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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:награда (1129) Порошенко (16202) ранение (2014) 72 отдельная механизированная бригада (68)

 Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко посетил военнослужащих 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые находятся на лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 01

Глава государства ознакомился с условиями лечения военных, поинтересовался их состоянием здоровья и пожелал скорейшего выздоровления героям. 

"Я как Президент, Верховный Главнокомандующий горжусь тем, какая на сегодняшний день в украинском народа армия, Вооруженные Силы, какой патриотический дух, какая твердая мотивация", - подчеркнул Порошенко. Президент сказал, что передаст поздравления от раненых военных их боевым побратимам из 72 механизированной бригады, которых он сегодня будет встречать в Белой Церкви.

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 02

Смотрите: Порошенко на Донетчине вручил государственные награды украинским военнослужащим. ФОТОрепортаж


Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 03
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 04
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 05

Глава государства вручил награды военнослужащим за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.

Также смотрите: Порошенко наградил воинов Украинской Добровольческой Армии в Днепре: Они стали на защиту свободы и независимости Украины в 2014-м. ФОТОрепортаж+СПИСОК (обновлено)

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 06
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 07
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 08
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 09

Смотрите: Резервисты первой очереди 80-й ОДШБр получили ведомственные награды Министерства обороны. ФОТО

Медалью "Защитнику Отечества" награждены солдаты Александр Дрыга, Владислав Бевзюк, Алексей Изотов, Игорь Панченко, Рустам Винниченко и Егор Коновалов, сержанты Андрей Яценко, Николай Мельник, младший сержант Вячеслав Изотов.

Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев 10

Также Порошенко вручил раненым военнослужащим ценные подарки.

Также смотрите: Порошенко вручил государственные награды представителям Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3108408
 
