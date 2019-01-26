 Пункты пропуска "Чаплинка" и "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом ограничили работу, - представительство президента в АРК

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщается на facebook-странице Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым со ссылкой на информацию представителей таможни Государственной фискальной службы Украины.
Уточняется, что пропуск пешеходов осуществляется в установленном порядке, без ограничений.
По информации таможенников, ограничения в пропуске транспортных средств могут продолжаться до 28 января.
В то же время, что контрольный пункт "Чонгар" работает в штатном режиме как для пешеходов, так и для транспортных средств.
не надо пускать в Украину крымскую предательскую нечисть.