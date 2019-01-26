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 Политика Украины
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 "Рух +380": учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве. ФОТО (обновлено)

В здании Торгово-промышленной палаты в Киеве прошло учредительное собрание, на котором приняли решение о создании политической партии Романа Безсмертного.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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О намерении создать партию Безсмертный сообщил месяц назад, опубликовав Манифест "О Будущем".

Около 500 делегатов со всей Украины, преимущественно представители общественных организаций, собрались в здании Торгово-промышленной палаты.

Рух +380: учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве 01

Слоган партии - "Свобода Человек Труд".

Название партии "Рух +380", в котором символически использован телефонный код Украины, поддержали 490 делегатов. Против выступили 6, 20 воздержались.

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По словам Безсмертного и выступавших делегатов, партия будет строится по горизонтальному принципу, ориентироваться на христианские ценности для "единения в европейском доме" и базироваться на неоконсерватизме.

"Фактически это современный республиканизм. Это фактически идея, базирующаяся на трех словах: свобода, человек, труд. Исходя из этих принципов будет реагирование на вопросы войны, коррупции, социальной проблематики и так далее", - отметил Безсмертный, которого единогласно выбрали лидером партии.

"Прошу, не воспринимайте меня как какого-то вождя. Я хочу оставаться инициатором - человеком, который хочет изменений и готов поддержать изменения", - сказал Безсмертный.

Заместителем партии был избран Виктор Матчук, бывший губернатор Ривненщины (2006 - 2010 гг.).

"Это один из четырех глав ОГА, чей рейтинг в свое время рос, а не падал. Один из четырех", - сказал Безсмертный о Матчуке.

Рух +380: учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве 02Рух +380: учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве 03

Матчук в свою очередь отметил, что новая сила не будет покупать регистрацию, как по словам политика, действовали другие партии. В соответствии с законом, необходимо собрать 10 тысяч подписей в 2/3 районов и 2/3 областей в поддержку создания партии.

На собрании избрали ответственных за сбор подписей в регионах.

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Также делегаты единогласно поддержали Безсмертного на пост президента.

Однако поскольку партия ещё не зарегистрирована, то Безсмертный пойдет как самовыдвиженец.

"Я готов вас вести. Не бойтесь, я не буду толкать вас перед собой. На меня всегда можно положиться", - сказал он, отметив, что его мечтой является построение великой Украины.

После этого политик обнародовал номер карточки ПриватБанка, на которую собираются средства для регистрации в президенты.

Рух +380: учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве 04

Источник: https://censor.net.ua/n3108406
 
 
 Топ комментарии
 
Название "Рух 7.40" было бы куда поярче
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
Вчора о 11:54 ·

На каналі Ахметова почався цикл передач "Різдвяні зустрічі з Порошенком". Першим гостем Порошенка виявився ветеран АТО, який організував "приватну армію" Труханова.Також його затримувала поліція через стрілянину в одеському кооперативі...
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Давай Рома, швидше вперед! Бо позаду Балога підпирає.
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Да не слиплись, а склещились (существенная разница)
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Партия "невмырущого" - звучало бы патриотичнее...
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Дайош польше партиев, всяких и разных!
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таке вже намагання розпорошити голоси і розпотрошити опозицію, всіх давайте в кандидати!
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Прочёл новость, что Савченко выкрикнули в президенты...
Чего стесняться!...
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Петя денёг подкинул отщипывать голоса у Тимошенко...
Курочка по зёрнышку клюёт...
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Название "Рух 7.40" было бы куда поярче
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7:40
У мене другий будільнік на цей час - пора виходити
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А что такое 380? Движение по кругу что ли..?😀
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по кругу єто 360
а 380 гугел предлагает вольт.
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Причем трехфазных "Рух 380": установчі збори щодо створення політичної партії Безсмертного відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 6690
Догадайся сам, на что прийдется третью фазу наматывать
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Бажано читати текст: "Назву партії - "Рух +380", - у якій символічно використано телефонний код України, підтримали 490 делегатів. Проти виступили 6, 20 утрималися".
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еще одного клоуна единогласно выберут в кандидаты в презы ?
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Максимум 380 дебілів вступлять в так звану партію.
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
Вчора о 11:54 ·

