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Все про:дуэль (4) пропаганда (2153) Россия (71826) Береза Борислав (140)

 Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой

Офицер КГБ в отставке, а ныне российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал на дуэль внефракционного депутата Верховной Рады Украины Борислава Березу из-за инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой во французском Страсбурге.

Об этом Морозов заявил 25 января в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я – полковник спецподразделения разведки КГБ СССР в отставке. Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я – с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция – 100 метров", - написал сенатор.

Смотрите также: "Росіяни, поки ви пронацистські, совкові, пропутінські, ви нас не цікавите. Як і ця шльондра", - нардеп Борислав Береза - пропагандистке Кремля Скабеевой. ВИДЕО

С угрозами в адрес Березы уже выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

Источник: https://censor.net.ua/n3108419
 
   
 Топ комментарии
 
Берёза, выбирай гранатомёт.
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На дуэли дерутся за честь, а какая у тебя со Скабеевой честь?
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Какой дурак будет из за этого помойного бачка стреляться? Забудьте. Или примите как должное, цапы! С вами ведь так поступают везде и всегда!
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Пусть стреляется со своей гол бестолковкой, мразина!
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Иван Козлов кричал,грозился...вынул ()уй и застрелился. Тупая кацапско-кгбєшная крыса из Рязани может только отсосать у БЕРЕЗЫ
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Пригласить в Киев и задержать в аэропорту. Судить как пособника преступного режима! Откажется ехать - объявить сцыкуном. Такими темпами скоро всю Россию обезглавить можно: они очень падки на минутную славу.
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А реально ,депутат Борислав Берёза ,культурно , по мужски ,дипломатично предотвратил нападение российских террористов на Украинскую делегацию .
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Да не толкал он её. Просто обозвал ш*****.


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То застрелься зі свого удава, дебіл цапо-рилий. Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 4116
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Борислав выберет скабееву и зальет этого сЭнатора говном из ее бачка Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 6923
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Уважаемые, там была сделана небольшая опечатка, не сенатор, а ассенизатор из Рязанской области.
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от так плюнеш в мокшанського сенатора і попадеш у гебню.
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какое этому какцапу оружие? какой удав? ему только клизма поможет!
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Хрронить будем в одной могила валетиком, тарзанку-академика и рязанского клоуна специального назначения.
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Нужно начать сбор подписей за то, чтобы от имени украинского народа послать КГБиста НА КУЙ!
Миллионами пятью голосов. Параллельно начать сбор средств на производство туалетной бумаги с портретом Солнцеликого.
Произведенную туалетную бумагу раздать в Европе и Азии.
Чтобы анус жителей был поцелован Солнцеликим те побывал в тесном контакте с карликом.
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ЧМО кэгэбэшное тебя уже ждут в аду, и почисти зубы,прежде чем МУЖИКУ БЕРЕЗЕ что то предлагать
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Сейчас Морозов ждет , что путлер допустит его полизать свои сапоги
Береза сади Мороза в танк , а сам Джевелином херачь .получиться консерва .
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нарасейку реально окутало средневековье, дуэли, блин, турниры..... короче, Береза, выбирай шайтан-трубу, не прогадаешь.
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Евреи не стреляются. Для этого под рукой есть гои.
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откуда ты знаешь что мокша Морозов -еврей?
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На расиюшке формируется общество защитых шумных сливных бачков.
Граждане, перестаньте гадить в сливные бачки! Ведь шльондрам туда еще кушать!
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Если Морозов погибнет на дуэле то это будет самая смешная смерть в истории.На могиле так и напишут- пал смертью храбрых защищая честь "сливного бачка" Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 1281
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А представьте, Береза примет вызов и застрелит чекиста)))
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КГБист может и будет стреляться, а вот насчет Бляхера большие сомнения.
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А вообще это маразм. Вести себя как быдло в ПАСЕ. На потеху европейцам. Наверно смотрят и охреневают.
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"Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой" - как человек, я понимаю Берёзу, эта кремлёвская шалава провоцировала на такой скандал, но у него не выдержали нервы, он забыл, что эта кремлёвская шалава женского рода, или была когда ей.
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В качестве оружия-куйло. Биться пока куйло не сдохнет
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Прежде чем с Берёзой стреляться, пусть сперва за это перед кадыркой извинится. Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 6897
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Вообще-то выбор оружия за вызванным на дуэль. Или я ошибаюсь?
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Абсолютно верно! Только кацапоиды не в курсе. Там аристократию сничтожили на корню, а плебеи типа бывшей гэбни как бы не в теме...
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в чому проблема ...нехай приїзджає в Україну ...
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Стріляються рівнодостойні. Береза мені не дуже подобається але в принципі правильний мужик, а ти, чмо рязанське, на отсосі у Путіна. Соси і смерди далі у вашій сраній Думі.
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Я ниже написал - струйный огнемёт был бы отличным выбором. Опыт применения показал, что при одном его появлении на battleground боевой дух противника почему-то сильно падает... Но гебист, похоже, предусмотрел такой ход - ибо на 100 метров ранцевый фламмерверфер не достанет.
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Они там хоть ролик с инцидентом смотрели? Скабееву Берёза не толкал. Её толкнул журналист, у которого срывался репортаж. Берёза просто стоял поближе к Ирине Геращенко, оттирая при этом Скабееву, которая внаглую постоянно перебивала спич Геращенко.
Берёза, не обращай внимания на этих дуэлянтов недоделанных.
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Ах, какие страсти из за мутантной человекоподобной крысы! Лаптеногие ублюдки, имитирующие наличие чести, на всякий случай напоминаю: после вызова на дуэль, право выбора оружия (одинакового для обоих дуэлянтов), предоставляется ответчику. Учите матчасть (дуэльный кодекс), валенки тупорылые. Для избранных представителей т.н. офицерства московии, в т.ч.для вонючей гэбни, рекомендую устраивать дуэль-борьбу промеж собой в выгребных ямах, самых распространенных и любимых руцким стадом местах. Но скоро вам всем предстоит радостно переться на погост, как завещал мелкий рашенфюрер-педофил. Выпердыши истории, когда ж вы наконец передохнете!!
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Кацапы разогнали очередной информповод ни о чем,в то время,как ихне пенсы все усиленее посасывают. А этот имбецил морозов лучше бы сам застрелился из того "удава" пока не помогли.
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Это да - доедают хер без соли, отвлекаясь на зомбоящик
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Толкал некий журналист Сидоренко. Береза встав задом прикрывал Геращенко. Может кто-нибудь наконец посмотрит видео.
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В упор не хотят видеть. Как с той, так и с этой стороны:

