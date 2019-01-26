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Все про:Россия (71826) СМИ (3137) утечка (21) публикация (14)

 Масштабная публикация проектом DDoSecrets website электронной переписки может пролить больше света на роль РФ в событиях в Украине, - New York Times

В пятницу проект DDoSecrets website разместил в публичном доступе масштабную коллекцию электронной переписки, полученную путем хакерских взломов и утечек информации.

Об этом первым сообщило издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Размещение этой информации многие восприняли как символическое "возмездие" России за кибернападения во время президентской кампании в США 2016 года.

Однако, Эмма Бест, журналистка из Бостона, которая помогала организовать DDoSecrets website, отметила, что операция не имела целью отплатить России.

"Мы пытались собрать и распространить имеющиеся материалы по недостаточно исследованной теме: российские властные круги, их взаимосвязи и операции влияния, - говорит Бест в комментарии изданию. - Люди должны только опосредованное представление об этом. Кроме немногих экспертов, эту тему не исследовали подробно и в контексте".

Большинство материалов под названием "Темная сторона Кремля" отмечает издание, проливает свет на войну России в Украине, связи Кремля с Русской православной церковью, операции олигархов и прочее.

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Частично эта информация появлялась на других сайтах, однако, эта утечка поразила своей масштабностью - 175 гигабайт информации.

"Темная сторона Кремля (108 гигабайт), сотни тысяч сообщений и файлов от российских политиков, журналистов, олигархов, религиозных деятелей и националистов\террористов в Украине", - говорится в сообщении группы DDoSecrets.

Среди документов - материалы российского Министерства внутренних дел, которые в 2016 году отказался публиковать WikiLeaks, материалы российской хакерской группы "Шалтай Болтай", документы российской учреждения по экспорту оружия "Рособоронэкспорт" и то, что DDoSecrets назвали "хакерской волной", которая касалась сбивания самолета MH17 над Донбассом в 2014 году.

Веб-сайт, который ведет Бест, построен подобно WikiLeaks - он приглашает хакеров и актвистов отправлять и распространять конфиденциальные документы, пишет NYT.

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По мнению издания, утечке информации способствуют следующие факторы: украинские хакеры активно работали, чтобы пролить свет на тайные русские операции в оккупированном Крыму и на Донбассе; активисты пытаются осветить нарушения полиции и служб безопасности, а олигархи используют хакеров в конкурентной борьбе.

Источник: https://censor.net.ua/n3108433
 
   
 Топ комментарии
 
Постепенно падают штаны с гебнявого хуйла. Скоро весь мир увидит с каким уродом мы имеем дело.
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Существование кацапов в мокшании - наглядное отражение жизни глистов: темно, воняет и одна перспектива - в канализацию. Иногда кацапы (т.е., глисты!) вылезают из жопы и со страхом узнают что мир полон света и чистого воздуха. Это настолько пугает кацапов - что, вернувшись обратно, они рассказывают сожителям об "ужасах внешнего мира: нас там не любят, кругом враги и все нам завидуют!".
Основным источником информации кацапов (т.е., глистов!) являет та бодяга из "корыта хозяина", которую им спускают "сверху". Тогда всё вокруг начинает бурлить и пучится, и наступают "ответные, зеркальные санкции Кремля" - диарея, от которой страдают сами глисты (т.е., кацапы!")
Но не все так плохо! У кацапов есть огромное преимущество перед глистами - наличие интернета и отсутствие мозгов..гг)﻿
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"Роль глистов в пищеварении" -- тоже интересная книжка...
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Существование кацапов в мокшании - наглядное отражение жизни глистов: темно, воняет и одна перспектива - в канализацию. Иногда кацапы (т.е., глисты!) вылезают из жопы и со страхом узнают что мир полон света и чистого воздуха. Это настолько пугает кацапов - что, вернувшись обратно, они рассказывают сожителям об "ужасах внешнего мира: нас там не любят, кругом враги и все нам завидуют!".
Основным источником информации кацапов (т.е., глистов!) являет та бодяга из "корыта хозяина", которую им спускают "сверху". Тогда всё вокруг начинает бурлить и пучится, и наступают "ответные, зеркальные санкции Кремля" - диарея, от которой страдают сами глисты (т.е., кацапы!")
Но не все так плохо! У кацапов есть огромное преимущество перед глистами - наличие интернета и отсутствие мозгов..гг)﻿
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Все давно уже знают, что такое Путин и Кацапстан и какая их сатанячья роль в мире.Только Пэдря с ними торгует и наращивает торговлю.
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Неплохое предисловие для книжки про пищеварение...*)
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У кацапов есть огромное преимущество перед глистами - наличие интернета и отсутствие мозгов..гг)﻿
и наличие боярышника
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Постепенно падают штаны с гебнявого хуйла. Скоро весь мир увидит с каким уродом мы имеем дело.
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Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда. (Пушкин евгений Онегин)
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вони знають. Але політкоректно відвертають голови та закривають очі.
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Це буде бомба.Іще невідомо кого накриють осколки
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Від кацапських інформаційних мурів починають відпадати "шпілі"...
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Де новина що в кацапії щось вибухнуло і налякало якогось насяльника?
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Гебнявого карлика Ху....ла вже нічого не врятує! Питання в тому скільки кацапья і нашого українського дєрь....а вспливе ще біля Ху...ла!
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В Росії в кафе під час святкування весілля стався вибух: 35 постраждалих.
У кафе селища Лисі Гори під Саратовом в суботу, 26 січня, стався вибух газового котла, в результаті чого постраждали 35 осіб.
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Враховуючи викладання саме пiд вибори та причетнiсть до цього Inform Napalm, навряд чи там буде щось цiкаве/достовiрне. Хоча все може бути, тягнiть, вивчайте, якщо знайдете щось особливе кидайте на форум
https://ddosecretspzwfy7.onion.to/data/asia/#russia
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Ukrayna Ankara Büyükelçiliği/ Посольство України в Турецькій Республіці
Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення Посольства турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє.Тепер там написано,що Роксолана походить з міста Рогатина Івано-Франківська область,Україна.
Масштабна публікація проектом DDoSecrets website електронного листування може висвітлити роль РФ у подіях в Україні, - New York Times - Цензор.НЕТ 6191
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Та роль Росії в Україні завжди була велика. По переш Росія завжди буде ставити перепони Україні хоча б тому, щоб показати, що без участі Росії Україна не може існувати. По друге українські олігархи давно продали Україну Росії. Я так думаю, що серед правлячого класу нема жодного патріота. Ні одного. Бо вже б давно Україна мала б чим гордитися. Одні пусті слова.
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В рашке стандартная отмазка - усе вы врете.
Под этот шумок освоят ещё 2 ярда баксов - на защиту от хакеров.
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"ибо нет ничего тайного, что не стало бы явным"
кто так живет, тому нечего бояться изобличений
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМасштабная публикация проектом DDoSecrets website электронной переписки может пролить больше света на роль РФ в событиях в Украине, - New York Times
 
 
 
 
 
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