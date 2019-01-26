 Возле "Борисполя" построят автобусную станцию на 16 платформ, - коммерческий директор аэропорта Зубко

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

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В аэропорту "Борисполь" определились, где именно будет построена новая автостанция - она будет находиться непосредственно возле железнодорожной платформы, куда сейчас приезжают поезда, соединяющие аэропорт с Центральным вокзалом Киева. Предположительно, здесь будет оборудовано 16 платформ для высадки и посадки пассажиров в автобусы.

"Сейчас автобусы имеют место для стоянки, высадки и посадки пассажиров, но мы видим возможности и необходимость улучшения. Автобусную станцию ​​решено разместить вплотную к железнодорожной станции на месте, где находится парковка Р1 (слева от терминала D на 46 мест). Таким образом появится пересадочный узел - железная дорога, автобусы и проход в аэропорт", - сообщил Зубко.

Он проинформировал, что сейчас ведутся проектные работы и согласование деталей относительно павильона будущей станции и организации подъездов к ней. Планируется, что под одной крышей будет организовано комфортное пространство для ожидания как для пассажиров автобусов, так и поездов. Здесь будут обустроены комнаты матери и ребенка, расположатся заведения общепита.

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"Для водителей автобусов тоже станет удобнее и лучше, потому что будет предусмотрена комната для отдыха, а также изменено место посадки и высадки пассажиров, заезд и выезд транспорта. Рассматривается возможность обустройства 16 платформ с разделением автобусов с малой вместимостью от крупногабаритных", - пояснил коммерческий директор аэропорта "Борисполь".