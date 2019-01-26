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 Туристов из Киева накрыла снежная лавина на Закарпатье: один человек погиб

Турист погиб под снежной лавиной в Закарпатской области.

Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Вчера под вечер в Раховском районе Закарпатской области трое 28-летних киевлян попали под снежную лавину у горы Стог. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться из-под снежного покрова, третий, к сожалению, погиб", - написал он.

Москаль отмечает, что перед восхождением на гору туристы связывались со спасателями, чтобы узнать безопасен ли маршрут.

Несмотря на предупреждение спасателей об опасности для жизни, группа решила по нему пойти.

"Один из ребят сумел самостоятельно выбраться из-под снега и помог откопать своего товарища. После чего оба откопали третьего. К сожалению, молодой человек задохнулся под снегом и погиб", - уточняет председатель обладминистрации.

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Москаль выражает соболезнования и рекомендует туристам придерживаться рекомендаций спасателей.

Туристов из Киева накрыла снежная лавина на Закарпатье: один человек погиб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108409
 
 
 Топ комментарии
 
Безжалісна і заворожуюча стихія бере своє, так було і так буде. Гинут навіть самі досвідчені. Спочивайте в мирі, друзі!
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вчера утром было сообщение пресс-службы ГСЧС:
"В горных районах Ивано-Франковской области в пятницу сохраняется значительная снеголавинная опасность".
"По данным Укргидрометцентра, в связи с приростом снежного покрова, 25 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

И в тот же день (вчера) уже вечером эти туристы попали под лавину. Один погиб.

Кто им виноват, что они не хотят жить?
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Такие снегопады и снова на те самые грабли, не доходит людям, подавай экстрим.
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Такие снегопады и снова на те самые грабли, не доходит людям, подавай экстрим.
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Безжалісна і заворожуюча стихія бере своє, так було і так буде. Гинут навіть самі досвідчені. Спочивайте в мирі, друзі!
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вчера утром было сообщение пресс-службы ГСЧС:
"В горных районах Ивано-Франковской области в пятницу сохраняется значительная снеголавинная опасность".
"По данным Укргидрометцентра, в связи с приростом снежного покрова, 25 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

И в тот же день (вчера) уже вечером эти туристы попали под лавину. Один погиб.

Кто им виноват, что они не хотят жить?
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жаль хлопця. Йому тільки жити і радіти пора. Люди! Дотримуйтесь правил безпеки - вони написані кров'ю!
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Порошенkо - стабильность и созидание, тимошенко - дешевый популизм и уголовное прошлое.
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Хоть о покойниках плохо не говорят, но иначе, как придурок, этого экстремала не назовешь. Ему захотелось испытать судьбу на прочность, а родне теперь горе и слезы. И никто на чужих ошибках не учится...
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Не, но спасенных надо штрафовать, плюс требовать покрытия всех расходов ГОЧС.
Дураков надо наказывать.
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«Сколько слов и надежд, сколько песен и тем
Горы будят у нас и зовут нас остаться.
Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем,
Потому что всегда,
Потому что всегда мы должны возвращаться.» ©
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