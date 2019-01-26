 Температура выше 40, боль в сердце или проблема дыхания, - Супрун назвала ситуации, когда следует вызывать скорую помощь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Есть очень четкие причины, когда нужно вызвать скорую, и когда скорая должна выезжать. Это когда есть температура более 40 градусов, или когда есть боль в сердце, или проблема дыхания и так далее", - сказала Супрун.
По словам чиновницы, практика, когда скорая предоставляла медицинские услуги первичного звена, будет прекращена.
"Скорая помощь должна оказывать экстренную медицинскую помощь. Очень правильно иногда диспетчеры передают вызовы на семейных врачей или на службу неотложных состояний" - отметила Супрун.
Руководитель Минздрава рекомендует украинцам чаще обращаться к своим семейным врачам, а 103 звонить только в экстренных случаях, когда "вы на самом деле не знаете, можно ли ждать".
"Когда мы выбрали своего семейного врача, когда мы заболеем, то можем позвонить своему врачу, с ним по телефону поговорить. Если есть причина, по которой врач должен приехать к своему пациенту, то они должны договориться, чтобы врач приехал. Врач может по телефону посоветовать, пациент может приехать к самому врачу, как необходимо, так они и договариваются", - пояснила Супрун.
Шо мелет эта истота?
Поскольку я категорически против антисемитизма, ксенофобии и расовой дискриминации, то любые метания дерьма в мой адрес относительно того, что я кидаюсь в разнос от Саакашвили к Зеленскому, а значит против всего украинского,- считаю ничтожными.
Чем ближе к выборам, тем больше смакуется тема евреев у власти в Украине. Еще год назад так же завзято муссировалась тема грузинов, которые должны ехать в Грузию. Мол, нечего им тут делать.
Считаю весь этот психоз скрытым порохоботством.
Полагаю что в ближайшем будущем и меня будут отправлять обратно в Крым. Именно так, как делают холуи порошенко. Поскольку я, по их коллективному мнению, тоже "москалька".
...
Теперь по поводу моей "влюбчивости" в политиков.
Я поддерживала и поддерживаю Михаила Саакашвили. Считаю его неординарным политиком современности, с прекрасным бек- граундом.
Его выступление на съезде Тимошенко меня огорчило, но дело в том, что я знаю, кого действительно поддерживает Михаил. Ближе к выборам он скажет, я надеюсь.
Мне импонирует Максим Голосной. Молодой, перспективный, идейный.
Но я реально смотрю на мир.
Из тех, кто сейчас считается самым рейтинговым в президентской гонке, единственным, кто не зажрался на государственной службе, занимая пост не меньше министра, и единственным, кто не собирается становится Генсеком ЦК КПСС, является Владимир Зеленский.
...
Так вот.
Настоящим украинцем я буду считать не того, кто пялит на себя вышиванку, орет "Слава Украине" по делу и без и фотографируется в пшенице, воруя у нас с вами надежду на нормальную жизнь, а того, кто реально способен провести преобразования, при которых Украина родится, а не просто преобразит совок.
Для меня настоящий украинец- это тот, кто выведет Украину в первую десятку рейтингов по уровню жизни в Европе. Настоящий верующий- это кто живет в ладу с совестью, а не с политической целесообращностью.
...
Я безжалостно буду банить всех, кто будет поднимать тему высших и низших наций.
Похоже что мадам Богуцкая повредилась кукушкой.
Но это только на первый взгляд.
А на самом деле по кремлевской методичке шпарит и не стесняется уже...
=====================
А на телефоне будет сидеть бабушка-троль, которой хочется поговорить...и пытаться дозвонится другая... И так 24 часа в сутки...А тут у нормального чела 39 и завтра на работу....хер дозвонишся))))
Интересная будет работка у врача
В итоге у хорошего врача будет гораздо больше пациентов и соответственно зарплата гораздо выше чем у плохого.
Думаю справедливо.
Спецом пробив у гуглі послугу "виклик терапевта додому вартість". Купа пропозицій. І 300 грн, і 650, і 900 - на будь-який смак. Навіть деякі з портретами.
На ладно если в рабочее время прихватит а если поздно вечером или ночью, ему что домой звонить, так врач пошлет далеко скорее всего.
Если нет, то будет терять в деньгах день ото дня. Пациент здесь голосует за врача гривной.
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "еб...нутой".
Ульяна Супрун не отказалась от гражданства США. Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министра можно быть только три месяца.
Сейчас украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Министр уже отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.
Стаття 19. Право на державну службу
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра - для посад категорій "А" і "Б";
2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
...
6) має громадянство іншої держави;