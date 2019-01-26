 Мужчина погиб на Харьковщине, упав в зернохранилище, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"По предварительным данным, 42-летний работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.
Я так понял... он "утонул" в зерне после падения. Пробив зерно при падении на несколько метров в глубь (если нырнул "солдатиком" ногами в низ как стрелой) и не сумев выбраться, тем более после падения все таки могли быть ушибы, переломы но не смертельные.
Важно не на/во что упасть - важно с какими перегрузками происходит торможение тела до нулевой скорости.
Важно не с какими перегрузками происходит торможение тела - важно какая площадь поперечного сечения тела в момент сопротивления движения к нулевой скорости падения.
Упасть с 25 м. на асфальт, в воду, в песок, в кусты и т.д. будут совсем разные совсем разные последствия. В том числе упасть в зерно как имеющую сыпучесть и массовую плотность ниже воды. Есть случаи падения с больших высот больше 25 м. (в частности на стройках) - в песок, кусты, сугробы снега .... и когда оставались живы.
Элеватор !!!!!!!!