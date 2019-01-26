 Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой

Об этом Морозов заявил 25 января в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Я – полковник спецподразделения разведки КГБ СССР в отставке. Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я – с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция – 100 метров", - написал сенатор.

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С угрозами в адрес Березы уже выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщал Цензор.НЕТ, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.