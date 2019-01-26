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 Политика Украины, Общество
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Все про:Министерство культуры (338) переименования (478) РПЦ (540) УПЦ (910)

 Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев

Министерство культуры обнародовало перечень религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона "О свободе совести и религиозных организациях", которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названий организаций.

Полный список опубликован в субботу на сайте правительственной газеты "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что список религиозных организаций (религиозных общин, управлений и центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по результатам религиоведческой экспертизы.

Под действие этих статей закона подпадают организации, являющиеся частью таких религиозных объединений: Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь, другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь, Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).

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Согласно сообщению, указанные религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и подать их на регистрацию в установленном порядке.

"Полный текст религиоведческой экспертизы по этому вопросу в связи с большим объемом информации будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства культуры Украины", - говорится также в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3108417
 
   
 Топ комментарии
 
С отметкой - Осторожно секта им.Гундяя
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Это ж надо, какое кубло паразитировало на теле Украины.
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так и назвать = церковь окупанта Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев - Цензор.НЕТ 4691
служит батюшка - капитан фсб - не подставляйте чувака а то его разжалуют Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев - Цензор.НЕТ 7890
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С отметкой - Осторожно секта им.Гундяя
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так и назвать = церковь окупанта Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев - Цензор.НЕТ 4691
служит батюшка - капитан фсб - не подставляйте чувака а то его разжалуют Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев - Цензор.НЕТ 7890
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Это ж надо, какое кубло паразитировало на теле Украины.
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покажи Томос или давай, до свидания!
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1590 года ? и заметь не российскому патриархату, а московскому, не было тогда расии.
подсказать когда Киев крестили или сам припомнишь ?
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Много странных вопросов, не относящихся к теме.
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Это за какой год манускрипт? И желательно с переводом. Рисовать подделки Московия научилась с Петра 1. Мінкульт оприлюднив список церков із центром у РФ, які має бути перейменовано протягом трьох місяців - Цензор.НЕТ 4420
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Это грамота Константинопольского собора 1590 года, в последствие подтверждена Константинопольским собором 1593 года.
п.с. Меня всегда поражала вера людей в то что им нравится, а не в то что есть на самом деле. И ладно бы раньше, когда было лень за информацией топать в библиотеку. Сейчас за пару минут можно эти простейшие вопросы нагуглить...
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Во - выше даже потёрли безобидный диалог инфу, наверное посчитав общеизвестные сведенья провокацией Куда катится страна...
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А где перевод? Или лучше официальная ссылка на него?
Кстати... Гугол выдаёт нам не документ про выдачу Томоса а утверждение Патриаршества. Как бы вопрос выше задавали о Томосе.
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Московська псевдохристиянська тоталітарна секта ім. Іуди Іскаріота - ось історична назва для них.
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флаги...
пусть над каждой (КАЖДОЙ) Церковью, Собором, Храмом, Монастырем, Лаврой...
висит флаг принадлежности государству (то ли Украина......то ли еще... что-то)
тогда даже издалека будет ясно куда идешь и куда идут твои пожертвования
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Отличная идея! Вы вообще думаете, что пишете? Посреди Киева над Печерской Лаврой гордо реет триколор. И вообще над половиной города росийские флаги над каждой церковью. Тут и враг бы круче идею не придумал.
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задумался... остыл...
другой вариант - оставить только жовто-блакитный, как принадлежность к украинской Автокефалии, а где такого нет...значит.. то сектанты
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не слышала чтобы рпц в католизизм обратилось
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Удивительно, правда? Вас ждёт ещё много открытий
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я может не прав...
но католики (разных направлений и течений) объединены в Союз католиков Украины
так же как и другие религиозные общины Украины, которые зарегистрированы (разрешены) на нашей территории
и только Православная была (некоторые... пока... и остаются) под московским Патриархатом и под Киевским... и чтобы как-то это все понять нужны визуальные указующие (маленький флажок над входом...мне кажется помог бы...)
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Все намного хитрее https://static.ukrinform.com/photos/2018_12/thumb_files/630_360_1545209909-713.jpg
С телефона так и не решили проблему вставки ссылки на изображение(( только так
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Тунеядцы , алкоголики , педофилы и хапуги ,забирающие у небогатых бабулек несчастные пенсионные копейки
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почему нет в списке секты АЛЙУХ ? Секта есть, приверженцы есть , офис в мордоре есть , а в списке почему то не значится...
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Вроде и все правильно и задумка хорошая. Вот только одна беда, церковный вопрос расскручивается как предвыборная кампания Пети Гибрида. А что будет, когда выборы пройдут и Петя Шоколад проиграет ????
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"Сама я крымчанка, дочь офицера, воюющего в Сирии... Ранее проживавшая в Донецке вдова луганского ополченца..... В настоящее время, в Южной Осетии пытаюсь снова выйти за муж... За абхазца из Приднестровья... Хочу по секрету сообщить вам, что у нас тут все далеко не так однозначно....".....(С)
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Навіщо відступати від наданого Україні унікального шансу і творити злочин проти свого ж народу?? Всі, хто не отримав від Вселенської церкви підтримку і Томос, мають бути офіційно оголошені сектантами і отримати статус іноземних агентів з усіма відповідними наслідками, насамперед - реєстрацією в Україні і контролем за діяльністю у відповідності до законодавства.
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Це тільки цирк і більше ніщо. Вони - представники ворожої нам країни. Тільки депортація
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"Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ)".

Эту проще всего переименовать. В "ДЦП". Мінкульт оприлюднив список церков із центром у РФ, які має бути перейменовано протягом трьох місяців - Цензор.НЕТ 1040
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев
 
 
 
 
 
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