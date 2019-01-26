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 Наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино возле границы с РФ, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает: зафиксирован очередной случай препятствования вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемники на Донбассе работе наблюдателей СММ ОБСЕ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 25 января, зафиксирован факт запрета доступа и другие препятствия реализации мандата миссии, особенно, когда речь идет об участках, прилегающие к границе с Российской Федерацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ пытались блокировать доступ наблюдателей ОБСЕ в оккупированную Ясиноватую, - украинская сторона СЦКК

Так, на пункте пропуска на границе возле Изварино (на юго-восток от Луганска) наемник российско-оккупационных войск в очередной раз (подобный случай  было зафиксирован в отчете от 15 января 2019 г.), без объяснения причины, приказал патрулю Миссии оставить указанный район.

"Препятствование деятельности СММ ОБСЕ свидетельствует о том, что руководству оккупантов есть что убирать с поля зрения международных наблюдателей, поэтому они продолжают пренебрегать минскими договоренностями и всячески способствовать обострению вооруженного конфликта на Донбассе", - отметили в СЦКК.

Также читайте: Наемники РФ перекрыли наблюдателям ОБСЕ доступ к железнодорожной станции в Вознесеновке, где фиксировались поставки топлива и вывоз угля в РФ, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3108425
 
 
 Топ комментарии
 
без объяснения причины, приказал патрулю Миссии оставить указанный район.

Слепоглухонемые, могу вам пояснить причину. Вероятност, что она 100%-ная где-то те же 100%.

Вас выгнали, потому-что что-то попрут из рашки шахтёристам, чтоб они это завтра в шахтах накопали.
Источник: https://censor.net.ua/n3108425
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Ага, "армата".. А Т-34 на днях расконсервировали просто из интереса...
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без объяснения причины, приказал патрулю Миссии оставить указанный район.

Слепоглухонемые, могу вам пояснить причину. Вероятност, что она 100%-ная где-то те же 100%.

Вас выгнали, потому-что что-то попрут из рашки шахтёристам, чтоб они это завтра в шахтах накопали.
Источник: https://censor.net.ua/n3108425
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Наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино возле границы с РФ, - СЦКК

Д..ЙОБ! не НАЙОМНИКИ, А РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ!
пособники кремля ШОЛИ это СЦКК?
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Що при цьому робили працівники ОБСЄ? Мабуть почали російською мовою говорити: че тьі делаешь?
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Ой , какоое горе . За то газопровод новый
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Просто не признались - Европа, ЛГБТ, ну, вы поняли...
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А ОБСЕшники хоть заметили,что их заставили покинуть территорию?
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один какой-то...наемник... завернул целую... всю "миссию"...
да уж...
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Вооружённые формирования рефии и наёмники. Почему не говорить прямо наёмники это предатели Украины и отношение к ним должно быть соответственное.
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_Нетолерантненько. Эдак придется что-то делать с вилкулаками, бойкими, допогепами и рыжими партньорами по мародёрству. А петрушке это поперёк песни.
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Значит скоро из парашки прорвется очередной гумконвой или очередная партия ихтамнетов.
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В бік нейтральної зони спостерігачі не змогли приїхати?
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ПОНОВОРОСИЛИ и HAXУЙ БРОСИЛИ,,

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Жители донецка ужэ начинают понимать , - что главари днр и "добровольцы " ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ , чем 3АКОНЧИТЬСЯ АФЕРА лднр, ( многие жэ были на кавказе и молдове ? ),-

ПРОСТО ЗАТЕИВАЛИ ЭТУ АФЕРУ , ЧТО БЫ БЕЗНАКАЗАHНО ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ !!

.

В Доенцке ПОПУЛЯРНАЯ ПЕСЕНКА -

"А НАС ПРОСТО HAИПAЛИ",,

,

ВПРОЧЕМ НЕ ЖАЛЬ НИ АФЕРЮГ ни ПРЕДАТЕЛЕЙ и ГОНЦАМИ ЗА ЛЕГКОЙ НАЖИВОЙ ,,

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НЕ ЖАЛЬ ,

ХОРОШИЙ ИМ УРОК !..

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ покинуть пункт пропуска Изварино возле границы с РФ, - СЦКК
 
 
 
 
 
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