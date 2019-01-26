 Наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино возле границы с РФ, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 25 января, зафиксирован факт запрета доступа и другие препятствия реализации мандата миссии, особенно, когда речь идет об участках, прилегающие к границе с Российской Федерацией.
Так, на пункте пропуска на границе возле Изварино (на юго-восток от Луганска) наемник российско-оккупационных войск в очередной раз (подобный случай было зафиксирован в отчете от 15 января 2019 г.), без объяснения причины, приказал патрулю Миссии оставить указанный район.
"Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что убирать с поля зрения международных наблюдателей, поэтому они продолжают пренебрегать минскими договоренностями и всячески способствовать обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - отметили в СЦКК.
Слепоглухонемые, могу вам пояснить причину. Вероятност, что она 100%-ная где-то те же 100%.
Вас выгнали, потому-что что-то попрут из рашки шахтёристам, чтоб они это завтра в шахтах накопали.
Источник: https://censor.net.ua/n3108425
Д..ЙОБ! не НАЙОМНИКИ, А РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ!
пособники кремля ШОЛИ это СЦКК?
да уж...
ПОНОВОРОСИЛИ и HAXУЙ БРОСИЛИ,,
,
Жители донецка ужэ начинают понимать , - что главари днр и "добровольцы " ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ , чем 3АКОНЧИТЬСЯ АФЕРА лднр, ( многие жэ были на кавказе и молдове ? ),-
ПРОСТО ЗАТЕИВАЛИ ЭТУ АФЕРУ , ЧТО БЫ БЕЗНАКАЗАHНО ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ !!
.
В Доенцке ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСЕНКА -
"А НАС ПРОСТО HAИПAЛИ",,
,
ВПРОЧЕМ НЕ ЖАЛЬ НИ АФЕРЮГ ни ПРЕДАТЕЛЕЙ и ГОНЦАМИ ЗА ЛЕГКОЙ НАЖИВОЙ ,,
,
НЕ ЖАЛЬ ,
ХОРОШИЙ ИМ УРОК !..
.
https://uploads.disquscdn.com/images/f2dbbc80dd878ad39f1730412d178826e4e6ef46b553c62f8d0880da56acfed2.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/9d642414712996a2e36cc14be7fc0f1922b21991ee50d5002c2457e2eda7835d.jpg
..
..