж в дальоком гарнізонє,
А я растіла нє єго детей...