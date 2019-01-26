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 Происшествия, Общество
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Все про:коррупция (7307) прокуратура (3448) суд (21713) Херсонщина (748) САП (950)

 Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс.

23 января 2019 года при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Херсонском городском суде Херсонской области состоялось судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего прокурора Каховской местной прокуратуры Херсонской области, разоблаченной на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

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Прокурора задержали 23 ноября 2016 на получении 35 тыс. гривен взятки от подозреваемого в уголовном производстве.

За указанные средства прокурор обещала изменить квалификацию совершенного лицом преступления с более тяжелой ч. 4 ст. 190 УК Украины на ч. 2 ст. 190 УК Украины, а также не препятствовать в заключении соглашения о примирении между подозреваемым и потерпевшим.

Действия прокурора антикоррупционными органами квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Суд поддержал позицию прокурора САП и выбрал обвиняемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с возложением обязанностей предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК Украины.

Читайте также: Судье Малиновского райсуда Одессы и его пособнику, подозреваемым в получении 500 тысяч взятки, продлена мера пресечения, - САП

Следующее судебное разбирательство назначено на 20 марта 2019 года.

Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс. 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108415
 
 
 Топ комментарии
 
та що це за йобенбобен взагалі то? це ви ще пропонуєте і далі голосувати за цю владу?
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та що це за йобенбобен взагалі то? це ви ще пропонуєте і далі голосувати за цю владу?
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Президенту видніше, може цей чоловік має якісь заслуги перед українським народом
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К сожалению в Украине еще есть очень много ватников которые считают что Петя украл столько что больше воровать не будет, мол уже нажрался. А другие придут и будут воровать все сначала.
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люди просто не понимают что наворовать мало. Нужно еще постоянно наворованные деньги защищать и тратить на ето не малые средства.
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Шеколадный суд -- самый гуманный суд в мире Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс. - Цензор.НЕТ 9664
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В тюрьму суку, а не домашний арест.
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а чого не під денний арешт.. вона ж не вночі хабарі брала? знову зранку посунеться за хабарем Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс. - Цензор.НЕТ 5344
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а че - прокуворовская власть и очередная рехворма - похоронила останки управления Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс. - Цензор.НЕТ 7150
и разделила прокуворов и прочих рошенок и народа - на 2 разные Украины!!!! Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс. - Цензор.НЕТ 5446
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Правильно - оскільки вдень їй на роботі треба бути...)))
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А при совке посадили бы на 25 лет или расстреляли.Да и в Америке не сюсюкались бы.А конфисковали всё нах и зарядили бы срок на несколько десятилетий,без права работы в структкрах,мексимум охранницей в супермаркет и то,кому бы потом,эта старая отсидевшая колоша понадобилась бы.А ещё и пенсии не дали бы.
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я правильно понял?
...прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Херсонском городском суде Херсонской области ... бывшего прокурора Каховской местной прокуратуры Херсонской области ...

т.е. ворон ворону.. из одного гнезда.. не то что глаз не выклюет... а поможет "яйца" высидеть
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Українські круки розумніші за прокурорських.
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Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины от ее партии...Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс. - Цензор.НЕТ 837

На данный момент ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов.



Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая десять месяцев находится под арестом, выдвинули кандидатом в президенты Украины от партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Об этом сообщает корреспондент ТАСС со съезда партии.
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Що буде Петя робити як він в другий тур не пройде?
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Правильно,не фиг тарифы занижать.От рук отбились.
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Не одного правдоруба от пети)))Ну взял человек долю малую))
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Ну что ж, достойный кандидат. Поддержим. Надя Савченко- президент Украины пожизненно!
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Интересный вид наказания в Новой Отреформированной Украине.
НАВЕРНОЕ МУЖ НАСТОЯЛ?????

от мужику повезло. Благодаря ,,життю по новому" и отреформированной прокуратуре хоть жену будет дома по ночам видеть. 😂
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Под ночной домашний арест? Вы ето серьезно? Типо приходить домой ночевать ето наказание?
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а може вона вдома й не ночує а підробляє в стріптіз клубє.. тоді це таки наказаніє
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Ви тільки вдумайтесь: генеральний прокурор не має профільної освіти , але має судимість! І він генеральний прокурор! Це нонсенс!
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Ночной доашний арест? А с ресторана ей еду ночью не присудили привозить?
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А кто помнит, "судова рэформа" под каким номером была в списке жыты по-новому?
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Або геть дурна, або жадна доскону! Чи не зна, що треба 17,5 тис. суддям - і вільна!!! Суд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс. - Цензор.НЕТ 8093
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Це щоб в день брала хабарі, а в ночі рахувала набране.?
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фашиЗды……. как так можно изверги, ночной ДОМАШНИЙ арест ?...… даже Гебельс бы до такого не додумался...
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На нары эту стерву, и на долгие-долгие годы... Суд у Херсоні відправив під нічний домашній арешт прокуроршу з Каховки, яка погоріла на хабарі в 35 тис. - Цензор.НЕТ 6802
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Ну да а днём будет продолжать работать и брать взятки.....шоколадно
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Сила ідіотизму суддів - непереборна. Вона що не зможе розвалити справу через своїх пракурорчіков?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд в Херсоне отправил под ночной домашний арест прокуроршу из Каховки, погоревшую на взятке в 35 тыс.
 
 
 
 
 
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