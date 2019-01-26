 Семи злоумышленникам, напавшим на журналистов и активистов в Киеве и разбившим их машину, сообщено о подозрении, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

В настоящее время семи злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

В Голосеевский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. За совершенное молодчикам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напоминаем, вечером 24 января в Киеве на "Выдубичах" было совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где незаконно добывают песок из Днепра.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

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Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.