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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1824) Гройсман (4549)

 Средняя зарплата в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, - Гройсман

Показатель средней зарплаты в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, хотя при условии роста экономики он может быть и выше.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Среднюю зарплату прогнозируем около 10,5 тыс. грн, но я убежден, что этот показатель будет выше", - сказал премьер.

Он отметил, что в вопросе оплаты труда ориентир один - создать такие условия, при которых украинцы возвращались бы домой и работали в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя заработная плата в Украине в этом году должна составлять 10 100 грн, - Порошенко

"Я за то, чтобы украинцы работали в Украине и получали достойную зарплату. И мы придем к тому, что зарплата украинский будет высокой ", - сказал Гройсман.

По итогам 11 месяцев 2018 г. средняя зарплата в Украине превысила 9 тыс. грн, а в процентном измерении ее рост составил более 12%.

Также читайте: Контрактники будут получать не меньше 10 тысяч гривен в месяц, всем категориям личного состава установлены надбавки, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3108426
 
 
 Топ комментарии
 
было две сестры одна монашка
другая проститутка а в среднем
они обе порядочные женщины
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Когда Гройсмана спросили как прожить на минимальную пенсию 1500 грн при нынешних ценах - кило лука 20 грн., он ответил - ну не живите. Достойный ответ. Когда об этом же Рэву спросили, он ответил - ну как -то же живут люди. В этих ответах вся украинская власть.
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не шановний преймер, ти мабудь вважаеш людей за дурників? мабуть я тебе розчарую, щоб тебе мій Сірко у рота нассяв а ти попехнувя!
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Средняя зарплата в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, - Гройсман

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А 1 доллар буде 150 гривень Середня зарплата в Україні в 2019 році становитиме близько 10,5 тис. грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8105
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вы руссо туристо уже 3 года предсказываете дефолт и бакс по мильену, а он 28 скотиняка))))
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Почитал комменты, как то реагируют на новость без энтузиазма. Оно понятно - соевые н..буют народ не впервой. Вот если бы гросю повесили на Хрещатике, к примеру (я ни к чему не призываю), то это бы вызвало больше положительных эмоций у украинцев.
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а если бы твою семью на красной площади то радовались бы что ваты поменьшало )))
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Самый настоящий Мудак с большой буквы, я невевидел еще такого мудака между евреями, вроде все умные люди, хоть бы молчал, Позор!
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Як вже ця брехня набридла ,такого цинічного і непрофесійного уряду ще небуло ,яку галузь не візьми кругом катастрофа .
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Языком болтать чушь ,это не не камни ворочать.Мечтатель
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По работе часто листаю сайты вакансий. Недавно малёхо подохерел...
Харьков, троллейбусное депо, референт начальника депо - 14 000 грн!!! Сколько же у начальника, главбуха, завгара или как он там?
И потом они ноют, что гортранспорт убыточен?!
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Референт должна быть рост не ниже 175см, вес 55 кг, размер груди не меньше 3-тьего, умение писать приветствуется...
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умение писать приветствуется...

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да, сейчас редко кто может сквиртить..
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Шахтарське місто на Донеччині першим в Україні запровадило енергетичний проект ООН

