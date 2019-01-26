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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:зарплата (1824) врачи (616) Супрун Ульяна (380)

 Семейные врачи первичного звена в 2019 году получают зарплату от 15 до 25 тыс. грн, - Супрун

В Украине семейные врачи первичного звена в 2019 году уже получают заработную плату от 15 тыс. до 25 тысяч грн.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На уровне семейных врачей первичного звена - от 15 до 25 тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это педиатр, или это семейный врач, или терапевт", - сказала Супрун, отвечая на вопрос о размере зарплаты украинских врачей.

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Руководительница Минздрава также рассказала, что в ноябре прошлого года группа "Рейтинг" провела опрос, который показал, что 76% украинцев из избравших своего семейного врача, довольны своим выбором.

Источник: https://censor.net.ua/n3108432
 
   
 Топ комментарии
 
Просто интересно а за что? Если говорят, что они даже на дом к пациентам не едут. Набрали деклараций и сидят ровно на жопе? Супер!
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Супрун с Гросей перед выборами стали лапшу народу на уши вешать. У Супрун не "будут получать", а уже получают, а по факту сейчас получают в 2 раза меньше. В чем эта власть превзошла всех,так это в брехне.Лучше бы рассказала, когда медицина станет доступной для народа.Сейчас у основной массы людей нет денег на стационарное лечение, даже роды платные.Это просто геноцид.
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В каком смысле - "за что"?

За работу. Врачем.
Вы из своей нищеты не способны осознать того, что это совершенно не большие деньги - и слава Богу, что врачам начали платить хотя бы столько.
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Экзамен по профессии могут сдать 3 процента
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Запорожье.3 я поликлиника .черненко катруся викторовна.
и эта сука будет получать такую зарплату???
Супрун,ты с катушек съехала !!!
место этой "даме" в морге по разделке трупов !!!
не забуду эту рожу с розовым телефоном !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемейные врачи первичного звена в 2019 году получают зарплату от 15 до 25 тыс. грн, - Супрун
 
 
 
 
 
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