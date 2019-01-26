 9-летняя девочка умерла на Днепропетровщине во время занятий в детском центре, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сообщение о смерти ребенка в помещении одного из детских центров поступило в полицию 26 января около 13:00.
"Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо. На помощь прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия, однако девочку спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Предварительный осмотр телесных повреждений на теле ребенка не выявил.
що нова тема? то всю дорогу чіплялися до Ющенка, про дружину -шпійонку американську, потім щось заткнулися, тепер починаєте сіпатися до Марини?
Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы
эта тварь мальдивская не догоняет что даже здоровых детей гнобят в школах !!!
подростки по природе стая жестоких кур куры в стае добивают слабых
и больных.