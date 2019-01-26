 Температура выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Есть очень четкие причины, когда нужно вызвать скорую, и когда скорая должна выезжать. Это когда есть температура более 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее", - сказала Супрун.

По словам чиновницы, практика, когда скорая предоставляла медицинские услуги первичного звена, будет прекращена.

"Скорая помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчеры передают вызовы на семейных врачей или на службу неотложных состояний" - отметила Супрун.

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Руководитель Минздрава рекомендует украинцам чаще обращаться к своим семейным врачам, а 103 звонить только в экстренных случаях, когда "вы на самом деле не знаете, можно ли ждать".

"Когда мы выбрали своего семейного врача, когда мы заболеем, то можем позвонить своему врачу, с ним по телефону поговорить. Если есть причина, по которой врач должен приехать к своему пациенту, то они должны договориться, чтобы врач приехал. Врач может по телефону посоветовать, пациент может приехать к самому врачу, как необходимо, так они и договариваются", - пояснила Супрун.

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