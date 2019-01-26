EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1292  15
Все про:Киев (17066) нападение (1681) прокуратура (3448) активист (507)

 Семи злоумышленникам, напавшим на журналистов и активистов в Киеве и разбившим их машину, сообщено о подозрении, - прокуратура

Прокуратурой Киева сообщено о подозрении группе лиц, которые напали на журналистов и представителей общественных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

В настоящее время семи злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

В Голосеевский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются. За совершенное молодчикам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан предполагаемый организатор нападения на журналистов в Киеве - уроженец Луганска Михаил Бурда, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, - Бочкала

Напоминаем, вечером 24 января в Киеве на "Выдубичах" было совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где незаконно добывают песок из Днепра.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция сообщила, что доставила в участок 9 человек участников конфликта, все они назвались охранниками. При обыске территории, где произошло нападение, изъяли мобильные телефоны нападавших, топор, газовый баллончик, два ножа, три травматических пистолета, охотничий карабин, стартовый пистолет и патроны.

Источник: https://censor.net.ua/n3108435
 
   
 Топ комментарии
 
Побачимо чим все скінчиться. Може скінчитись усе традиційно - скажуть "Рафікнєувінават!"
 показать весь комментарий
 
а песок так и добывают нелегально. Ах, да, порох не знал, кум прокурор тоже не знал.. потужно, ришуче, по новому
 показать весь комментарий
 
Слухай ботокс, цей Петя, цей негідник... він тобі ще і в труси насрав!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Побачимо чим все скінчиться. Може скінчитись усе традиційно - скажуть "Рафікнєувінават!"
 показать весь комментарий
 
 
А може статися що ти зраднюк традиційно обсерешся ))
 показать весь комментарий
 
 
а песок так и добывают нелегально. Ах, да, порох не знал, кум прокурор тоже не знал.. потужно, ришуче, по новому
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, поросёнком ведь каждый куб песка в Украине записал и ежедневно пересчитывает))))
 показать весь комментарий
 
Слухай ботокс, цей Петя, цей негідник... він тобі ще і в труси насрав!
 показать весь комментарий
 
 
а у тебя пердачок подгорел, как нелегагальную добычу песка вскрыли. Но ниче, пердачок переполыхает
 показать весь комментарий
 
 
а кто их нанял???? кто имел гешефт из власть имущих вот что интересно
 показать весь комментарий
 
 
вперед, в отделение, выясняй обстаятельства и нам потом расскажишь.
Или тебе тут должны ответить?
 показать весь комментарий
 
 
Останнім питання мене мучить питання: коли людина перестає бути просто людиною і її починають називати активістом?
 показать весь комментарий
 
Зараз може вийти дуже цікава ситуація з піском.
Адже ті хто його добувають працюють супротив діючої влади.
 показать весь комментарий
 
Мусорня-титушня своих не судит. Они нас судят, а своих отмазывают.
Обычная украинская история...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСеми злоумышленникам, напавшим на журналистов и активистов в Киеве и разбившим их машину, сообщено о подозрении, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх