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 Общество
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Все про:Борисполь (553) строительство (1597) станция (16) инфраструктура (121)

 Возле "Борисполя" построят автобусную станцию на 16 платформ, - коммерческий директор аэропорта Зубко

Автостанцию разместят вплотную возле ж/д станции Борисполь-аэропорт, создав общее пространство ожидания для пассажиров автобусов и поездов.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

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В аэропорту "Борисполь" определились, где именно будет построена новая автостанция - она будет находиться непосредственно возле железнодорожной платформы, куда сейчас приезжают поезда, соединяющие аэропорт с Центральным вокзалом Киева. Предположительно, здесь будет оборудовано 16 платформ для высадки и посадки пассажиров в автобусы.

"Сейчас автобусы имеют место для стоянки, высадки и посадки пассажиров, но мы видим возможности и необходимость улучшения. Автобусную станцию ​​решено разместить вплотную к железнодорожной станции на месте, где находится парковка Р1 (слева от терминала D на 46 мест). Таким образом появится пересадочный узел - железная дорога, автобусы и проход в аэропорт", - сообщил Зубко.

Он проинформировал, что сейчас ведутся проектные работы и согласование деталей относительно павильона будущей станции и организации подъездов к ней. Планируется, что под одной крышей будет организовано комфортное пространство для ожидания как для пассажиров автобусов, так и поездов. Здесь будут обустроены комнаты матери и ребенка, расположатся заведения общепита.

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"Для водителей автобусов тоже станет удобнее и лучше, потому что будет предусмотрена комната для отдыха, а также изменено место посадки и высадки пассажиров, заезд и выезд транспорта. Рассматривается возможность обустройства 16 платформ с разделением автобусов с малой вместимостью от крупногабаритных", - пояснил коммерческий директор аэропорта "Борисполь".

Источник: https://censor.net.ua/n3108443
 
 
 Топ комментарии
 
Шо, "боріспольскій експрес" всьо? Возле "Борисполя" построят автобусную станцию на 16 платформ, - коммерческий директор аэропорта Зубко - Цензор.НЕТ 173
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От вас к нам не летают самолеты и скоро даже не будут ездить поезда Біля "Борисполя" збудують автобусну станцію на 16 платформ, - комерційний директор аеропорту Зубко - Цензор.НЕТ 6713
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Разумная идея. В венском аэропорту также - поезд, автобус
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Везде есть автобус + метро/поезд, но данном случае это выглядит как месть за черную кассу такси.
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паша-мерседес проклятием рельсы погнул, что-ли ? Біля "Борисполя" збудують автобусну станцію на 16 платформ, - комерційний директор аеропорту Зубко - Цензор.НЕТ 2517
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В ноябре 2013 года по распоряжению президента Николаса Мадуро были арестованы владельцы и сотрудники сетей по продаже электробытовых товаров. С помощью армии и полиции товары были распроданы по цене 10 % от обычной стоимости.


Эх, придет к власти Юля-Мадура, прикуплю газу в два раза дешевле, а может даже и за 10 % Біля "Борисполя" збудують автобусну станцію на 16 платформ, - комерційний директор аеропорту Зубко - Цензор.НЕТ 5102
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а кто хочет час-полтора ждать экспреса, на котором он поедет на ж/д вокзал, по которому переть сумки до перона метро, от метро до автобуса, от автобуса до подъезда....
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Новость хорошая, но почему бОльшая часть таких хороших новостей касается мест, откуда можно свалить из страны?
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От вас к нам не летают самолеты и скоро даже не будут ездить поезда
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Как вариант Б (больно), если ЕС заставит принимать беженцев? Не, не рассматривается.
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Что плохого в беженцах? Дешевая трудовая сила... многие экономики мира поднялись на этом, достаточно посмотреть на Польшу.
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Крупнейшие потребители дешёвой рабочей силы в современном мире - США и Раисся. Что-то мне подсказывает, что Украина в таких обстоятельствах повторит не вариант США
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Мне это не известно. Даже рассматривая с вашей стороны, самая низкая зп в москве какая? Надеюсь понятно что беженцы в другие особо не стремятся. Коренное население плавно отойдет от уборки улиц и тд и тп. Я бы все же смотрел на что-то среднее между Германией и Польшей.
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Как можно сравнивать Украину с США или кацапами, если у них модель экономики построена на продаже нефти. Население в 3 раза больше, природных ресурсов больше...
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И называются они по разному! Не, точно нельзя сравнивать
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Ну пока ты морозишься сарказмом, буду грузить фактами. Хорошо, ответь мне почему в Грузии полицейская реформа прошла успешно, а в Украине ну так себе?
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Іще метро треба провести для повного фен-шую.
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Согласен, но гиперлуп в Борисполь я бы тоже не сбрасывал со счетов.
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Гіперлуп - то вже буде 180-та успішна "реформа"...
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Затем, что мне в другую сторону от того экспреса ехать. Или ты думаешь, что Киев это пуп Вселенной?
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Давно надо было так сделать,как в цивилизованных странах
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Изобретатели местного разлива - скоростной поезд с ж.д. вокзала в Борисполь уже запустили со средней загрузкой по 36 чел. вместо 100 по плану. Но он уже успел прославиться - люди просто боятся, что он может поломаться в любом месте и они не попадут на самолет, недано они по снегу через посадку с чемоданами пробирались на автотрассу. А денег растратили море и сколько стырили - история умалчивает. Теперь с теми же целями придумали новый объект - только вопрос - кого и куда будут возить с этих 16 платформ? Выборы же на носу. Настоящие биснесмены, которые строят за свои собственные бабки, всё сначала просчитывают, сколько это проект потом принесет бабок. А, если проект за бюджетные бабки то там совсем другой интерес и расчет!
А вот пример "загнивающего" Китая, где за дерибан бюджета ставят к стенке - https://glavnoe.ua/news/n356981700-kitajcy-postroili-samyj-bolshoj-aeroport-v-mire.
Біля "Борисполя" збудують автобусну станцію на 16 платформ, - комерційний директор аеропорту Зубко - Цензор.НЕТ 1044
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Загнивающего Китая ???))
Нам до Китая как до Луны пешком! Уже отстали от всех стран...
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ха-ха. а как порохоботы слюной исходили что СкайБусы это прошлый век, постоянно в пробках и дорого, а вот новый экспрес за 580 милионов гривен построят и он спасет мир!!!!!!!!!! и скайбусы в утиль)))
а вам раз и облом. теперь реформаторы будут автобусную станцию строить))) думаю распилят на ней милионов 50. не меньше...
а потом еще станцию для такси строить начнут.)))
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Ну, порохоботам сказали люмєнь, значить люмєнь, скажуть чавуній, значить чавуній.
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І з чумуданами під дощем і снігом бігати з літака на електричку?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВозле "Борисполя" построят автобусную станцию на 16 платформ, - коммерческий директор аэропорта Зубко
 
 
 
 
 
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