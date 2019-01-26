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 Пять лет назад активисты отстояли право на украинские ценности на евромайдане в Запорожье, - ветеран АТО Погорелый

Десятки задержаны и увезены в изоляторы, сотня жестоко избитых - такую ​​цену заплатили запорожцы из-за желания жить в современной, независимой, демократической стране.

Об этом написал ветеран АТО Иван Погорелый в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"26.01.2014 - эта дата навсегда запечатлена в истории Запорожья. Десятки задержаны и увезены в изоляторы, сотня жестоко избитых - такую ​​цену заплатили запорожцы из-за желания жить в современной, независимой, демократической стране. И кровавые методы тогдашней преступной власти это желание только усилили. Горжусь каждым, кто противостоял диктатуре", - подчеркнул бывший боец АТО.

Он уверен, что совместными усилиями удалось отстоять украинские ценности и не допустить врага в Запорожье.

"Там, на запорожском евромайдане, создавалось прочное патриотическое сообщество, которое впоследствии еще не раз давало достойный отпор сторонникам "русского мира". Сегодня, как и пять лет назад, агрессор продолжает ломать о нас свои зубы. А как и пять, и сто, и двести лет назад украинцы готовы до последнего защищать свою свободу", - резюмировал Погорелый.

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Пять лет назад активисты отстояли право на украинские ценности на евромайдане в Запорожье, - ветеран АТО Погорелый 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108441
 
   
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а потом в Запорожье переполз патриот Ахметов ,Медведчук в Киев ,Порошенко немного на ценности евромайдана плевать
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И кровавые методы тогдашней преступной власти это желание только усилили.Источник: https://censor.net.ua/n3108441
...а сколько сцук затаилось и ждёт реванша,а также ждёт халявной хавки с московского корыта за предательство
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Прикольно.
. Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
.
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Тоді беркут і тітушки переслідували людей навіть в дворах, в під'їздах
розшуковували на ранок, бо може хтось повідомив, що його сусід ходив "майданити", або таксисти здавали..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПять лет назад активисты отстояли право на украинские ценности на евромайдане в Запорожье, - ветеран АТО Погорелый
 
 
 
 
 
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