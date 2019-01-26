 Пять лет назад активисты отстояли право на украинские ценности на евромайдане в Запорожье, - ветеран АТО Погорелый

Об этом написал ветеран АТО Иван Погорелый в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"26.01.2014 - эта дата навсегда запечатлена в истории Запорожья. Десятки задержаны и увезены в изоляторы, сотня жестоко избитых - такую цену заплатили запорожцы из-за желания жить в современной, независимой, демократической стране. И кровавые методы тогдашней преступной власти это желание только усилили. Горжусь каждым, кто противостоял диктатуре", - подчеркнул бывший боец АТО.
Он уверен, что совместными усилиями удалось отстоять украинские ценности и не допустить врага в Запорожье.
"Там, на запорожском евромайдане, создавалось прочное патриотическое сообщество, которое впоследствии еще не раз давало достойный отпор сторонникам "русского мира". Сегодня, как и пять лет назад, агрессор продолжает ломать о нас свои зубы. А как и пять, и сто, и двести лет назад украинцы готовы до последнего защищать свою свободу", - резюмировал Погорелый.
...а сколько сцук затаилось и ждёт реванша,а также ждёт халявной хавки с московского корыта за предательство
Прикольно.
. Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
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розшуковували на ранок, бо може хтось повідомив, що його сусід ходив "майданити", або таксисти здавали..