В Покровську (Донецька область) пройшов круглий стіл за участю кураторів Програми розвитку ООН в Україні. Захід був присвячений успіхам міста у впровадженні енергозберігаючих енергосервісних контрактів (ЕСКО). ЕСКО - це така форма партнерства, коли компанія-інвестор впроваджує енергозберігаючі технології в місті за свій рахунок, а потім повертає свої інвестиції з зекономлених містом коштів.
Як розповів міський голова Покровська Руслан Требушкін, завдяки механізму ЕСКО з 2016 року в місті вдалося відкрити 15 нових модульних котелень на твердому паливі.
"Тепер приблизно половину опалювального сезону бюджетні установи міста - школи і лікарня - опалюються відходами. Тирса, спиляні гілки і тому подібні матеріали, які раніше відправлялися на смітник, тепер приносять користь громаді і вже дозволили заощадити більше 4,5 мільйонів гривень. В обслуговуванні нових котелень і виробництві паливних брикетів для них задіяно близько 300 осіб - а все це нові робочі місця. До того ж, ми скорочуємо споживання природного газу, зміцнюючи енергетичну незалежність України", - повідомив він.
За словами мера, це не єдині мільйони, зекономлені містом завдяки програмам енергоефективності. Так, установка десяти нових насосів на міському водоканалі дозволила місцевому бюджету зберегти 3,1 мільйона. А модернізація вуличного освітлення - ще 930 тисяч за один тільки 2018 рік.
Досягнення Покровська високо оцінили і експерти. https://gazeta.ua/articles/life/_sahtarske-misto-na-donechchini-pershim-v-ukrayini-zaprovadilo-energetichnij-proekt-oon/882118
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Цій злодійській і брехливій владі залишились якісь місяці коло корита... От воно і бреше, що собака жіночої статі... БАНДУ ЗА ГРАТИ !!!
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Зарплата может быть и 100 000 грн., важно сколько будет стоить 1$...
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у всіх нормальних країнах "сколькостоитдоллар" взнають тільки перед поїздкою у Штати ...а в Штатах сволочі взагалі не цікавляться курсом доллара ...курс доллара не важливий ...важливо що ти зможеш придбати за свої "тугрики"
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Ты шо, Вова, Ебобо? Какие 10 штук? Ты эту хрень в Никополе скажи, или в Херсоне, а лучше в Золотоноше, именно, что это средняя зарплата. То, что есть 5 тыщ, все знают, получается, что среди смертных 15 косарей получают столько же людей, сколько и 5 косарей, да? То есть, если мужик в семье нихерово так пашет и получает 11 штук, что очень-очень хорошо для неньки-Украины, не вашего хваленого Киева, а настоящей Украины, которой вы не видите, то его жена получает 9, и это - СРЕДНИЙ показатель, да, Вова? Что-то мне кажется, что кто-то сильно запизделся и в натуре потерял связь с реальностью
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Да скоко ш можно одну и ту же х...вигню втирать!?
Головнокомандувач же все сам пересчитал и назвал конретную цифру: 10 100 грывень:

