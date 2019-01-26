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 Температура выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала ситуации, в которых следует вызывать скорую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Есть очень четкие причины, когда нужно вызвать скорую, и когда скорая должна выезжать. Это когда есть температура более 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее", - сказала Супрун.

По словам чиновницы, практика, когда скорая предоставляла медицинские услуги первичного звена, будет прекращена.

"Скорая помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчеры передают вызовы на семейных врачей или на службу неотложных состояний" - отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Скорая помощь" в среднем приезжает за 8,5 минут, но не всегда использует эффективные лекарства, - исследование Минздрава

Руководитель Минздрава рекомендует украинцам чаще обращаться к своим семейным врачам, а 103 звонить только в экстренных случаях, когда "вы на самом деле не знаете, можно ли ждать".

"Когда мы выбрали своего семейного врача, когда мы заболеем, то можем позвонить своему врачу, с ним по телефону поговорить. Если есть причина, по которой врач должен приехать к своему пациенту, то они должны договориться, чтобы врач приехал. Врач может по телефону посоветовать, пациент может приехать к самому врачу, как необходимо, так они и договариваются", - пояснила Супрун.

Также читайте: На вызов будет направляться ближайшая машина скорой помощи, - Минздрав анонсировал реформу диспетчерской службы. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3108438
 
 
 Топ комментарии
 
У врачей на любое обращение есть два ответа: "Что вы ко мне с такой мелочью обращаетесь?" и "Где же вы раньше были, почему так поздно обратились" Температура выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь - Цензор.НЕТ 9553
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тобто температура 39 - показ для домашнього лікування?
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Писать згоду на трансплантацию органов. В Европу поедете.
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Мадам, при таких симптомах врачи уже не помогут/не успеют, впору священника звать.
Шо мелет эта истота?
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в сл. правительство надо Доктора Хауса министром. Температура выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь - Цензор.НЕТ 4080
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президент чесний Голобородька ,міністр ох .здоров'я Хаус,а в міністри оборони давайте Танаса ,в нього є рукавиця нескінченності,усім ворогам тоді гаплик від одного клацання пальцями)
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Приятель намагався пару тижнів тому викликати невідкладну допомогу, сказали, що така вже не існує (у його родича гострий пієлонефрит, температура 38). Викликали сімейного лікаря - прийшла дурепа, прописала діуретики та вітаміни. Швидку не можна викликати, бо стан хворого не відповідає Супрунівським правилам. Безвихідь! Викликали комерційного лікаря, заплатили полторуху. Потім викликали узі на дому (хворий нетранпортабельний), заплатили ще полторуху. Гроші в принципі у нього є - не бідні. Але ось питання, що робити наприклад одинокому пенсіонерові з пенсією 2000 гривень? Подихати?
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А що робити маленькій дитині яка не вміє собі температуру поміряти? Подихати? А що робити школяреві який не працює і не має зарплати ніякої взагалі, подихати?
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У них є батьки або опікуни. Зараз маленькі діти хворіють часто, тож у багатьох київських батьків майже вся зарплата на "добробути" вилітає.
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А до пенсіонера твоя відповідь не підходить?
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Не підходить. Читайте уважніше, я написав "одинокого пенсіонера." Таких дуже багато. Крім того, Ви не розумієте трагічність ситуації. Мій приятель - людина грамотна в природничих науках, і розуміє, що при такій хворобі рахунок іде на години. Тобто чим більше тягнеш, тим менше шансів врятувати нирки. А більшість людей терпить та відлежується на свою погибель. Раніше цю функцію забезпечувала "нєотложка". Я так зрозумів, що Супрун її "оптимізувала."
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Добре, що робити одинокому школяреві? У нас що немає сиріт? Не бачу різниці. А, зрозумів. Ви вважаєте, що у кожного сироти є опікун? З вами все ясно.
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Тут очевидно вопрос о том как попасть на прием к узкому специалисту.
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Тобто що робити якщо лікар поганий? Вам відповіли - заключити договір з іншим лікарем
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Ви все неправильно зрозуміли. Мова про «швидку». «Неотложка» це інше.
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Значит так.
Поскольку я категорически против антисемитизма, ксенофобии и расовой дискриминации, то любые метания дерьма в мой адрес относительно того, что я кидаюсь в разнос от Саакашвили к Зеленскому, а значит против всего украинского,- считаю ничтожными.
Чем ближе к выборам, тем больше смакуется тема евреев у власти в Украине. Еще год назад так же завзято муссировалась тема грузинов, которые должны ехать в Грузию. Мол, нечего им тут делать.
Считаю весь этот психоз скрытым порохоботством.
Полагаю что в ближайшем будущем и меня будут отправлять обратно в Крым. Именно так, как делают холуи порошенко. Поскольку я, по их коллективному мнению, тоже "москалька".
...
Теперь по поводу моей "влюбчивости" в политиков.

