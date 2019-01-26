 Враг стрелял из гранатометов вблизи Крымского и Водяного, в результате ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

В период с полуночи до шести часов вечера 26 января противник два раза обстрелял позиции наших войск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе населенного пункта Водяное", - отмечается в сообщении.
В пресс-центре подчеркивают, что обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств, а также потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Напомним, 25 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения. По данным разведки, 25 января, уничтожены четыре российских оккупанта и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперских мероприятий украинский снайпер ликвидировал российского наемника. Также уничтожена БМП-1 российско-оккупационных войск.
***
Я дякую, солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття,
І я думками завжди там, з тобою.
Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.
Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.