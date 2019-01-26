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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3432) Киевская область (1605) Нацполиция (8786) школа (1821) буллинг (9)

 Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы

На Киевщине родители несовершеннолетней привлечены к административной ответственности за издевательства дочери над другой ученицей.

Обэтом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

О факте издевательств в полицию сообщил директор школы. Правоохранители установили, что между ученицами 9-х классов возник конфликт из-за распространения ложных слухов. Агрессивно настроенная девушка вызвала с урока 14-летнюю сверсницу и в коридоре начала ее бить ногами. При этом она унижала потерпевшую нецензурной бранью, наносила пощечины ладонью по лицу. Ссору заметила учительница школы и развела девушек по различным учебным классам.

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Однако на этом конфликт между школьницами не был исчерпан. После школы задира собрала компанию учениц в свою поддержку и встретила на улице свою жертву. Драку отсняли на мобильный телефон и затем выложили в интернет.

Открыто уголовное производство по факту нанесения ребенку телесных повреждений. Сейчас мать агрессивной ученицы привлечено к административной ответственности за буллинг, совершенное ее дочерью.

Источник: https://censor.net.ua/n3108413
 
   
 Топ комментарии
 
Бывает у нормальных родителей дети моральные уроды.
Бывает у мразей родителей нормальные дети.
Посадить школьницу на зону значит сломать ей жизнь.
Оштрафовать родителей значит наказать ее условно...
К чему это все? К тому, что надо было не родителей штрафовать, а заставить эту дуру дней 15 в своей школе полы мыть да сортиры драить. Не знаю как ей, другим была бы наука. И гонору поменьше
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А надо бы еще и кастрировать...что бы больше не плодили быдяков..
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А надо бы еще и кастрировать...что бы больше не плодили быдяков..
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судя по интеллекту дочки для мамаши пены надо немеряно... Одним баллоном не обойтись Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы - Цензор.НЕТ 7673 Хотя, денег не жалко для того, чтобы этот примитивизм прекратить.
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Меня продолжают удивлять никчемные законы Украины,написанные нашими депутатами - рептилоидами, по поводу криминала в школах и вспоминается как Порошенко недавно хвастал законами против школьного буллинга . Ну и вот результат - штраф с родителей, а той что избивала как с гуся вода. А надо бы отчислить из школы за такое агрессивное поведение и поставить на учет в полицию. А этот хваленый закон что дает? Нихера. Где элементарное правило в школах - соблюдение личного пространства ребенка и учителя, кстати ? По этому психологическому правилу каждый человек имеет личное пространство и никто не имеет права приближаться к нему ближе чем на метр. А в школах что твориться? Дети вообще не имеют понятия в психологии и правилах общения. С ними никто не работает в этом плане и никто их не контролирует. Вот хваленое украинское образование и результат. И где охрана в школе? Что она делала, если есть? В общем никаких сдвигов в наших школах и родителям опасно отдавать детей в школы, учитывая насилие там и некачественное отвратительное питание. Лучше уж ребенку обучаться на дому.
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А чего ты блакаешь, у тебя детей нет и тебя не интересует эта тема? Ну,ну.
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бла-бла-бла Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 1654 Таким, как ты и до было плохо, и теперь - говно... Где охрана в школе?.. А где охрана в 300 м от школы? Поэтому бла-бла-бла Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 1654
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Откуда знаешь кто я? Экстрасенс? Просто цирк на дроте.
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Ничего сверх естественного, если умеешь читать. В шаманство верят только безграмотные Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 7050
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А, ты у нас вяликий психолог... Ну,ну, кого только в интернете не встретишь и Наполеонов, и Македонских и многих.)
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Лара, ну, какой я психолог? Прост читать умею... Вот и всё
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Ну вот зачем этот генетический мусор в школе оставлять учиться?Она ведь не за знаниями в школу ходит.Зачем этому быдлу образование?Пусть идет мести улицы со своей быдломамой или пусть родители нанимают ей репетиторов и пусть учат это животное отдельно от нормальных детей.
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Бывает у нормальных родителей дети моральные уроды.
Бывает у мразей родителей нормальные дети.
Посадить школьницу на зону значит сломать ей жизнь.
Оштрафовать родителей значит наказать ее условно...
К чему это все? К тому, что надо было не родителей штрафовать, а заставить эту дуру дней 15 в своей школе полы мыть да сортиры драить. Не знаю как ей, другим была бы наука. И гонору поменьше
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мне встречались оба типа семей = и неудачніе дети при нормальніх родителях и наоборот.
лишать родителей прав когда ребенку 15 лет поздно. сажать идиотку малолетнюю получая в итоге человека конченного абсолютно - вроде и жалко.
возможно, швабра ее и не исправит, но унижение за причиненній другому вред она запомнит.
вот те ли віводі сделает-вопрос.
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Верить можно в инопланетян, или не верить...
А здесь - это или есть, или нет! (Семья)
Будет действовать или нет (наказание)...
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кто не верит в инопланетян - тот мосаль Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 236
