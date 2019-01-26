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Все про:Россия (71826) ФСБ (1327) Бабченко Аркадий (180) Третьяков Дмитрий (1)

 ФСБ требует признания вины у арестованного за репост Бабченко россиянина Третьякова

ФСБ пыталась споить жителя Приморского края РФ Дмитрия Третьякова, арестованного за репост, чтобы он признался в призывах свергнуть власть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.

Третьякова обвиняют по статье 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") за репост записи из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко в открытый чат сторонников оппозиционера Алексея Навального. Житель Приморского края находится в СИЗО уже 10 месяцев, последний раз суд продлил арест до 18 апреля.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Валиулин заявил, что в апреле прошлого года Третьякова привезли в управление ФСБ, чтобы ознакомить с постановлением о назначении экспертизы. По поручению следователя Тумяка была сделана видеозапись, на которой с Третьяковым четыре часа разговаривал в кабинете арестованный Андрей Тернопольский, сотрудничающий с ФСБ.

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Тернопольский пытался вывести Третьякова на признание, что тот пытался с помощью репоста призывать к свержению власти. На втором часу записи видно, как сотрудники ФСБ передали Тернопольскому два пакета с тремя бутылками, похожими на коньяк. Тернопольский выпил часть содержимого с Третьяковым, но тот все равно утверждал, что не выступал за свержение власти.

По версии следствия, все происходящее было оперативным мероприятием. Адвокаты будут требовать, чтобы видео исключили из доказательств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108430
 
   
 Топ комментарии
 
Що би там не казали, але Бабченко дійсно допік хйулові та його прихвостням.
За репост його висловів - тюремний строк.
То і замах на нього дійсно був.
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"На бой идет, что с голодухи мрёт,

. . свергает самодура Николаса Мадуро!

Но русский самодур
. . .хитрей любых мадур.
А вы чего лохи хотели ?
. . . . . Чтоб как в Венесуэле?!﻿"
(В.Маяковский ПСС,т.23 стр.244)
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так боярой надо было...кто ж на нескрепный коньяк поведется ФСБ требует признания вины у арестованного за репост Бабченко россиянина Третьякова - Цензор.НЕТ 1187
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"На бой идет, что с голодухи мрёт,

. . свергает самодура Николаса Мадуро!

Но русский самодур
. . .хитрей любых мадур.
А вы чего лохи хотели ?
. . . . . Чтоб как в Венесуэле?!﻿"
(В.Маяковский ПСС,т.23 стр.244)
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так боярой надо было...кто ж на нескрепный коньяк поведется
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А фамилия украинская Третьяк(ов), окончания добавляли имперцы. Силу воли хлопцу, вляпался.
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-Ты меня уважаешь?
-Уважаю, но всеравно не признаюсь.
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Що би там не казали, але Бабченко дійсно допік хйулові та його прихвостням.
За репост його висловів - тюремний строк.
То і замах на нього дійсно був.
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Рашисты -убийцы - уроды и твари бесчеловечные
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А за это, друг мой пьяный,- говорил он Епифану,-
Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин...-
Враг не ведал, дурачина, - тот, кому все поручил он,
Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин.
(с)
🤑
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Кремляди не могут без наркоты...
Остальные дуборосы - без синьки...
Мля, что за страна - ничего по трезвому не могут сделать!
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Вся россия - это смесь народов, но как ни странно наши самые живучие, например мордовия, там коренных почти не осталось, та же захарова, она мордовка, но уже меньше чем на половину. Самые сильные там угро-фины, венгры не просто так шатали лодку, довольно сильная нация, но мы сильнее.
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"Тернопольский выпил часть содержимого с Третьяковым, но тот все равно утверждал, что не выступал за свержение власти.
По версии следствия, все происходящее было оперативным мероприятием. Адвокаты будут требовать, чтобы видео исключили из доказательств."

Если он ни в чем не признался на видео - то доказательством чего оно в принципе может быть?
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Читаю того Бабченка - суцільне москальські хамство і матюки...Садити за його репости можна,тільки от державна зрада тут ні до чого...Зрадою є те,що хтось привів його сюди,зробив з цього чмошника героя і популяризує ото москєвське курвевство...
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так він про москалів пише..
інакше і не висловишся, лише матом..
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Які варіанти? Або хитрістю та розумом, або напролом. Я вважаю що розумом точно зможемо. А взяти з собою пару кіло патронів то не геройство, то самознищення(камікадзе).
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для чого звалювати той режим, он китайці і не думають звалювати, звалюють ліс, щоб не партизанили у Сибіру
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Скоро "кінець соєвим"..і ми малороси..будемо у ху..ла вимолювать кацапську баланду..
Але ми "скинемо ярмо соєвих барихх"..малороси ми за мирну кацапську баланду!!!!!!!!!!!!!
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Всё логично если в статье был призыв к насилию то статья принимается по делу, было это в соц сети или на площади в городе не имеет значение. Имеет значение лишь слова которые были произнесены, как показывает практика ФСБ всегда брала за дело людей по данному вопросу, чего не скажешь про наше СБУ, помнится случай в Одессе и дело о болгарском центре культуре, когда люди решили обьедениться культурный центр а им "препояли создание народной республики", смех и грех
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФСБ требует признания вины у арестованного за репост Бабченко россиянина Третьякова
 
 
 
 
 
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