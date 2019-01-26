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Все про:МИД (4867) безвизовый режим (1377) Уругвай (2)

 Соглашение между Украиной и Уругваем об отмене виз вступает в силу 15 февраля, - МИД

15 февраля 2019 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Восточной Республики Уругвай о взаимной отмене визовых требований, заключенное 26 сентября 2018 в Нью-Йорке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД, в соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), могут находиться на территории Восточной Республики Уругвай в течение срока, не превышающего 90 дней, который обновляется на другой срок в 90 дней. Граждане Уругвая, которые пользуются загранпаспортами, могут находиться на территории Украины в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. ВИДЕО

Граждане Украины и Восточной Республики Уругвай, которые намерены въехать на территорию государства другой Стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой Стороны перед въездом на ее территорию.

Граждане Украины и Восточной Республики Уругвай должны соблюдать законодательство, применяемое на территории государства другой Стороны во время своего въезда, пребывания и выезда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина договорилась завершить процесс подписания соглашения о безвизовом режиме с Македонией, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3108434
 
   
 Топ комментарии
 
нужно что бы Петр Лексеевич посетил бывшего президента Уругвая...
В бедности живет мужик ..., может помочь чем коллеге...?
Соглашение между Украиной и Уругваем об отмене виз вступает в силу 15 февраля, - МИД - Цензор.НЕТ 3287

дворец Порошенко... Соглашение между Украиной и Уругваем об отмене виз вступает в силу 15 февраля, - МИД - Цензор.НЕТ 7040
Соглашение между Украиной и Уругваем об отмене виз вступает в силу 15 февраля, - МИД - Цензор.НЕТ 1053
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Какое счастье, всю жизнь МЕЧТАЛА побывать в Уругвае😂😂😂
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Напрасно иронизируете. Очень хорошая страна, один выбор мяса там... Мечта... И Монтевидео красивый город. Сэкономите одну поездку в Турцию, слетайте туда.
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правильно, треба дивитися на купівельну спроможність населення, а скільки коштує проїхати 1км таксі в Ліхтенштейні?)
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Да, нужно по насущным потребностям смотреть - вот сколько стоит снять на ночь шалаву в Уругвае?
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о, сразу видно человека, приценивающегося к рынку и оплатой за работу))))
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Вже є ще одна країна куди побіжить порохловатьське бидло
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абсолютно нейтральна тема, а кацапа все одно трусить
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Кацапам скучно,у них зима дольше,вот и подглядывают как у нас
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Они сюда вылазят и могут что то свободно крикнуть,типа " ДОЛОЙ ТРУМЕНА!" ( в годы сралина ходил такой анекдот) и им ничего не будет
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Тобі точно буде, коли тролів стеця опублікують. Сміттєвий бак ще за щастя.... Угода між Україною та Уругваєм про скасування віз набуває чинності 15 лютого, - МЗС - Цензор.НЕТ 1215
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от тепер заживемо!
Із такими реформами!
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Заместитель главы Фастовской Прокуратуры, по совместительству кума главного "Борца" с Украинской Коррупцией - Назара Холодницкого, хранила взятки в коробочке из-под конфет Рошен..
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Круто ! А как туда добираться-то хоть ? Из Киева рейсы есть ?
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Та пусть будет. Уругвай маленькая страна, можно даже специально не ехать, а совместить с поездкой в Аргентину. От Буэноса до Монтевидео паром 2-3 часа пути. Опять же есть категория туристов, которым интересно больше стран посетить, чем валяться из года в год на турецких или египетских пляжах. Понятно, что лучше бы в Великобританию безвиз, но пока его нет, то это не значит, что по остальным направлениям работать не нужно. Вот японцам виза не нужна (или автоматом по прибытию ставится) в 190 стран из 193 официальных по ООН. Оно им массово надо - вряд ли, но оно есть - хочешь, езжай без визы, не хочешь, не езжай.
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Хоч розумний коментар, а не "ги-ги, мені той уругвай не потрібен, оно крадуть усі!"
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А с Венесуелой когда безвиз подпишут?
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Кстати, насчет Венесуэлы. Оказывается с паспортом этой страны безвизово можно посетить где-то столько же стран, как и с паспортом Украины. Логично: местная власть лихорадочно подписывает безвизы, лишь бы кто активный мог из страны - уехал и не шумел. А со стариками и бюджетниками власть знает как разобраться.
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так кацапы изъясняются.. брысь отсюда, путиносос!
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из Венесуэлы уже свалило 3000 000 человек,тот же фокус проделали власти в Украине
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Уругвай - спокойная, не загаженая, и очень не дорогая страна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоглашение между Украиной и Уругваем об отмене виз вступает в силу 15 февраля, - МИД
 
 
 
 
 
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