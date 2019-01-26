 Порошенко вручил государственные награды раненым воинам 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства ознакомился с условиями лечения военных, поинтересовался их состоянием здоровья и пожелал скорейшего выздоровления героям.
"Я как Президент, Верховный Главнокомандующий горжусь тем, какая на сегодняшний день в украинском народа армия, Вооруженные Силы, какой патриотический дух, какая твердая мотивация", - подчеркнул Порошенко. Президент сказал, что передаст поздравления от раненых военных их боевым побратимам из 72 механизированной бригады, которых он сегодня будет встречать в Белой Церкви.
Глава государства вручил награды военнослужащим за самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга.
Медалью "Защитнику Отечества" награждены солдаты Александр Дрыга, Владислав Бевзюк, Алексей Изотов, Игорь Панченко, Рустам Винниченко и Егор Коновалов, сержанты Андрей Яценко, Николай Мельник, младший сержант Вячеслав Изотов.
Также Порошенко вручил раненым военнослужащим ценные подарки.
Там тоже короля все вылизывали, чтобы показать, что он на своем месте, пока ребенок не назвал то что ВИДИТ КОРОЛЯ ГОЛЫМ.
ТАК НАХРЕНА это фотошоу устроили, он "просто проведал" их.
Порохобот тебя ничего не смущает? И что думаешь за прокси спрятался, что не выкупят, то что ты из-за поребрика строчишь.
А Петр Алексеевич очен профессионально позирует.
какой следующий пиар ???
особенно четвертая фотка как оно присело , приготовилось и позирует.
ну, нет слов.... мерзко.
Вот так, искатель сракальных знаков, ты наш несравненный.
А по-лруге, ти мені настільки примітивний і бездарний працівник стеця, шо мені навіть послати тебе лінь.
Вільний.
Поучись у Валентина78, он сразу пишет под моими комментариями даже когда я пишу, что у нас идёт снег - "Кацап (без запятой) иди домой водки нет".
Я понимаю, что у него есть только Боярышник... а у тебя водка есть?
Якось був сюжет чевствували в Білому Домі морпіхів поранених в Афгані. Антитрампівське CNN показало всю церемонію без шпильок, містер Президент, год блесс то-сьо, повага до воїнів, ні граму негативу. Видно що розділяють внутрішню політику і солдатів на передовій.
А тут, - ви гяньте на зрадоботів...
Получили хлопци награди не за пистьош з диванов а за дело, - не можешь пройти мимо шоб не висратьтся?
Я понимаю, что ты ща тут вонять начнёшь6 "какие у нас суды, то да сё". Тогда в ЕСПЧ. Вперёд, вася! У тебя же есть доказательства? Чи только тут пробалаболить?
ПыСы. Показывай уже свою платёжку. Так и быть загляну. Чё ты такое ссыкливое и тупое мож узнаю.
а вот по коробочке рошенок - зась ибо это шекелей стоит
скрепно(ой пародн, не переможно) в этот раз наградить?
Кроме заголовков ты текст читаешь или сам "истину" пишешь?
Тебя сегодня дежурным говнометом назначили?
Следующим Президентом Украины будет Порошенко! Именно его изберет разумный украинский народ, а не вечно бывших, которые будучи на высоких постах ничего полезного для страны не сделали! А вы, громче визжите, отрабатывая 30 монеток!