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Народ. Одно знаю. Пока не позбудемся барыг-олигархов во власти с пророссийской пятой колоной (опо или жо блоком) в подтанцовке власти,Украины не будит. Отсюда и жизни!!!
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Грося, зайди в магазин. Посмотри сколько картошка стоит. 10-12 грн за кг. В прошлом году стоила в два раза меньше. Цибуля: 18-20 грн. Капуста: 15 грн. В прошлом году все это стоило вдвое дешевле, чем сейчас. Что тольку от повышения з/п, если цены растут еще быстрее? В следующем году ты поднимешь среднюю з/п до 10,5 тыс. А картоша будет стоить 20 грн. за кг, цибуля -- 35-40 грн., капуста -- 30 грн. Что толку от этого копеечного повышения з/п, если промпроизводство сокращается? Поставь настоящий индекс-дефлятор и увидишь, что промпроизводство не растет, а сокращается. Просто высокотехнологическая промышленность несовместима с олигархической системой. Украине нужен капитализм, основанный на фондовом рынке, а не на олигархии. Все заводы, присвоенные олигархами нерыночными методами, должны быть национализированы. Акции украинских корпораций надо продавать только на фондовой бирже.
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сади свою картоху)))
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Володька, нэ позор мене. Реальность такова: люди в основной массе пашут, как рабы и получают, допустим, 10 штук, половину из них отдают за хату, так как вы, козлы, сильно заботитесь о жилье для молодежи. Половина из этих 10 штук уходят "квартировласникам", которые либо при союзе получили жильё, либо отжали у кого-то, а может даже купили. Квартировласник забирает себе очень часто около четверти заработанных денег, еще четверть уходит на коммуналку. Но откуда тебе знать, ты же за хату не платишь. Если бы ты, рожа Израилева, подумал бы о том, как распределить жилые площади Украины между теми, кому они реально нужны, а не о том, как дать бабуле, живущей в 4-хкомнатной квартире, субсидию, причём налом, народ бы поверил, что ты занят делом, а не предвыборными обицянками
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у тебя родители есть?
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Есть, и бабуля в 4-хкомнатной квартире тоже есть, а что, тебя зацепило, что ты за родителей спросил?
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Ещё один Санта Клаус от экономики с мешком подарков для народа...А помолодел-то как))
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Екс-мер Вінниці Володимир Гройсман, який підтримував у 2013-2014 рр. Антимайдан, втікав з міста після втечі Януковича з Києва.
20 лютого 2014 року стало вирішальним не лише у Києві, а й Вінниці. В той день з самого ранку активісти Майдану блокували автобуси і буси з тітушками та місцевими бандитами з одного боку, і бійцями ВВ та "Беркуту" з іншого, які їхали на підтримку Антимайдану та армії Януковича, які почали розстрілювати протестувальників на Майдані.
Як відомо, тодішній мер Вінниці Володимир Гройсман негласно підтримував "Антимайдан", і за свідченням сотень вінничан, відправляв автобуси з бандитами і тітушками до Києва. Щоб заспокоїти активістів, які були готові лінчувати місцевих "беркутівців" та зловлених тітушок, Гройсман вийшов на сцену, щоб заспокоїти громадян. Однак, коли його освистали, він дізнався, що "беркутівці" почали втікати з Києва. Ця інформація сильно злякала Гройсмана, і він почав втікати з вінницького Майдану разом зі своєю озброєною охороною під вигуки активістів Майдану.
Через кілька днів, коли режим Януковича був остаточно зруйнований, Петро Порошенко витягнув свого ставленика Гройсмана до Києва, презентувавши його як нового віце-прем'єра.
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Це значить, що у 90% мінімалка, раз середня 10. А медіана там яка?
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А з іншого боку, якщо економіка не росте - то й праці нема, і зарплатам нікуди рости.
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По результатам 2019 года средняя зарплата будет более 10,5 тыс. грн.. А в руках можно удержать такую сумму? это же такие деньжища,можно ещё добавить три раза так и будет 1039 зелёных Середня зарплата в Україні в 2019 році становитиме близько 10,5 тис. грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3249
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сначала научись работать как в европе а потом будешь получать как там
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Я тоже пожелаю "украинцу" Гройсману жизни яркой и недолгой.....
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Как власть прежняя,настоящая и вряд ли будущая не понимает ,что Украина находится не в СССР и не под влиянием Кремля,в таком маленьком пространстве все всё видят как кто живёт и сколько ворует,ведь чуть, что то многим мало не покажется.Власть в ЕС по законам и под контролем народа живёт,а власть Московии со своими колониями выживает за счёт отдалённости колоний и за счёт контроля ФСБ. Украинцы живут от майдана до майдана,а власть захватывают одни и те Середня зарплата в Україні в 2019 році становитиме близько 10,5 тис. грн, - Гройсман - Цензор.НЕТ 589 же. Ну кто же в марте возглавит нас украинцев?
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фантазер - лохотронщик гройсман уже повысил пенсии с января 2019. идиоты у власти смеются над народом. власть держится на обещаниях и обмане и не забывает о себе. вся эта лапша затеяна с одной целью - для очередного повышения себе оплаты и бонусов.
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Ты Вова мудак! Ты хоть проедь по Украине да посмотри как люди живут! Они после вашего управления страной скоро землю жрать будут.
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И никакой я нафиг не сепар. Просто побывав немножко за кордоном и посмотрев на весь этот драный цирк со стороны, уяснил раз и навсегда простую вещь: не получится у нас никакой своей государственности. Хоть усритесь, хоть гопки прыгайте, не будет и п...ц. Н Е Д А Н О. Не запрограммировано генетически или хз как. Майдан был последним шансом, но его успешно просрали и народ опять заснул, на этот раз уже навсегда.
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Ціни на газ із травня склауть вже більше 10 грн/куб. А з січня 2020 по меморандуму - 12-14 грн/куб.
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знаю точно тільки одне , хто б не прийшов після цих уродов ціну на газ не зменьшить ...хіба що запустять інфляцію
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Сделай доллар 100 - гривен,и ещё можно "поднимать"......
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При каждом "поднятии" - обесценивается гривна...- ТАК ЗАДУМАНО???
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к сожалению, эти 10 000 говорят не про увеличение зарплаты, а про обесценивание гривны
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Гройсман хвалиться підвищенням ЗП на ті копійки:не знаю як в інших регіонах - в Закарпатській області - інфраструктурний крах.
Останні 3 дні з доріг сходить помаленьку сніг - враження: все Закарпаття, абсолютно всі дороги, в т.ч. самі центральні - як після коврових бомбардувань люфтваффе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСредняя зарплата в Украине в 2019 году составит около 10,5 тыс. грн, - Гройсман
 
 
 
 
 
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