 Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

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Прокурора задержали 23 ноября 2016 на получении 35 тыс. гривен взятки от подозреваемого в уголовном производстве.

За указанные средства прокурор обещала изменить квалификацию совершенного лицом преступления с более тяжелой ч. 4 ст. 190 УК Украины на ч. 2 ст. 190 УК Украины, а также не препятствовать в заключении соглашения о примирении между подозреваемым и потерпевшим.

Действия прокурора антикоррупционными органами квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Суд поддержал позицию прокурора САП и выбрал обвиняемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением обязанностей предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины.

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Следующее судебное разбирательство назначено на 20 марта 2019 года.