   
 Топ комментарии
 
Спектакль одного актёра.
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Боец явно сожалеет, что у него правая пока не работает.
А Петр Алексеевич очен профессионально позирует.
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев - Цензор.НЕТ 6138
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фффу, это уже выше моих сил...
особенно четвертая фотка как оно присело , приготовилось и позирует.
ну, нет слов.... мерзко.
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Что то от нервов Петю разнесло. Того гляди стрельнет.
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Сказку "Голый король" читали?
Там тоже короля все вылизывали, чтобы показать, что он на своем месте, пока ребенок не назвал то что ВИДИТ КОРОЛЯ ГОЛЫМ.
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Та то халатик кремлевские провокаторы маленький выдали Шоб не смог отец родной в трусы заправить Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев - Цензор.НЕТ 8504
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Швидше всього Ви скупірдяй ще той))) Могли-б і 50 тис написати...не жалійте грошей Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 1971
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Так может ей еше и медали собственные изготовить? Вот вони будет у хуйлопорохоботов.
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Бессеребреник Петя-Томос, "просто так" заехал в госпиталь, ну типа мимо проходил.
ТАК НАХРЕНА это фотошоу устроили, он "просто проведал" их.
Порохобот тебя ничего не смущает? И что думаешь за прокси спрятался, что не выкупят, то что ты из-за поребрика строчишь.
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Боец явно сожалеет, что у него правая пока не работает.
А Петр Алексеевич очен профессионально позирует.
Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев - Цензор.НЕТ 6138
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не сговариваясь... чуть ниже в то же время и я написал...
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Если бы я в слове "очень" поставил "ь", ты бы меня опередил на пару секунд. Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев - Цензор.НЕТ 3444
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Взгляд обоих пацанов говорит больше тысячи слов
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мерзко выглядит !!!ббббббббеееееееее !!!
какой следующий пиар ??? Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 5569
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фффу, это уже выше моих сил...
особенно четвертая фотка как оно присело , приготовилось и позирует.
ну, нет слов.... мерзко.
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А ты. куратор Лахты, фотопрофессионал!!! Во-первых, возможно, раненый не мог иначе руку подать и потому пришлось согнуться. Во-вторых, за плечом стал виден другой раненый.
Вот так, искатель сракальных знаков, ты наш несравненный.
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з муя то я "ваш", коц?
А по-лруге, ти мені настільки примітивний і бездарний працівник стеця, шо мені навіть послати тебе лінь. Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 4548
Вільний.
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Конечно бездарный, то-то ты обычный примитивный приём использовал вроде коца.
Поучись у Валентина78, он сразу пишет под моими комментариями даже когда я пишу, что у нас идёт снег - "Кацап (без запятой) иди домой водки нет".
Я понимаю, что у него есть только Боярышник... а у тебя водка есть?
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Барига хоть иногда свою работу выполняет, в свободное от строительства будок время.
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Петя, почему не в камуфляже? Где бронежилет и каска?
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Не, он герой нашего времени. Должен выглядеть геройски. Можно ещё голову забинтовать,чтобы понятно было - ранен в бою с коррупцией.
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Что- то ни слова про Томос. Не заболел ли?
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Дивлюсь CNN. М`яко кажучи Трампа нелюблять, поливають і ржуть з нього дай дорогу.
Якось був сюжет чевствували в Білому Домі морпіхів поранених в Афгані. Антитрампівське CNN показало всю церемонію без шпильок, містер Президент, год блесс то-сьо, повага до воїнів, ні граму негативу. Видно що розділяють внутрішню політику і солдатів на передовій.
А тут, - ви гяньте на зрадоботів...
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ну так у них Трамп ненормальный - не обворовывает людей, больной, наверное, а кто такие "зрадоботи"??
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єто та падаль шо тут зубоскалит.
Получили хлопци награди не за пистьош з диванов а за дело, - не можешь пройти мимо шоб не висратьтся?
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я не про хлопцев, они заслужили не только медали, я про лицемерный кусок поноса, этих же хлопцев обворовавший, а теперь давящий из себя лыбу, типо "всё нормально"
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ебало завали)
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Andriy Kalnyshevsky,RobinHood dfb9bea,GSN,Никанор Босой,Василий Васильев 79630a4d,Lvbnhj,Троли.Цвлиц день на сайті.І це ще не всі.Проплачені тролі,огідні людські старіння.Вони і матір рідну продадуть за 5 копійок. Електорат бувшого легітимного.
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Уася, давай, чтоб ты не балаболом был, ты со своими данными про "хлопцев обворовавший" в суд обратишься?

Я понимаю, что ты ща тут вонять начнёшь6 "какие у нас суды, то да сё". Тогда в ЕСПЧ. Вперёд, вася! У тебя же есть доказательства? Чи только тут пробалаболить?
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иллюша, будет твоему хряку суд, тока оно сбежит, а вы, резинки, когда с зарплаты снимут, будете другую песню петь
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То есть, уася, ты только пробалаболить? Ну я почему-то и не удивлён.
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я тебе, дыбилу, ответил без мата, шоб не забанили, порадуйся, загляни, имбецил в платёжку, этого достаточно
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А что, уася, ссыкотно, если забанят? Со смены выгонят или чё ты ссышься?

