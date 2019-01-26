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Все про:Нацполиция (8786) смерть (5676) Харьковщина (1265) элеватор (8)

 Мужчина погиб на Харьковщине, упав в зернохранилище, - Нацполиция

25 января в с. Губаревка Харьковской области погиб мужчина, которого засыпало зерном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По предварительным данным, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Источник: https://censor.net.ua/n3108424
 
 
 Топ комментарии
 
Зерно затягивает, проверено на себе. Попал в подобную ситуацию, догадался не прыгать, а "плыть". Выплыл, однако.
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На таких елеваторах як на фото - людина фізично не може попасти в зерно.. Мабуть , трагедія сталася на старому "совєцькому" бетонному елеваторі - там з бетонних квадратних або круглих елементів набиралися споруда для зберігання зерна - силоси.. Висота надсилосної галереї десь близько 45-ти метрів над землею.. В цій надсилосній галереї є отвори для перевірки і чистки силосів, для завантаження зерна та для відбору пилу .. Мабуть в такий отвір і попав працівник.. На одному з таких підприємств , я побачив на підлозі мішки - так вони закривали ці отвори..
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Жах. Як не розбився, так втопився в зерні.
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Жах. Як не розбився, так втопився в зерні.
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Прям як зибучий пісок... І також по своєму глупа смерть...
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Песок ему пухом.
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Зерно затягивает, проверено на себе. Попал в подобную ситуацию, догадался не прыгать, а "плыть". Выплыл, однако.
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Просто удалось не дать отключиться соображалке. На подобных предприятиях работники зачастую "под градусом", возможно, в этом и была проблема.
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так он с 25 метров упал, это где то 6-7 этаж
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Если упал на зерно то это хороший амортизатор. Шансы выжить были.
Я так понял... он "утонул" в зерне после падения. Пробив зерно при падении на несколько метров в глубь (если нырнул "солдатиком" ногами в низ как стрелой) и не сумев выбраться, тем более после падения все таки могли быть ушибы, переломы но не смертельные.
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25 метров - это примерно как выпрыгнуть с 8 этажа, как там амортизация?
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Важно не с какой высоты выпрыгнуть - важно на/во что упасть.
Важно не на/во что упасть - важно с какими перегрузками происходит торможение тела до нулевой скорости.
Важно не с какими перегрузками происходит торможение тела - важно какая площадь поперечного сечения тела в момент сопротивления движения к нулевой скорости падения.
Упасть с 25 м. на асфальт, в воду, в песок, в кусты и т.д. будут совсем разные совсем разные последствия. В том числе упасть в зерно как имеющую сыпучесть и массовую плотность ниже воды. Есть случаи падения с больших высот больше 25 м. (в частности на стройках) - в песок, кусты, сугробы снега .... и когда оставались живы.
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Судя по фотке, 25м - высота хранилища. В жисть не поверю, шо в это время года оно пустое.
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иметь свой эливатор , очень прибыльное дело, кто успел отмутить себе эливаторы очень не плохо имеют.
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Также неплохо "дружить" с орфографией.
Элеватор !!!!!!!!
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На таких елеваторах як на фото - людина фізично не може попасти в зерно.. Мабуть , трагедія сталася на старому "совєцькому" бетонному елеваторі - там з бетонних квадратних або круглих елементів набиралися споруда для зберігання зерна - силоси.. Висота надсилосної галереї десь близько 45-ти метрів над землею.. В цій надсилосній галереї є отвори для перевірки і чистки силосів, для завантаження зерна та для відбору пилу .. Мабуть в такий отвір і попав працівник.. На одному з таких підприємств , я побачив на підлозі мішки - так вони закривали ці отвори..
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Жаль человека, соболезнование родным, и пусть земля будет ему пухом.
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Скорее всего, инструктажа по ТБ не было. А может, был под градусом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина погиб на Харьковщине, упав в зернохранилище, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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