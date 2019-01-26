 Средняя зарплата в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. грн, но я убежден, что этот показатель будет выше", - сказал премьер.
Он отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир один - создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине.
"Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинский будет высокой ", - сказал Гройсман.
По итогам 11 месяцев 2018 г. средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном измерении ее рост составил более 12%.
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А 1 доллар буде 150 гривень
Харьков, троллейбусное депо, референт начальника депо - 14 000 грн!!! Сколько же у начальника, главбуха, завгара или как он там?
И потом они ноют, что гортранспорт убыточен?!
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да, сейчас редко кто может сквиртить..
В Покровську (Донецька область) пройшов круглий стіл за участю кураторів Програми розвитку ООН в Україні. Захід був присвячений успіхам міста у впровадженні енергозберігаючих енергосервісних контрактів (ЕСКО). ЕСКО - це така форма партнерства, коли компанія-інвестор впроваджує енергозберігаючі технології в місті за свій рахунок, а потім повертає свої інвестиції з зекономлених містом коштів.
Як розповів міський голова Покровська Руслан Требушкін, завдяки механізму ЕСКО з 2016 року в місті вдалося відкрити 15 нових модульних котелень на твердому паливі.
"Тепер приблизно половину опалювального сезону бюджетні установи міста - школи і лікарня - опалюються відходами. Тирса, спиляні гілки і тому подібні матеріали, які раніше відправлялися на смітник, тепер приносять користь громаді і вже дозволили заощадити більше 4,5 мільйонів гривень. В обслуговуванні нових котелень і виробництві паливних брикетів для них задіяно близько 300 осіб - а все це нові робочі місця. До того ж, ми скорочуємо споживання природного газу, зміцнюючи енергетичну незалежність України", - повідомив він.
За словами мера, це не єдині мільйони, зекономлені містом завдяки програмам енергоефективності. Так, установка десяти нових насосів на міському водоканалі дозволила місцевому бюджету зберегти 3,1 мільйона. А модернізація вуличного освітлення - ще 930 тисяч за один тільки 2018 рік.
Досягнення Покровська високо оцінили і експерти. https://gazeta.ua/articles/life/_sahtarske-misto-na-donechchini-pershim-v-ukrayini-zaprovadilo-energetichnij-proekt-oon/882118
Головнокомандувач же все сам пересчитал и назвал конретную цифру: 10 100 грывень:
20 лютого 2014 року стало вирішальним не лише у Києві, а й Вінниці. В той день з самого ранку активісти Майдану блокували автобуси і буси з тітушками та місцевими бандитами з одного боку, і бійцями ВВ та "Беркуту" з іншого, які їхали на підтримку Антимайдану та армії Януковича, які почали розстрілювати протестувальників на Майдані.
Як відомо, тодішній мер Вінниці Володимир Гройсман негласно підтримував "Антимайдан", і за свідченням сотень вінничан, відправляв автобуси з бандитами і тітушками до Києва. Щоб заспокоїти активістів, які були готові лінчувати місцевих "беркутівців" та зловлених тітушок, Гройсман вийшов на сцену, щоб заспокоїти громадян. Однак, коли його освистали, він дізнався, що "беркутівці" почали втікати з Києва. Ця інформація сильно злякала Гройсмана, і він почав втікати з вінницького Майдану разом зі своєю озброєною охороною під вигуки активістів Майдану.
Через кілька днів, коли режим Януковича був остаточно зруйнований, Петро Порошенко витягнув свого ставленика Гройсмана до Києва, презентувавши його як нового віце-прем'єра.
Останні 3 дні з доріг сходить помаленьку сніг - враження: все Закарпаття, абсолютно всі дороги, в т.ч. самі центральні - як після коврових бомбардувань люфтваффе.