На каналі Ахметова почався цикл передач "Різдвяні зустрічі з Порошенком". Першим гостем Порошенка виявився ветеран АТО, який організував "приватну армію" Труханова.Також його затримувала поліція через стрілянину в одеському кооперативі...
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до метра погонного бюллетень дотянет?
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будут манускрипты в кабинку выдавать и раз моточное устройство
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Опять кто-то против Порошенко заговоры плетет. А ну-ка патриоты быстро разоблачите их.
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Сколько уже было разных партий создано за годы независимости, а лица всё те же...
Наверняка мы будем первыми в мире по количеству кандидатов в президенты и количеству партий. Может создаются просто с целью стрижки овец(сбора членских взносов))?
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Телефонный код Украины.... "Рух 380": учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного проходит в Киеве - Цензор.НЕТ 6453
Кризис жанра.
Придумать название партий становится все сложнее.
На очереди - "БПП 2" и "НФ 9½"
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Доведеться прочитати текст новини. "Рух +380": установчі збори щодо створення політичної партії Безсмертного відбулись у Києві - Цензор.НЕТ 894 Напевно,лозунг :"Додзвониться кожен !"
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"Свобода Человек Труд" прям как "Мир Труд Май"
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"Мир Труд Май" - это хорошо! в наше время лозунг нужно менять. Если хорошо трудишься, то это будет: "Мир, Труд, Козел!".
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и у всех- все что не стоит денег-мир, труд, май, томос, мова
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Лозунг Французской революции:
"Свобода, равенство, братство"...
уже не проходит при таком количестве олигархов...
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учитель истории со стажем работы по специальности 1 год в сельской школе
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неповна назва! Треба було :
220 вольт мало на сьогоднішній день!
Дайош в кожну українську квартиру та хату трьохфазну систему - 380 вольт!
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плох тот діпутат, шо не носить прізідєнську булаву в свойом ранце
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Доставляет обилие скабрезных шуточек. На себя посмотрите, граждане Украины! За 6 попыток выбрать Президента Украины вы НИ РАЗУ не сделали хоть чуточку достойный или даже вменяемый выбор. И сейчас у вас даже зеленский имеет некоторые шансы стать Президентом. Вы - идиоты, как не прискорбно это признавать.
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В кампусе опять эвакуация, а ты надел наушники и не слышишь.\
Оглянись, все 300 сотрудников уже покинули помещение!
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Господи, всяка нечисть лізе до влади!Років 8-м поїхав на батьківщину, так ледь ноги уніс від агресивних земляків, які не виносять брехунів і с... лизів. Думає що все забулося!!!
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Не он ли реформировал территориальное устройство Украины?...
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Конкрєтний постмодернізм в політкомерціі: опопоблочнікі, радікальнікі, петрапарашисти, батьківщиніікі, зажиттєвікі, нарфрантісти, рухнутиє триставосмідєсятнікі, важливолюдісти.
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Клоун, который не справился ни с одним поручением начальства будет сам раздавать поручения.
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Грамотный и адекватный человек....не чета бабушке с однокомнатной квартиры, фельдмаршалу, клоуну прочим Ляшкам.... "Рух 380": установчі збори щодо створення політичної партії Безсмертного відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 1498


"Рух 380": установчі збори щодо створення політичної партії Безсмертного відбуваються в Києві - Цензор.НЕТ 9918

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Он как вы и я...
Совсем такой же...
Только может быть у самых глаз
Мысли больше нашего морщинят кожу,
Да насмешливей и тверже губы, чем у нас...
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ІВАН ФРАНКО: "Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожного з них я побачив хитрий писок ...". Відень, 18 травня 1893р.
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этот типчик всегда при реформах при разных кабминах, которые и привели страну в конечный пункт "полная оппа".
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Хммм.. А почему ..380??? Считаю, и коллеги по цеху!! поддержат, что "движение 10кВ" было бы более динамичным. Хотя лично мне больше импонирует ..330 кВ. Как вам сказать...там даже пыли не остается....
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З інтерв"ю Ромка на UA: Перший:

Про те, хто стане наступним президентом України:
"На цей статус можуть претендувати кілька фігур. Яка з них опиниться на фініші - можна дискутувати. Прізвища називати не буду.
Але це буде фігура така, як президент Франції Макрон. Відома, знана. Ну, з дитинства має певні фізіологічні вади, але це людина з колосальним досвідом і розумінням, що зараз потрібно.
Це як ви приходите до лікаря, на вас поначіпляли обладнання, вас протестували, і ніхто не знає, що треба робити. А тут хтось підходить і каже: "А ви йому анальгін дайте просто - і він одужає".

Так он він який,новий Макрон
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Сьогодні започатковано створення нової політичної партії, яку ініціював колишній Віце-прем'єр-міністр України Роман Безсмертний. Відповідне рішення було ухвалено 26 січня в Києві на Установчих зборах політичної сили.Головою партії обрано Романа Безсмертного, його заступником став екс-голова Рівненської ОДА Віктор Матчук.Учасники заходу затвердили назву партії - «РУХ +380».«+380 - це міжнародний код України. Де б не були українці - в Польщі, Італії, Португалії, США - вони набирають саме ці цифри. Вони гріють нашу душу, вони єднають нас з рідною землею, бо Україна має бути там, де українці. Для мене +380 - це код Великої України», - сказав Віктор Матчук, презентуючи назву партії.
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Рома, там и без тебя идиотов хватает, - куда ты лезешь болезненный. Рух-103. Вызываете ему врача.
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Вау......!!! Еще один! И тоже выходец из Партии Рыгов. У него тоже есть голос и он тоже петь хочет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Рух +380": учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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