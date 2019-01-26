 Семейные врачи первичного звена в 2019 году получают зарплату от 15 до 25 тыс. грн, - Супрун

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На уровне семейных врачей первичного звена - от 15 до 25 тысяч. Это в зависимости от количества пациентов и в каком месте, и это педиатр, или это семейный врач, или терапевт", - сказала Супрун, отвечая на вопрос о размере зарплаты украинских врачей.
Руководительница Минздрава также рассказала, что в ноябре прошлого года группа "Рейтинг" провела опрос, который показал, что 76% украинцев из избравших своего семейного врача, довольны своим выбором.
и эта сука будет получать такую зарплату???
Супрун,ты с катушек съехала !!!
место этой "даме" в морге по разделке трупов !!!
не забуду эту рожу с розовым телефоном !!!