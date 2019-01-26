 Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
Прокурора задержали 23 ноября 2016 на получении 35 тыс. гривен взятки от подозреваемого в уголовном производстве.
За указанные средства прокурор обещала изменить квалификацию совершенного лицом преступления с более тяжелой ч. 4 ст. 190 УК Украины на ч. 2 ст. 190 УК Украины, а также не препятствовать в заключении соглашения о примирении между подозреваемым и потерпевшим.
Действия прокурора антикоррупционными органами квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Суд поддержал позицию прокурора САП и выбрал обвиняемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением обязанностей предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины.
Следующее судебное разбирательство назначено на 20 марта 2019 года.
и разделила прокуворов и прочих рошенок и народа - на 2 разные Украины!!!!
...прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Херсонском городском суде Херсонской области ... бывшего прокурора Каховской местной прокуратуры Херсонской области ...
т.е. ворон ворону.. из одного гнезда.. не то что глаз не выклюет... а поможет "яйца" высидеть
На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов.
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая десять месяцев находится под арестом, выдвинули кандидатом в президенты Украины от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Об этом сообщает корреспондент ТАСС со съезда партии.
НАВЕРНОЕ МУЖ НАСТОЯЛ?????
от мужику повезло. Благодаря ,,життю по новому" и отреформированной прокуратуре хоть жену будет дома по ночам видеть. 😂