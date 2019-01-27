 Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА, сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", - поставил условие Береза.
К посту он добавил скрин сообщения сенатора.
Через час нардеп уведомил, что пост удален.
В то же время, сообщение со ссылкой на него осталось в Twitter Морозова.
Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.
В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.
С угрозами в адрес Березы также выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
привыкло своих псов-ослоёбов посылать !!!
приезжай в Украину само и покажи что ты есть !!!
А гебешник виявився сциклом, перепрошую.
-1 . Я - ПЕРЕДУМАЛ!
-2. У МЕНЯ ЕСТЬ ДЕЛА ПОВАЖНЕЕ...
-3 . Я - ЗАССАЛ...
Просю пардону... А лайкнуть - я хотел каммент выше...
Не подумайте плохо, - лоханулся...
И да, слей воду, ствоя подруга скабеева заждалась)))
"Запам'ятай, синку. Комуняки по-двоє не нападають. Вони нападають лише по-четверо".
А тут - один, та ще й кацап з рязані.
Хоча, за свідченням психологів, типовий гебешник зазвичай ллє солодкі промови коли стоїть до людини обличчям. Але якщо опиниться зі спини - відразу підступний удар. У гебешників совкового штибу основний діагноз - епілептоїдна психопатія. Саме те що я описав в останньому абзаці.
Особливо після Вашого хвалебного спічу щодо харківської в'язниці.
А як у Вас звання у Ольгіно, - палковнік, чи, мо', ще вище? )))
О какой чести может идти речь с ничтожествами, которые вопреки всему захватили нашу землю и убивают наших людей, да еще и делают вид, что "их там нет"?
И разве среди этих зверьков есть мужчины?
И какой такой женщиной может называться существо, которое поддерживает, покрывает и провоцирует убийц нашего народа?
они ж такие храбрые, вызывать, кто ответить не может, типа как золотов навального вызывал, точно зная, что тот за решеткой.
а чуть запахло ответом = я не я и кобыла не моя
Умнее было бы вобще не реагировать.
- Поручик, скажите, а правда, что вы стрелялись из-за Наташи?
- Абсолютная правда, а вот корнет Оболенский, трус, стрелялся из-за
дерева.
Ви відкрили мені очі на правду!
Я підозрював, шо ця курва кацапська якось не дуже схожа на женсчіну...