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Все-таки хорошо, что принят этот закон о штрафах за буллинг. Дебило-голота очень хорошо понимает, когда последнее надо будет потратить не на водовку, а просто отдать в казну. Пиздюлей таким детям-ебанатам не избежать, а родителям потерпевших руки марать не придется Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы - Цензор.НЕТ 4782
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ИМХО в добавок все же стоило бы еще и лично несовершеннолетних тоже наказывать теми же общественными работами. Как комментатор выше написал - школу драить, листья сгребать и тд.
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Кто будет следить за ними во время работ? Учителя исключаются, мусора не будут этим заниматься. Разве создать роту теток-ментовок-мужланок... Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы - Цензор.НЕТ 6862
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Ну кто-то же все это убирает? А теперь вместо уборки - будет смотреть за тем, как другие убирают - чем плохо?
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те, кто убираю из-за того и убирают, что часто в дыню получают от жизни и не только, и поэтому сцыкотно им Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы - Цензор.НЕТ 6
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Да не суть важно - во многих странах есть общественные работы в виде наказания - как-то же организовывают это все - при совке тоже такое наказание было.
Короче -все это реально.
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Суть важна. А еще более она важна, если соблюдаются законы. Тогда и уборщикам просто и легко живется без страха. Можно 100500 офигенных законов ввести, но если не будет реализации, то грош цена этому всему. А при совке такое было организованно именно для таких уборщиков, которых приделать было, как пальцы описать.
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Суть в том, что как это реализовывать уже давно придумано и опробовано на практике и изобретать велосипед - как это лучше сделать, тут на форуме не имеет абсолютно никакого смысла.
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Ну, почему же? Если обсуждаем, то смысл есть. В том-то и разница между странами, где это придумано и реализуется (ибо есть главенство закона) и у нас, где слямзено, но до дела не доведено и положено большой и толстый на закон.
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Современные дети. Насмотрятся мультиков Диснея. И давай разборки устраивать.
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Сейчас бы считать мульты Диснея современными, а тем более винить их в подобных ситуациях Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы - Цензор.НЕТ 9506
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Это как бы была шутка. Согласен что плосковатая.
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Вовсе не шутка. Это не Дисней, а тлетворное влияние анимэ и хентай
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Скорее новостных программ.Даже пандочки с котятами в конце новостей не помагают утихомирить приплыв агрессии,после просмотра новостей,а особенно после рож наших депутатов и правительсвенных особей,с их разнообразными"концертными программами".
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Прикинул... сидят, такие... школярики... у голубых икранов и новости смотрят... Это как-то даже и не смешно Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 9141 Сколько Вам лет, уважаемая? есть ли в Вашем приближении школярики? если нет, спросите у опытных - смотрят ли нынешние школярики новости. Это же не ССССР и международная панорама с политинформациями по вторникам
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Новости может и не смотрят, но в наш век интернета, как их можно оградить от разносторонней информации?
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Да и смотреть не надо.Достаточно вечно работающего телевизора в фоновом режиме и интернет не плохо подмолаживает.Да и от примера взрослых многое зависит.Как научили решать проблему,так оно её и решает.Если бы объяснили,что применение силы приемлемо и желательно,только в случае самозащиты,то не кидалась бы на людей не понятно из-за чего.Каков поп,таков и приход.Остальные народные мудрости перечеслять не буду.Разве что,про яблочко от яблоньки могу напомнить.
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вот уже одну любительницу зомбоящика засветили - в фоновом режиме зомбоящик завсегдатай. А потом спрашиваем - откуда и почему?
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Смотрю у вас в фоновом режиме одни соловьи поют и шум прибоя...Кстати уже месяц не смотрю этот ваш ящик и с каждым днём чувствую себя всё лучше и лучше.Чего и вам советую.Даже включать нет желания.
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Не правда. У меня в фоновом режиме развлечение - троллить таких, как ты Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 1233
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Ну так бы и сразу.Хоть что-то общее обнаружилось.
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Ленка, а ты знаешь, как с украинского переводится твоё хвамилие?
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только не обижайся, сама же написала, что ты Олена Шарпата. Итак... в перекладі з української на російську "шарпати" - значить дёргать, смыкать, трепать Далее, думаю, продолжать не надо, чтоб не обидеть
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Мне чувство обиды не знакомо.На обиженных воду возят и кой чего ложат,ты в курсе.Я не злопамятная,но память у меня хорошая.
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Вот и здорово! Ленка Дерганная или Ленка Пошарпанная? Как лучше? Как бы и не меняется смысл, а суть теперь ясна Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 9370
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Нельзя так относится к своим именам... Они же тебя сопровождают по жизни. Лен, надо менять или замуж выходить Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 9397
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Гормоны и недостаток воспитания - страшная сила...
