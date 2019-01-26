 Сенатор от Рязанской области Морозов хочет стреляться с нардепом Березой из "Удава" из-за пропагандистки Скабеевой

Об этом Морозов заявил 25 января в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я – полковник спецподразделения разведки КГБ СССР в отставке. Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я – с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция – 100 метров", - написал сенатор.
С угрозами в адрес Березы уже выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщал Цензор.НЕТ, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.
В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.
голбестолковкой, мразина!
Миллионами пятью голосов. Параллельно начать сбор средств на производство туалетной бумаги с портретом Солнцеликого.
Произведенную туалетную бумагу раздать в Европе и Азии.
Чтобы анус жителей был поцелован Солнцеликим те побывал в тесном контакте с карликом.
Береза сади Мороза в танк , а сам Джевелином херачь .получиться консерва .
Граждане, перестаньте гадить в сливные бачки! Ведь шльондрам туда еще кушать!
Берёза, не обращай внимания на этих дуэлянтов недоделанных.
слава Жириновского не дает им покоя... клоуны...
Создатель "Удава" хочет подготовить Морозова к дуэли с обидчиком Скабеевой
"Уважаемый Игорь Николаевич! Предлагаем Вам посетить полигон ЦНИИТОЧМАШа (входит в "Ростех"), чтобы подготовиться к дуэли с обидчиком журналистки Ольги Скабеевой. Стрелки-инструкторы ЦНИИТОЧМАШа ознакомят Вас с устройством нового пистолета "Удав", проведут демонстрационные стрельбы и, после инструктажа по безопасности, допустят до самостоятельной стрельбы по ростовым мишеням", - говорится в обращении российской оборонной компании, опубликованном в Facebook.
Кроме того, сотрудники института готовы провести экспресс-курс по основам дуэльной этики. "Будем очень признательны за оценку нашего нового пистолета со стороны эксперта, обладающего обширными знаниями и практическим опытом в области стрелкового вооружения", - отметили в ЦНИИТОЧМАШ.
Там уточнили, что по своим характеристикам пистолет Ивана Козлова "Удав" не совсем подходит для дуэли, "поскольку не оставляет противнику ни единого шанса".
Если этот эрзянский сенатор голосовал за аннексию Крыма и другие антиукраинские законы то пусть приезжает. Встреча будет тёплой. Даже гарячей. И стрелять он будет бычки у сокамерников а не дуэли из-за москальской пропагандистки проводить.
Хотя... есть струйные до 300 метров, но то тяжёлые/танковые... а ранцевый где-то 40-60 м.
А так можно было бы и выбрать. И посмотреть на смелость (ас)сен(из)атора. Струя огнесмеси - это, знаете ли, не пуля... убивает не спеша и предельно жестоко.
При близькому контакті у них зразу дрисня починається і слова, Нє а шо такоє? Я невінаватий!
Депутату Березі не слід емоційно реагувати на це. Послати їх до дідька. Вони вороги українського народу і України, як держави. І надто високої думки про свої можливості.
роися срана придурков.