 Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы

Обэтом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
О факте издевательств в полицию сообщил директор школы. Правоохранители установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт из-за распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю сверсницу и в коридоре начала ее бить ногами. При этом она унижала потерпевшую нецензурной бранью, наносила пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по различным учебным классам.
Однако на этом конфликт между школьницами не был исчерпан. После школы задира собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою жертву. Драку отсняли на мобильный телефон и затем выложили в интернет.
Открыто уголовное производство по факту нанесения ребенку телесных повреждений. Сейчас мать агрессивной ученицы привлечено к административной ответственности за буллинг, совершенное ее дочерью.
Бывает у мразей родителей нормальные дети.
Посадить школьницу на зону значит сломать ей жизнь.
Оштрафовать родителей значит наказать ее условно...
К чему это все? К тому, что надо было не родителей штрафовать, а заставить эту дуру дней 15 в своей школе полы мыть да сортиры драить. Не знаю как ей, другим была бы наука. И гонору поменьше
лишать родителей прав когда ребенку 15 лет поздно. сажать идиотку малолетнюю получая в итоге человека конченного абсолютно - вроде и жалко.
возможно, швабра ее и не исправит, но унижение за причиненній другому вред она запомнит.
вот те ли віводі сделает-вопрос.
А здесь - это или есть, или нет! (Семья)
Будет действовать или нет (наказание)...
Короче -все это реально.
Тобто,штраф-це для початку.Буде і розслідування і суд,і вирок.
Надо подумать как увлечь чем-то интересным, воспитать детей, направить энергию в здравое русло. Кружков и секций бесплатных явно не хватает.