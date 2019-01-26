 ФСБ требует признания вины у арестованного за репост Бабченко россиянина Третьякова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.
Третьякова обвиняют по статье 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") за репост записи из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Житель Приморского края находится в СИЗО уже 10 месяцев, последний раз суд продлил арест до 18 апреля.
Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Валиулин заявил, что в апреле прошлого года Третьякова привезли в управление ФСБ, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы. По поручению следователя Тумяка была сделана видеозапись, на которой с Третьяковым четыре часа разговаривал в кабинете арестованный Андрей Тернопольский, сотрудничающий с ФСБ.
Тернопольский пытался вывести Третьякова на признание, что тот пытался с помощью репоста призывать к свержению власти. На втором часу записи видно, как сотрудники ФСБ передали Тернопольскому два пакета с тремя бутылками, похожими на коньяк. Тернопольский выпил часть содержимого с Третьяковым, но тот все равно утверждал, что не выступал за свержение власти.
По версии следствия, все происходящее было оперативным мероприятием. Адвокаты будут требовать, чтобы видео исключили из доказательств.
. . свергает самодура Николаса Мадуро!
Но русский самодур
. . .хитрей любых мадур.
А вы чего лохи хотели ?
. . . . . Чтоб как в Венесуэле?!"
(В.Маяковский ПСС,т.23 стр.244)
"Гуляй, Вася" (с)
-Уважаю, но всеравно не признаюсь.
За репост його висловів - тюремний строк.
То і замах на нього дійсно був.
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
(с)
🤑
Остальные дуборосы - без синьки...
Мля, что за страна - ничего по трезвому не могут сделать!
По версии следствия, все происходящее было оперативным мероприятием. Адвокаты будут требовать, чтобы видео исключили из доказательств."
Если он ни в чем не признался на видео - то доказательством чего оно в принципе может быть?
інакше і не висловишся, лише матом..
Але ми "скинемо ярмо соєвих барихх"..малороси ми за мирну кацапську баланду!!!!!!!!!!!!!