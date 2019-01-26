 ФСБ требует признания вины у арестованного за репост Бабченко россиянина Третьякова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.

Третьякова обвиняют по статье 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") за репост записи из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Житель Приморского края находится в СИЗО уже 10 месяцев, последний раз суд продлил арест до 18 апреля.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Валиулин заявил, что в апреле прошлого года Третьякова привезли в управление ФСБ, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы. По поручению следователя Тумяка была сделана видеозапись, на которой с Третьяковым четыре часа разговаривал в кабинете арестованный Андрей Тернопольский, сотрудничающий с ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банда офицеров ФСБ 9 лет совершала массовые убийства в России

Тернопольский пытался вывести Третьякова на признание, что тот пытался с помощью репоста призывать к свержению власти. На втором часу записи видно, как сотрудники ФСБ передали Тернопольскому два пакета с тремя бутылками, похожими на коньяк. Тернопольский выпил часть содержимого с Третьяковым, но тот все равно утверждал, что не выступал за свержение власти.

По версии следствия, все происходящее было оперативным мероприятием. Адвокаты будут требовать, чтобы видео исключили из доказательств.

Также читайте: Угрожали применить пытки. Давление оказывалось постоянно, - Гриб заявил, что его показания в протоколах от 2017 года не соответствуют действительности