Я поддерживала и поддерживаю Михаила Саакашвили. Считаю его неординарным политиком современности, с прекрасным бек- граундом.
Его выступление на съезде Тимошенко меня огорчило, но дело в том, что я знаю, кого действительно поддерживает Михаил. Ближе к выборам он скажет, я надеюсь.
Мне импонирует Максим Голосной. Молодой, перспективный, идейный.
Но я реально смотрю на мир.
Из тех, кто сейчас считается самым рейтинговым в президентской гонке, единственным, кто не зажрался на государственной службе, занимая пост не меньше министра, и единственным, кто не собирается становится Генсеком ЦК КПСС, является Владимир Зеленский.
...
Так вот.
Настоящим украинцем я буду считать не того, кто пялит на себя вышиванку, орет "Слава Украине" по делу и без и фотографируется в пшенице, воруя у нас с вами надежду на нормальную жизнь, а того, кто реально способен провести преобразования, при которых Украина родится, а не просто преобразит совок.
Для меня настоящий украинец- это тот, кто выведет Украину в первую десятку рейтингов по уровню жизни в Европе. Настоящий верующий- это кто живет в ладу с совестью, а не с политической целесообращностью.
...
Я безжалостно буду банить всех, кто будет поднимать тему высших и низших наций.

Похоже что мадам Богуцкая повредилась кукушкой.
Но это только на первый взгляд.
А на самом деле по кремлевской методичке шпарит и не стесняется уже...
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Тут тема взагалі то про термітів а не про семітів
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Трохи перебор, але коли швидку викликає бабця, бо їй в сраці зачухалося і нема з ким поговорити, а у когось в цей час температура справді під 40 - то теж хрінь собача...
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Совсем рехнулась, типа сиди и жди пока будет выше 40, а если 39,5 то лежи и не рыпайся.
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когда мы заболеем, то можем позвонить своему врачу, с ним по телефону поговорить.

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А на телефоне будет сидеть бабушка-троль, которой хочется поговорить...и пытаться дозвонится другая... И так 24 часа в сутки...А тут у нормального чела 39 и завтра на работу....хер дозвонишся))))
Интересная будет работка у врача
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Ні не так, коли люди будуть дзвонити, терапевт відповідатиме, і тільки коли ти подзвониш, там висітиме бабушка- троль
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А ты после этого идешь и расторгаешь договор с врачом который тебя не устраивает. И заключаешь с другим, который будет более внимательно относится к своим пациентам.
В итоге у хорошего врача будет гораздо больше пациентов и соответственно зарплата гораздо выше чем у плохого.
Думаю справедливо.
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Якщо у вас 38,9 - скажіть "40" і викликайте. Які проблеми?
Спецом пробив у гуглі послугу "виклик терапевта додому вартість". Купа пропозицій. І 300 грн, і 650, і 900 - на будь-який смак. Навіть деякі з портретами.
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Когда мы выбрали своего семейного врача, когда мы заболеем, то можем позвонить своему врачу, с ним по телефону поговорить. Если есть причина, по которой врач должен приехать к своему пациенту, то они должны договориться, чтобы врач приехал. Врач может по телефону посоветовать, пациент может приехать к самому врачу, как необходимо, так они и договариваютсяИсточник: https://censor.net.ua/n3108438

На ладно если в рабочее время прихватит а если поздно вечером или ночью, ему что домой звонить, так врач пошлет далеко скорее всего.
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Не совсем так. Врачу неохота ведь тоже терять сразу несколько пациентов. Это его заработок. Думаю, что нормальный врач выслушает и вместе вы что=то придумаете.
Если нет, то будет терять в деньгах день ото дня. Пациент здесь голосует за врача гривной.
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Короче когда смерть с косой пришла,тогда и вызывать скорую надо))
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а когда ребенок маленький при температуре 39 сознание теряет и пена идет, это тварь ты страшная, херня? Я вызывал скорую час, не приехела, слава Богу все хорошо, я военный, участник, но вас тварей я начинаю тихо ненавидеть!
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"И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала ситуации, в которых следует вызывать скорую помощь." - Все сроки и.о. давным давно прошли.

Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "еб...нутой".
Ульяна Супрун не отказалась от гражданства США. Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министра можно быть только три месяца.
Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Министр уже отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.
Стаття 19. Право на державну службу
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра - для посад категорій "А" і "Б";
2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
...
6) має громадянство іншої держави;
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеТемпература выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь
 
 
 
 
 
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