Сенатор від Рязанської області Морозов хоче стрілятися з нардепом Березою з "Удава" через пропагандистку Скабєєву - Цензор.НЕТ 3646
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Береза на нього з високої берези... переможе однозначно
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Интересно, кто такой Иван Козлов и за что ему откромсали "удава"?

Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 4784
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Я спрошу конкретнее - что такое рязанский сенатор?!!! Это как кэмбриджский боярин, что ли?
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Я чуть выше написал... из рязанской палаты лордов, надо полагать
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после такого оскорбления пора Жмеринку брать
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Це той який стріляє з за спин жінок і дітей, дуелянт...
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Но вообще красотища! Чувствуете диссонанс - сенатор и рязанская область?... Это все равно что динозавр пригласил на раут масковского олигофрена...
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Если кацапской свинособаке так хочется сдохнуть пусть пойдёт и повесится
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гебешное жандармишко показало на весь мир свою непроходимую дремучесть. Во-первых, до революции благородные люди с жандармами на дуэлях не стрелялись, это было ниже достоинства, и вообще в приличной среде жандармам руки не подавали. Во-вторых, в этой ситуации мог бы вызвать на дуэль только муж скабеевой, если считает, что задета честь ЕГО ЖЕНЩИНЫ. Гебешник полез на чужую территорию, покусился на чужую самку, и этим вызовом просто опустил попова ниже плинтуса, как мужчину и как мужа скабейки-сливнойбачок. И в третьих, он, конечно, не может выбирать СЕБЕ оружие, если сам вызвал на дуэль. Так что все это тупые рязанские понты полуобразованной мокши..
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Реклама "Удава", который хотят принять на вооружение вместо ПМ ....и не более... Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 2633
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Прям детский садд какой-то. "Пойдем за угол разберемся." Ага. Щаз.
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А на разогреве Кличко будет боксировать с Собяниным.
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я не люблю выражаться, но это самое настоящее еб@ло. классическое. хоть в букварь хоть в словарь.
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в такую ротяку ещё войдет расея24 и останкино по сами гланды, так шо один микрофон маловато))
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картина маслом - сенатор лижет (не Скабеевой) Сенатор від Рязанської області Морозов хоче стрілятися з нардепом Березою з "Удава" через пропагандистку Скабєєву - Цензор.НЕТ 7094 интересно, он сам додумался или подсказал кто? а за то, что презика твоего весь мир Хуйлом величает харакири сделаешь или на Спасской башне удавишся?

