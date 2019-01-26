 Крымского активиста Мустафаева перевели в камеру тяжелобольного Бекирова в СИЗО оккупированного Крыма, - адвокат Велиляев

Об этом 26 января сообщил адвокат Ислям Велиляев в ходе заседания "Крымской солидарности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"После того как моему подзащитному, фигуранту "дела Веджие Кашка" Руслану Трубачу изменили меру пресечения на домашний арест, в камеру, где он сидел с Эдемом Бекировым, перевели нашего координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева. Однозначно, для Сервера это будет большим испытанием – Эдем ага тяжелобольной человек и, фактически, Руслан за ним целый день присматривал", – рассказал адвокат.

Напомним, 21 мая 2018 года в оккупированном Крыму были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и крымский татарин, мусульманин Эдем Смаилов. Обвинения против них приобщили к бахчисарайскому "делу "Хизб ут-Тахрир". В декабре российский "суд" оккупированного Симферополя продлил на два месяца арест Мустафаеву и Смаилову. Они останутся в СИЗО до 9 февраля 2019 года. 13 декабря Мустафаева поместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы в отделение стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

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Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Он будет находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данной ситуацией.