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 Первоначальная стоимость чугунных декоративных решеток, которые в Харькове закупили по цене MacBook, была в 134 раза меньше цен в сметах, - ХАЦ

В ходе расследования выяснилось, что подрядчик, который устанавливал декоративные решетки на аллеях вдоль сада Шевченко и площади Свободы в Харькове, ООО "СК "Спецстройтехнология", приобрел эти решетки у ООО "БВКФ Техникастрой" по 28 694 гривен за штуку.

Об этом стало известно из постановления Дзержинского райсуда от 14 ноября 2018 года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Харьковского антикоррупционного центра.

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"В свою очередь, эта фирма купила решетки у северодонецкого предприятия с признаками фиктивности ООО "Синдас" по 28407 грн за 1 шт. ООО "Синдас" приобрело чугунные решетки у предприятия с признаками фиктивности ООО "Вингерт" по 213,6 грн за 1 шт. Сведения о закупке чугунных решеток у ООО "Вингерт" отсутствуют", - говорится в сообщении.

По данным антикоррупционщиков, ООО "Вингерт" зарегистрировано в Киеве. Владельцем и руководителем фирмы является жительница Дергачей Харьковской области Людмила Чантурия.

Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО "Вингерт" как оплата за якобы поставленные чугунные решетки в 2017 году, были выведены в наличные и присвоены лицами, причастными к совершению уголовного преступления.

Первоначальная стоимость чугунных декоративных решеток, которые в Харькове закупили по цене MacBook, была в 134 раза меньше цен в сметах, - ХАЦ 01

Активисты напоминают, что следователи Шевченковского отдела полиции ГУНП в Харьковской области во время проведения следственных действий по делу "декоративных решеток по цене MacBook", установили, что работы по устройству металлических декоративных решеток выполнялись сотрудниками СКП "Харьковзеленстрой", вместо подрядчика - ООО "СК "Спецстройтехнология". Средства были перечислены на счета частников.

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"Харьковский антикоррупционный центр" подал заявления в контролирующие и правоохранительные органы по поводу того, что Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил со значительным завышением цен на решетки в августе 2017 года два договора с ООО "СК "Спецстройтехнология" по проведению ремонтных работ аллеи вдоль сада им. Т. Шевченко и аллеи вдоль площади Свободы на общую сумму 7,48 млн грн.

Стоимость одной решетки в сметах указана - 28694 грн. Примерно за такую ​​же цену можно приобрести Apple MacBook. В то же время, тот же подрядчик, ООО "СК "Спецстройтехнология", в систему "Прозорро" 30 мая 2017 года загрузил договор со сметами на ремонт зеленой зоны по ул. Сумской, который должны были выполнять летом 2017 года. Там стоимость чугунных декоративных решеток указана в 11 770 грн/шт.

Кроме этого, АМКУ установил, что обе фирмы, которые участвовали в аукционах - ООО "СК "Спецстройтехнология" и ООО "Декорстройсервис", связаны между собой.

Сейчас единственным владельцем и руководителем ООО "СК "Спецстройтехнология" является житель Сумской области Сергей Зюкин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108444
 
