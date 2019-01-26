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 9-летняя девочка умерла на Днепропетровщине во время занятий в детском центре, - Нацполиция

В субботу, 26 января, в Каменском Днепропетровской области в детским центре умерла девятилетняя девочка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о смерти ребенка в помещении одного из детских центров  поступило в полицию 26 января около 13:00.

"Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо. На помощь прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, однако девочку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

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Предварительный осмотр телесных повреждений на теле ребенка не выявил.

Источник: https://censor.net.ua/n3108440
 
 
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при чому одне до іншого?
що нова тема? то всю дорогу чіплялися до Ющенка, про дружину -шпійонку американську, потім щось заткнулися, тепер починаєте сіпатися до Марини?
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Может совпадение а может и знак. Я честно с этими падениями людей вокруг порошенко уже не удивлюсь что это не просто так, а знак от Всевышнего показывающий украинцам свою не поддержку четы порошенков.
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...а ти що , сумніваєшся ?
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эта убогая решила что больных детей нужно состыковать со здоровыми !!
Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы

эта тварь мальдивская не догоняет что даже здоровых детей гнобят в школах !!!
подростки по природе стая жестоких кур куры в стае добивают слабых
и больных.
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возразите соевые !!!
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Хай спочиває з Богом, найщиріші співчуття батькам.
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Девочку очень жаль, еще бы жить и жить. Сочувствую родителям.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия9-летняя девочка умерла на Днепропетровщине во время занятий в детском центре, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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