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Я вот думаю о том, что не за горами времена, когда банды школяриков будут по городам и весям среди бела дня мочить всех прохожих с целью выложить на Ютруб. И это, как не жутко, грядет Итог - Ютруб запретить
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Будем проще,давайте запретим школяриков.Таким способом и реформы в образовании закончим,и деньги не пойдущие в школы в бюджете оставим.Будет чем МВФ долг отдать.
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Я даже не знаю,что такое чувство юмора.Вы бы ещё о сарказме спросили.
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Ну, это первые ласточки. Так сказать - протест против всяких ашанов-машанов... Скоро будет - идешь на работу, а попадаешь в нейрохирургию Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 6118 . В лучшем случае пошабашил, в худшем - остался овощем на радость семье
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Сумма штрафа какая?А как на счёт ощественных работ всей семейкой на пару месяцев в дополнение к штрафам?А что снега много навалило убирать не кому,как раз и сгодились бы.После подобной"реабилитации"на всегда забыла бы,как руки распускать.Голливудских звёзд наказывают,а эти что самые кучерявые?
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Достаточно штрафа. Голота, впрочем, как и крутизна, очко себе порвут за 2 копейки. Избиение девушки в школе на Киевщине закончилось штрафом для родителей обидчицы - Цензор.НЕТ 3256
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Відчуття,що ніхто не читає текст,а відразу-в коменти ."Відкрито кримінальне провадження за фактом заподіяння дитині тілесних ушкоджень."Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3108413
Тобто,штраф-це для початку.Буде і розслідування і суд,і вирок.
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Да по фиг на відкрите крімінальне провадження.Сумма шрафа интересует.Какая сумма для подобных ушлепин является показательной и поучительной для остальных таких же.Интересно знать сколько присудили штрафа,всё.А то если,как раньше,дЫк,подобные штрафы только стимулируют на подобное поведение.
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так у тебя же зомбоящик в фоновом режиме трещит! Должна была бы инфу о сумме штрафа засечь Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 9353
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Ну раз мы на ты.То чего тебя так полощет,аспэтто амиго.Попуси свои таланты,скажи сколько денег входит в сумму штрафа?Или не в курсах?Или в курсах,да произносить стрёмно,от не значительности присужденного штрафа,дающего повод и остальным не далёким продолжать калечить своих сверстников?
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У нищих слуг нет, ищи сама Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 1168 Удивительные долботятлихи процветают... Мутузили слабых в школе, никаких наказаний за это не было - ой, мля, как херово! Куда смотрит правительство?! Ввели штраф, не прошло еще и месяца - ой, как херово! И сколько же штраф? Шо? та мне лень найти. Скажите сами. Не скажите - ото и молчите! А зомобоящик в фоновом режиме ах разрывается Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 9251
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Надоело ты мне.В общем ты знаешь куда тебе идти...
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Надоело ей... Присосалась к моим постам, а теперь надоело? Щас я тебе тайну открою, как твоё хвамилие с украинского переводится. Ты офигеешь Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 8270
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только не обижайся, сама же написала, что ты Олена Шарпата. Итак... в перекладі з української на російську "шарпати" - значить дёргать, смыкать, трепать Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 7268 Далее, думаю, продолжать не надо, чтоб не обидеть Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 171
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Зачем такая жестокость по отношению к лугандону? Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 4720
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Сажать эту шелупонь не нужно. Сразу отчислять из школы. Будет в следующей такое же творить, так же поступить и т.п. Потом школы закончатся и родителям нужно будет переезжать , а у нее в будущем будет типа волчьего билета . Нужно что бы жизнь сама ее раком поставила, а не зона...
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потом школы закончатся и шелупонь выйдет резать Стасика от безысходности Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 8475
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В США например таких детей которые мешают учиться другим исключают из школы. И они могут пойти учиться в школу с самым маленьким рейтингом с другими недоразвитыми.
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у нас это означает перевести в другую школу, ибо наплодили недоразвитых море Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 5705
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Почему то у нас еще с времен совка считается что забияк нужно перевоспитывать и оставлять на другой год. Насколько помню у нас в школе были такие что сами не учились и другим не давали. И ничего с ними сделать не могли, а учителя старались закрывать глаза на драки и на их учебу пока они не закончили школу если ето можно так сказать.
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вот-вот... Пишут тут всякие малолетки - дети 90-х и думают, что при совке такого не было. Было, есть и будет! Но штрафов раньше не было, а воспитательная работа - полная профанация. Радуйтесь сдвигам по этой теме, малолетки 90-х Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 7648
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наоборот - заставлять! Причем на Ютрубе Побиття дівчини в школі на Київщині закінчилося штрафом для батьків кривдниці - Цензор.НЕТ 7632
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Вы все практически об одном говорите - как наказать и из-за чего всё происходит?.
Надо подумать как увлечь чем-то интересным, воспитать детей, направить энергию в здравое русло. Кружков и секций бесплатных явно не хватает.
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