 
 Топ комментарии
 
ну, в городе, где лавочки в метро по 8 тыс. долл. - это нормально))
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в нього друге завдання.
розграбувати і розвалити Україну.
спитай у його кума медвідчука на Банковій. і друзів кернеса , труханова і бойка.
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гепа бабло рубит. будет партнёра в презы продвигать !
алё,Харьков-вата очнитесь наконец ))) Первинна вартість чавунних декоративних решіток, які в Харкові закупили за ціною MacBook, була в 134 рази меншою, ніж ціни у кошторисах, - ХАЦ - Цензор.НЕТ 3750
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в нього друге завдання.
розграбувати і розвалити Україну.
спитай у його кума медвідчука на Банковій. і друзів кернеса , труханова і бойка.
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Да уж,воровать так по максимуму. Я вообще удивляюсь как еще что-то остается от разворованного бюджета.И такое повсеместно.
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На Труханова и Кернеса у него основная ставка на выборах
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иинтересно этот зюзюкин в курсе что он этим всем владеет
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У меня есть $1000, где можно прикупить такой ценный раритет?
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поговори с местными наркоманами, они тебе это за 50 баксов принесут.
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просто чугун внутрі скріплений арматурою - це тонка технологія.
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Дай фото в разрезе.....
Или ты брехло и балабол?
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ну, в городе, где лавочки в метро по 8 тыс. долл. - это нормально))
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Да если сложить все наценки на реальные закупки для города за последние 10 лет---то второй Харьков можно построить! И второй мэр тоже будет как первый---по теории Дарвина!
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Скоро виясниться, що один грам цих "решіток" буде коштувати у п'ять разів більше за грам золота 999 проби...
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Ну ноу хау и космические нано технологии они такие....
Всё мы помним пылесос Рэйнбоу и кастрюли Цептер.
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ну и что сказать...
на каждый товар есть свой... кто попутал все берега...
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Эти решётки надо будет перековать для тюрьмы, и посадить за них тех, кто их покупал.
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І продавав також. Там всіх треба закривати.
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Без участі замовника подібна схема практично неможлива.
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Панама! Панама-Мама! (Старі пісні на новий лад)
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Жду с нетерпением, что вы завоете, после 100 дней правления канцлерши, а пока скриню... Первинна вартість чавунних декоративних решіток, які в Харкові закупили за ціною MacBook, була в 134 рази меншою, ніж ціни у кошторисах, - ХАЦ - Цензор.НЕТ 9161
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Можешь не скринить. При любом кандидате через 100 дней все завоют.
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Так она же пообещала уйти через сто дней---если что!
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нужно ловить и сажать тех, кто заплатил такое бабло, а не тех, кто продал.
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Это сговор.
Как и у авакяна младшего.
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Надо вот этих вот,которые все эти возмутительные вещи заявляют,во-первых, проверить-кто они,в чьих интересах работают.Покопаться в их биографиях-сами небось не без греха(хоть какого-нибудь)А то взяли моду-раскачивать по любому поводу будку,тьфу!лодку.Кислотой им в морду.И справедливо!
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Людмила Чантурия....

Думаю поставная, мамзелям меньше дают, а скорее всего и вообще не дадут.
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ну нельзя же возле туалетов в несколько десятков миллионов чтобы лежало абы шо.
щас еще и лавочки по Харькову тысяч по двадцать зеленых будут ставить.
до выборов успеть хотят. бо потом на лавки сядут, если не успеют сбежать в свои палестины.
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за такое дело может на Нобелевскую вас выдвинуть
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Это называется - жити - по новому! 144 реффффформы Пэтины! Гепа учится у Пэти, или Пэтя у Гепы научился??? Наверное и то и другое ..................
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Эти дебилы второй раз подряд выбрали себе вора-наперсточника, ранее судимого, со справкой из дурки в первом туре. Близость гепаграда к раисе сказывается. Ну не хочет харьковское быдло жить как люди...
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И стране еще нагадить успело харьковское быдло: в Раде (список не нашел быстро, потому по памяти, не все) допкены, хомутынник, мураев, фельдман, рабинович...
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Кум президента ген прокурор, а люди дебилы... только не перепутай.
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Да харьковчане, живете неплохо- вначале лавочки в метро по цене автомобиля( точно не помню 2010-2011 год) потом ремонт общественного туалета по цене квартиры, теперь решетки
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у нас много интересного: страшно представить, сколько стоят решётки забора и столбики у берега набережной; только у нас высаживают клумбы с одно-летниками на каждом перекрёстке в сентябре и стелят рулонные газоны в конце ноября.
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чекните Днепр пожалуйста по закупкам, хотя все всем все похер... никто ни за что не отвечает, никто не виноват...
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мост ждет аудита как и набережная и "несгораемые" мусорные баки
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А це тільки маленька частка того, що відбувається по всій Україні.
"ГЕПА І ТРУХАНОВ будуть підтримувати Петю...
Українці, прокиньтесь! Ви народ чи гівно собаче?
Юля, звичайно, не без гріха, але не вона ж створила "Партію Регіонів".
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О !!! вот это дело!!! борются с коррупцией по месту жительства. и я уверен-БУДЕТ ТОЛК! а то сидят прыщавые, жалуется, что видите ли у президента аж фабрика, но он им шоколадки на завтрак не дает. Вперед, братва, вас ждут великие дела!
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Это вам не мелочь по карманам тырить! Вот это бизнес и Гепы,не зря за Петю вангует!
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Интересно, а на фотографии у дерева это 1 решетка или 4?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПервоначальная стоимость чугунных декоративных решеток, которые в Харькове закупили по цене MacBook, была в 134 раза меньше цен в сметах, - ХАЦ
 
 
 
 
 
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