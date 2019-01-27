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Все про:дуэль (4) пропаганда (2153) Россия (71826) Береза Борислав (140)

 Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза был готов стреляться с сенатором от Рязанской области Игорем Морозовым из-за инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой во французском Страсбурге.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА, сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", - поставил условие Береза.

Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я еще сфотографируюсь с ним, когда он будет в клетке в Гааге", - нардеп Гончаренко подарил пропагандистке Скабеевой туалетную бумагу с портретом Путина и надписью "ПТН-ХЛО". ВИДЕО

К посту он добавил скрин сообщения сенатора.

Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции 02

Через час нардеп уведомил, что пост удален.

Также смотрите: "Мы знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот", - украинская журналистка - пропагандистке Скабеевой во время прямого эфира из Страсбурга. ВИДЕО

Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции 03

В то же время, сообщение со ссылкой на него осталось в Twitter Морозова.

Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции 04

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Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

С угрозами в адрес Березы также выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: https://censor.net.ua/n3108447
 
   
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Чего и стоило ожидать от козломордого балабола
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рамзанка дыров тоже шо то провякало .
привыкло своих псов-ослоёбов посылать !!!
приезжай в Украину само и покажи что ты есть !!! Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции - Цензор.НЕТ 3369
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Чего и стоило ожидать от козломордого балабола
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Каким предусмотрительным оказался Рамзанка Дыров: даже следов не оставил.
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Бориславе! Постав топтуну ще одну умову: нехай він візьме в секунданти ху*ла (екземпляр №1) і поставить його посередині між дуелянтами.
А гебешник виявився сциклом, перепрошую.
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Новое в дуэльном кодексе:
-1 . Я - ПЕРЕДУМАЛ!
-2. У МЕНЯ ЕСТЬ ДЕЛА ПОВАЖНЕЕ...
-3 . Я - ЗАССАЛ...
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Тю... случайно сам себя "лайкнул"....
Просю пардону... А лайкнуть - я хотел каммент выше...
Не подумайте плохо, - лоханулся...
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Хай тепер цей сцикун морозов з рамзанкою за свою даму серця на балалайках %уярятьця! Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции - Цензор.НЕТ 9804
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Красивая история прям за душу берет, вот только с каких это пор береза перешел на рус язык?))) Теперь понятно почему он не может и пару слов связать перед скабеевой, впрочем как и ляшко
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А тебя я даже не знаю.
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Жить? Не льсти себе.
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Я же сказал, - бредишь
И да, слей воду, ствоя подруга скабеева заждалась)))
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Какая к черту подруга? Хочет убить ее пусть это сделает будучи обычным человеком с улицы, а не депутатом... хоть он ее и не трогал физически береза мог словестно опустить, но ты послушай какой он бред несет. Та мой пацан в 4 классе лучше б ответил))) нет мог мозгов проходи мимо в поисках равного соперника, но нет надо ведь себе пиар устроить. Посмотри как ответила наша журналистка на украинском практически без запинки... посмотри что ответил президент ранее 5-тью месяцами назад.
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Эй, куда пропал? Давай пиши мы не закончили, тем более тебе за это платят.
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Я прекрасно понимаю украинский язык как и большинство украинцев в этой стране, но так уж сложилось...
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Знаем-знаем, в луганске это сейчас не модно
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Ты на каком языке пишешь?))) Клоун.
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Береза, который Борислав, коренной киевлянин, к тому же еврей и русскоязычный, закончивший русскую киевскую школу. Когда он начинал свою политическую карьеру и был спикером "Правого сектора", он вообще не говорил на украинском. Сейчас уже выучил, но русским, естественно, владеет прекрасно, даже лучше этой самой Скабеевой. Так что не пишите ерунду.
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Он депутат ВР или депутат гд? Ерунда вот то что сейчас пишет береза мне жарко и не холодно... просто маленький цирк.
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Гебешники і взагалі комуняки можуть нападати лише зграєю. В якихось мемуарах автор пише, як він, будучи юнаком, чогось злякався (у совкові роки), а батько йому сказав:
"Запам'ятай, синку. Комуняки по-двоє не нападають. Вони нападають лише по-четверо".
А тут - один, та ще й кацап з рязані.
Хоча, за свідченням психологів, типовий гебешник зазвичай ллє солодкі промови коли стоїть до людини обличчям. Але якщо опиниться зі спини - відразу підступний удар. У гебешників совкового штибу основний діагноз - епілептоїдна психопатія. Саме те що я описав в останньому абзаці.
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Ви настільки добре знаєте нрави гебешників, шо мене аж сумніви стали брати.
Особливо після Вашого хвалебного спічу щодо харківської в'язниці.
А як у Вас звання у Ольгіно, - палковнік, чи, мо', ще вище? )))
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Так і є, епілептоїдність розвивається на фоні алкоголізму. Але сучасний гебешник - істероїд, через наслідки вживання наркотичних стимуляторів. "Виклик" на "дуель" - яскравий приклад.
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Дуэль - обычно средство выяснения отношений, если это касается чести.

