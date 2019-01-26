 Власти установили тотальный контроль украинского информпространства, причем СМИ должны быть лояльны лично к президенту Порошенко, - Тимошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написал в Facebook.
"Власти установили безусловную монополию на тотальный контроль информационного пространства. СМИ должны быть лояльными лично к президенту Порошенко, чтобы не иметь проблем со своей деятельностью. Телевизионные каналы и частоты на вещание раздаются друзьям и партнерам президента, сам президент участвует в узурпации информационного пространства через аффилированных лиц.
Правда опасна для президента Порошенко, и он это хорошо понимает. Поэтому информационный рынок страны превращен в фабрику тотальных манипуляций общественным мнением.
Любая попытка выйти за пределы лояльности к власти заканчивается угрозами, репрессиями, закрытием программ и проектов, травлей, преследованием", - отмечает Тимошенко. Как пример политик приводит программу Савика Шустера, которой "места в Украине не нашлось".
Мавзолейные Хмыри вы достойны житьь в ГУЛАГе Джугашвили...ОЧЕНЬ достойны был и вааши дидываивали особенно в Финляндии 1939 гда и в Испании 1936 года...Б Ы Д Л О..оно и в Африке ШАРИКОВЫ..
На выборах он (Мадуро) сулил вдвое увеличить минимальную зарплату и простить согражданам долги по кредитам, полученным на ипотеку и строительство жилья. Сразу после победы он выбил у Национальной ассамблеи "особые полномочия" для себя - для борьбы с "коррупцией и экономической войной". А уже в ноябре 2013-го Мадуро издал распоряжение об аресте владельцев розничных сетей по продаже электробытовых товаров. Все товары полиция и армия распродали за 10% от обычной стоимости.
К концу первого президентского срока Николаса Мадуро венесуэльская валюта подешевела в 14 тысяч раз. В марте 2018-го за 1$ можно было получить 325 тысяч боливаров. А в мае того же года - 662 тысячи.
Результат не заставил себя ждать. Начиная с 2013 года из Венесуэлы последовательно сбегают иностранные инвесторы. В марте 2013-го свернула работу бразильская компания AmBew, производившая пиво.
В 2016-м приостановили работу компании Coca-Cola и McDonald's. Чуть позже к ним присоединился американский производитель средств личной гигиены Kimberly-Clark.
В 2017 компания General Motors закрыла завод и уволила всех сотрудников. За неделю до этого власти Венесуэлы национализировали завод GM Venezolana. В июне 2017-го работу в Венесуэле приостановила итальянская компания Pirelli, поставщик шин для "Формулы-1".
К концу года из страны ушли авиаперевозчики соседних стран: Aerolineas Argentinas, Avianca, Aeromexico, Latam, а также американская Delta, немецкая Lufthansa и канадская Air Canada. Временно приостанавливали свои полеты испанская Iberia, американская United Airlines и французская Air France.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/01/25/7204785/