слава Жириновского не дает им покоя... клоуны...
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Уписаться можно от смеха Сенатор від Рязанської області Морозов хоче стрілятися з нардепом Березою з "Удава" через пропагандистку Скабєєву - Цензор.НЕТ 1479https://ria.ru/20190126/1549956968.html
Создатель "Удава" хочет подготовить Морозова к дуэли с обидчиком Скабеевой
"Уважаемый Игорь Николаевич! Предлагаем Вам посетить полигон ЦНИИТОЧМАШа (входит в "Ростех"), чтобы подготовиться к дуэли с обидчиком журналистки Ольги Скабеевой. Стрелки-инструкторы ЦНИИТОЧМАШа ознакомят Вас с устройством нового пистолета "Удав", проведут демонстрационные стрельбы и, после инструктажа по безопасности, допустят до самостоятельной стрельбы по ростовым мишеням", - говорится в обращении российской оборонной компании, опубликованном в Facebook.

Кроме того, сотрудники института готовы провести экспресс-курс по основам дуэльной этики. "Будем очень признательны за оценку нашего нового пистолета со стороны эксперта, обладающего обширными знаниями и практическим опытом в области стрелкового вооружения", - отметили в ЦНИИТОЧМАШ.

Сенатор від Рязанської області Морозов хоче стрілятися з нардепом Березою з "Удава" через пропагандистку Скабєєву - Цензор.НЕТ 433

Там уточнили, что по своим характеристикам пистолет Ивана Козлова "Удав" не совсем подходит для дуэли, "поскольку не оставляет противнику ни единого шанса".
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*Милости просим к нашему шалашу!*
Если этот эрзянский сенатор голосовал за аннексию Крыма и другие антиукраинские законы то пусть приезжает. Встреча будет тёплой. Даже гарячей. И стрелять он будет бычки у сокамерников а не дуэли из-за москальской пропагандистки проводить. Сенатор від Рязанської області Морозов хоче стрілятися з нардепом Березою з "Удава" через пропагандистку Скабєєву - Цензор.НЕТ 4949
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даже в орды есть честь,которую нельзя сравнить с куйловым бесчестием --"""я впереди солдат поставлю женщин стариков и детей,,,и посмотрю как Вы будете в них стрелять...?"
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Якось після ЧС з футболу нарасєї, про честь і гіднісь жіночу, соромно взагалі говорити.
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Гебист хитрый однако, предусмотрел 100 метров - а то вдруг Берёза выберет струйный огнемёт?
Хотя... есть струйные до 300 метров, но то тяжёлые/танковые... а ранцевый где-то 40-60 м.
А так можно было бы и выбрать. И посмотреть на смелость (ас)сен(из)атора. Струя огнесмеси - это, знаете ли, не пуля... убивает не спеша и предельно жестоко.
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Кацапи можуть стрілятися лише по тлф або ТВ.
При близькому контакті у них зразу дрисня починається і слова, Нє а шо такоє? Я невінаватий!
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Ціх дуелянтів, камазами з дамбаса, не встигають вивозити.
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та стреляйся сам ну тебя накуй, осенезатор куев.
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Хочет стреляться? Пусть стреляется. Кто ж мешает?
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Слова Кадирова, цього сенатора - все це спроби підігріти почуття "величі" росіян. Продовження путінського послання до народу "утереть каждую слезинку". Показушна і жалюгідна демонстрація "благородства". Мало в РФ "битых баб"? Сильні держави захищають своїх громадян. Але ж не таким дешевим способом.

Депутату Березі не слід емоційно реагувати на це. Послати їх до дідька. Вони вороги українського народу і України, як держави. І надто високої думки про свої можливості.
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какое йопт величие зацепили скамейкину ,или как там её, тот писюар скабееву
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Окоп полного профиля и М240... Кацап может стоять на месте, а может на сближение бежать - если умереть уставшим хочет...
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Кто такая Скабеева? Это же Ольга Сливной Бачок!
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ещё один золотов
роися срана придурков.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой
 
 
 
 
 
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