О какой чести может идти речь с ничтожествами, которые вопреки всему захватили нашу землю и убивают наших людей, да еще и делают вид, что "их там нет"?
И разве среди этих зверьков есть мужчины?

И какой такой женщиной может называться существо, которое поддерживает, покрывает и провоцирует убийц нашего народа?
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когда их Жириновский их беременных журналисток унижает, то все эти дуэлянты засунули язык в одно место и тихо помалкивают, вроде так надо, а тут герой тоже слился
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да он посмотрел как шуфрыч стал подберезовиком вместе с бойком и слился.
они ж такие храбрые, вызывать, кто ответить не может, типа как золотов навального вызывал, точно зная, что тот за решеткой.
а чуть запахло ответом = я не я и кобыла не моя
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Тобто по суті Морозов відповідати не хотів, а лише себе рекламував.
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Теперь Береза должен потребовать у ссыкливого Молозова извинений за такой позорный наезд, и припугнуть это дерьмо что в противном случае достанет его в течении года например))
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Тогда он опустится до уровня этого клоуна, кидая угрозы, которые вряд ли реализует.
Умнее было бы вобще не реагировать.
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Продолжение следует - на Березу откроют уголовное дело за попытку убийства главной пропагандонки путлера.....
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Так кто же все таки трахает Сукабееву? Не муженёк Попов и пропагандон по совместительству, а выходит Кадырка с сенатором Морозовым больше всех оскорбились?
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оно конечно очень не культурно, не эстетично об этом. Там важно как можно быстрее красивым журнальчиком личико прикрыть. Глаза страхолюдные. А вдруг дружок пуганётся надолго? Пей потом Виагру долго---дорогая же зараза!
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Начальник росгвардии Золотов тоже хотел сатисфакции против Навального. а потом поджав хвост зашугался под диван.
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Кабуча кацабська. Дійсно, анекдот. )))
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Береза, позвони на эфир и скажи что тебя не правильно поняли, шльондра - это была журналистка в загуле или что то похожее.
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Якби не інцидент з Березою, я, наприклад, навіть не знав би, шо в кацапів є така дірка з ротом. Нардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции - Цензор.НЕТ 8576
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Внимание, анекдот в тему:
- Поручик, скажите, а правда, что вы стрелялись из-за Наташи?
- Абсолютная правда, а вот корнет Оболенский, трус, стрелялся из-за
дерева.
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Так вона ше й гєрмафродіт?
Ви відкрили мені очі на правду!
Я підозрював, шо ця курва кацапська якось не дуже схожа на женсчіну...
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Был бы умнее подал бы в суд, а так одни понты и пиар. На фейсбуке он лучше говорит, может в журналисты ему лучше пойти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНардеп Береза принял вызов сенатора от Рязанской области Морозова, а тот удалил из Facebook пост с требованием сатисфакции
 
 
 
 
 
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