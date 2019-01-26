 Туристов из Киева накрыла снежная лавина на Закарпатье: один человек погиб

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера под вечер в Раховском районе Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стог. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб", - написал он.
Москаль отмечает, что перед восхождением на гору туристы связывались со спасателями, чтобы узнать безопасен ли маршрут.
Несмотря на предупреждение спасателей об опасности для жизни, группа решила по нему пойти.
"Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб", - уточняет председатель обладминистрации.
Москаль выражает соболезнования и рекомендует туристам придерживаться рекомендаций спасателей.
"В горных районах Ивано-Франковской области в пятницу сохраняется значительная снеголавинная опасность".
"По данным Укргидрометцентра, в связи с приростом снежного покрова, 25 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
И в тот же день (вчера) уже вечером эти туристы попали под лавину. Один погиб.
Кто им виноват, что они не хотят жить?
Дураков надо наказывать.
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем,
Потому что всегда,
Потому что всегда мы должны возвращаться.» ©