 Враг стрелял из гранатометов вблизи Крымского и Водяного, в результате ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

В период с полуночи до шести часов вечера 26 января противник два раза обстрелял позиции наших войск, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе населенного пункта Водяное", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре подчеркивают, что обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств, а также потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

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Напомним, 25 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения. По данным разведки, 25 января, уничтожены четыре российских оккупанта и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперских мероприятий украинский снайпер ликвидировал российского наемника. Также уничтожена БМП-1 российско-оккупационных войск.

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