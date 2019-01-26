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Все про:Венесуэла (113) Совбез ООН (678) Мадуро (9)

 Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле

Совет безопасности ООН сегодня, 26 января, соберется на экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Венесуэле. Созыв инициировали США.

Заседание начнется в 9:00 по местному времени (16 ч. по Киеву), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации Госдепартамента США, госсекретарь США Майк Помпео планирует призвать Совет безопасности ООН признать венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который провозгласил себя исполняющим обязанности президента, а также просить поддержать переходное правительство Венесуэлы.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3108423
 
 
 Топ комментарии
 
Импотенты снова заседают...
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зараз як вдарять обеспокоєність , як призвуть сторони до порозумінні та миру - аж дим піде! Потім спокійно підуть в нью-йоркські кафе пити каву, віскі та лопати американські гамбургери.
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Можхоть в Венесуэле ему ласты склеят.
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так пишуть,що наче віагра допомагає при імпотенції.
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ефект нетривалий.
зібрались, погомоніли і розійшлись Рада безпеки ООН екстрено зібралася через кризу в Венесуелі - Цензор.НЕТ 2288
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зараз як вдарять обеспокоєність , як призвуть сторони до порозумінні та миру - аж дим піде! Потім спокійно підуть в нью-йоркські кафе пити каву, віскі та лопати американські гамбургери.
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Совет бесполезности организации озабоченых наций, пока там реформу права вето не проведут, в этих сборищах необходимости нет. Лига наций-2.
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Венесуэльские консервы "Вагнер". Скоро в россии.
Совбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле - Цензор.НЕТ 8196
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина." (с)
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Это - правда. Вот это - да? - это правда.
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Больше всего меня мучает мысль как Мадуро смог развести Лукашенко на кредит в $500 млн.
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Россия попыталась заблокировать заседание СБ по Венесуэле, но не получила достаточного количества голосов. 9 членов Совета проголосовали за встречу, 4 против (Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея), 2 воздержались (Кот-д'Ивуар и Индонезия).
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН экстренно собрался из-за кризиса в Венесуэле
 
 
 
 
 
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