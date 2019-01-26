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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Днепр_река (195) Киев (17066) рыбаки (134) ГСЧС (1913)

 В Киеве утонул рыбак, провалившись под лед на Днепре, - ГСЧС

26 января в Дарницком районе Киева провалившись под лед на Днепре утонул мужчина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

26 января в 10:33 в ГСЧС поступил звонок от очевидцев, что на реке Днепр на расстоянии 50 метров от берега напротив одного из домов на ул. Садовой, что в Дарницком районе Киева, под лед провалился рыбак.

На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины без признаков жизни.

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По словам очевидцев, мужчине хотели помочь случайные прохожие, однако, из-за тонкого льда не удалось подобраться к месту провала.

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108418
 
 
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Так желание половить на краю промоины (там вода больше кислородом обогащена и рыба там старается держаться), преобладает у некоторых перед осторожностью...
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ну вот зачем, а?
понимаю, все мі бессмертні, пока не умрем, но предупреждают же везде.
даже на цензоре тема после крещения тема висела - не лезьте на лед, опасно.
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"Танюша", не питайте "божевільного", "НАВІЩО?!" Я такий самий, тільки обережніший... Єдиний раз провалився, та й то, попід пахви, ще підлітком... До цих пір пам"ятаю, як з річки, через городи зорані, на ковзанах, біг... А з тих пір, як став ходить на зимову рибалку, то завжди в рюкзаку тримаю клубок шнура капронового, в 25 м, з ручками на кінцях. І ходжу, частіш всього, в компанії...
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Что ему мешало заранее купить моток веревки 50 м и навязать на ней узелков, а перед выходом на лед вбить колышек с веревкой на берегу или на участке с толстым льдом. Цена экономии - его жизнь, горе родственникам и головная боль спасателям.
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Действительно, что мешало? Так же тело легче найти и вытащить.
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а можно было просто зайти в магазин и купить рыбки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве утонул рыбак, провалившись под лед на Днепре, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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