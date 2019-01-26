 Минкульт обнародовал список церквей с центром в РФ, подлежащих переименованию в течение трех месяцев

Полный список опубликован в субботу на сайте правительственной газеты "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что список религиозных организаций (религиозных общин, управлений и центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений) составлен по результатам религиоведческой экспертизы.
Под действие этих статей закона подпадают организации, являющиеся частью таких религиозных объединений: Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Истинно-Православная Церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь, другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь, Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).
Согласно сообщению, указанные религиозные организации должны в течение трех месяцев внести в свой устав (положение) изменения, предусмотренные ч. 7 ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" и подать их на регистрацию в установленном порядке.
"Полный текст религиоведческой экспертизы по этому вопросу в связи с большим объемом информации будет размещена на официальном интернет-сайте Министерства культуры Украины", - говорится также в сообщении.
служит батюшка - капитан фсб - не подставляйте чувака а то его разжалуют
подсказать когда Киев крестили или сам припомнишь ?
п.с. Меня всегда поражала вера людей в то что им нравится, а не в то что есть на самом деле. И ладно бы раньше, когда было лень за информацией топать в библиотеку. Сейчас за пару минут можно эти простейшие вопросы нагуглить...
Кстати... Гугол выдаёт нам не документ про выдачу Томоса а утверждение Патриаршества. Как бы вопрос выше задавали о Томосе.
пусть над каждой (КАЖДОЙ) Церковью, Собором, Храмом, Монастырем, Лаврой...
висит флаг принадлежности государству (то ли Украина......то ли еще... что-то)
тогда даже издалека будет ясно куда идешь и куда идут твои пожертвования
другой вариант - оставить только жовто-блакитный, как принадлежность к украинской Автокефалии, а где такого нет...значит.. то сектанты
но католики (разных направлений и течений) объединены в Союз католиков Украины
так же как и другие религиозные общины Украины, которые зарегистрированы (разрешены) на нашей территории
и только Православная была (некоторые... пока... и остаются) под московским Патриархатом и под Киевским... и чтобы как-то это все понять нужны визуальные указующие (маленький флажок над входом...мне кажется помог бы...)
С телефона так и не решили проблему вставки ссылки на изображение(( только так
Эту проще всего переименовать. В "ДЦП".