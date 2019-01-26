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 Враг стрелял из гранатометов вблизи Крымского и Водяного, в результате ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

В период с полуночи до шести часов вечера 26 января противник два раза обстрелял позиции наших войск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе населенного пункта Водяное", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре подчеркивают, что обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств, а также потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

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Враг стрелял из гранатометов вблизи Крымского и Водяного, в результате ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 25 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения. По данным разведки, 25 января, уничтожены четыре российских оккупанта и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперских мероприятий украинский снайпер ликвидировал российского наемника. Также уничтожена БМП-1 российско-оккупационных войск.

Также смотрите: Украинский воин Виталий Губенко погиб 25 января в зоне ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3108428
 
 
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В принцыпе, они напомнили, что их там нет
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спасибо, что живые!
***
Я дякую, солдате, за життя,
Що я живу без куль над головою.
За те, що маю я надію в майбуття,
І я думками завжди там, з тобою.

Я дякую, соколЕ, і за те
Що маю те, чого немає в тебе.
Домівку теплу, сонечко ясне.
Блакитне, мирне українське небо.

Я дякую, Герою, що стоїш.
На передку, за рідну Батьківщину.
За те, що чесний бій ведеш.
І захищаєш неньку-Україну.
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Очередной взрыв в кафе в Саратовской области: пострадали 35 человек. https://ru.krymr.com/a/news-vzryv-v-kafe-v-saratovskoi-oblasti/29732961.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг стрелял из гранатометов вблизи Крымского и Водяного, в результате ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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