ПыСы. Показывай уже свою платёжку. Так и быть загляну. Чё ты такое ссыкливое и тупое мож узнаю.
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Визуально видно по фото, что Порошенко сильно растолстел сейчас.
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Это бронежилет. Боится чего-то, даже в госпитале.
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медальки и поздравления - это запросто ибо бесплатно
а вот по коробочке рошенок - зась ибо это шекелей стоит
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С утра в госпитале был шмон с собаками искали оружие, не нашли.... Поставили по менту через метр, бояться , что его костылями забьют?
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Да и "разговоры с народом" уже не транслируют. После Козельца, а особенно Черкасс
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Да тебе должностные инструкции для служб безопасности писать! :D
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Ну что же ... 31 марта прокатим сивого кнура мимо президентского кресла. А затем будет суд....настоящий украинский суд.
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Не будет никакого суда. Откуда он здесь возьмётся? В лучшем случае комедия, как вчера с Яныком.
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Хуйлопорохоботы, скажите мне такую вещь, ваш Пеця, главный непопулист Украины, посетил только бойцов 72 бригады? Других в госпитале нету? Или медали положены только бойцам 72-й, а других не скрепно (ой пародн, не переможно) в этот раз наградить?
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Лишнехромосомный, не в состоянии своей челюстью выговорить хулололитамальдивоофшоропорохоботы выговорить?
Кроме заголовков ты текст читаешь или сам "истину" пишешь?
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4 поста - 4 вопля "самдурак, агентыпутена, кукареку".
Тебя сегодня дежурным говнометом назначили? Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 3674 Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 3674 Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 3674
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Да, назначили, иначе как объяснить твой пост?
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тумблер, ты и есть лишнехромосомный, беловатный петух
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Конечно, голубчик, а твоя попа - вагина.
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свои гомосятские фантазии оставь при себе, защеканец
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Ты, наверно, неделю в туалет не ходишь, прежде чем появиться на форуме, а то у тебя не останется материала на форум.
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График плотный, нужно успеть везде фейсом засветить, а по больничке можно пол дня бродить.
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они хоть из драг металлов, сдать потом можно на пожрать или зажопил?? вот бы хто здоровой ногой в пузо пнул.... это так, привидилось....
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Лучше бы он дорожные знаки открывал... не так позорно было бы...
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Порошенко-стабильность и созидание, тимошенко-дешевый популизм с тюремным прошлым, второй "янукович" с косой и в юбке не пройдет.
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де ты это взял? ютуб смотри, там прямые эфиры идут с чатрулетки, все поголовно будут голосовать за пороха Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 7762 , с полсотни опрошенных один дурак сказал голосую за воровку Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 7762 когда спросили чем она хороша? ответа небыло, так шо распечатай рейтинг и повесь возле кровати и почаще смотри онлайн опросы а не проплаченную хрень.
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скоро побачите відео поздоровлення 72 ки з виходом з ООС
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А Парашенко надо крест могильный на шею одеть, подгонку.
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Как же у вас, мокшан и у зрадофильского петушатника, подгорает от одного вида Пороха!
Следующим Президентом Украины будет Порошенко! Именно его изберет разумный украинский народ, а не вечно бывших, которые будучи на высоких постах ничего полезного для страны не сделали! А вы, громче визжите, отрабатывая 30 монеток!
Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 7193
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подгорает только у минстецевых петухов, т.к. вы понимаете, что барыга в пролете Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 1162
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А у зрадофилов зато классная группа поддержки против барИги. Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 4740
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Тільки Порошенко! Тільки Перемога!
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позер, мастер пиара за счет других и на чужом горе
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наш пострел везде поспел Порошенко вручив державні нагороди пораненим воїнам 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців - Цензор.НЕТ 7798 ему бы за котлы покаяться...
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А за твій поганий рот--хто буде вибачатись.?
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После Иловайска и Дебальцево, очковал с бойцами встречаться, а тут осмелел перед выборами. Одно слово Гандон!
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Фу смердить від "руського міра" проплачених тролей і "наших" ватників та мудаків. Меняйте вже методички, бо ваше лайно на Президента тільки стверджує---що цей президент український буде на другий строк.
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А , где фото Насирова в одеяле, при вручении ордена Богдана Хмельницкого II степени))))
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Прикиньте верх цинизма! Петя устроит спектакль где АТОiники будут ПРОСИТЬ его выдвигаться в президенты! Наверно три раза будут просить,а он да раза отказываться и на третий согласиться)) Ну если уж по классике шпарить))
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Ця гнида рошенівська роздає нагороди всім, як анучара: і бандитам , і справжнім героям, що нівелює цінність відзнаки.
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Как же кацапов в комментах плющит от того, что Президент публично чествует украинских военных, которые уничтожают рашистскую падаль на фронте. Готовьтесь, 31 марта ваши задницы будут прожигать стулья
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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