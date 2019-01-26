 В Киеве утонул рыбак, провалившись под лед на Днепре, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

26 января в 10:33 в ГСЧС поступил звонок от очевидцев, что на реке Днепр на расстоянии 50 метров от берега напротив одного из домов на ул. Садовой, что в Дарницком районе Киева, под лед провалился рыбак.

На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины без признаков жизни.

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По словам очевидцев, мужчине хотели помочь случайные прохожие, однако, из-за тонкого льда не удалось подобраться к месту провала.

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.

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