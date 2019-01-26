 "Рух +380": учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
О намерении создать партию Безсмертный сообщил месяц назад, опубликовав Манифест "О Будущем".
Около 500 делегатов со всей Украины, преимущественно представители общественных организаций, собрались в здании Торгово-промышленной палаты.
Слоган партии - "Свобода Человек Труд".
Название партии "Рух +380", в котором символически использован телефонный код Украины, поддержали 490 делегатов. Против выступили 6, 20 воздержались.
По словам Безсмертного и выступавших делегатов, партия будет строится по горизонтальному принципу, ориентироваться на христианские ценности для "единения в европейском доме" и базироваться на неоконсерватизме.
"Фактически это современный республиканизм. Это фактически идея, базирующаяся на трех словах: свобода, человек, труд. Исходя из этих принципов будет реагирование на вопросы войны, коррупции, социальной проблематики и так далее", - отметил Безсмертный, которого единогласно выбрали лидером партии.
"Прошу, не воспринимайте меня как какого-то вождя. Я хочу оставаться инициатором - человеком, который хочет изменений и готов поддержать изменения", - сказал Безсмертный.
Заместителем партии был избран Виктор Матчук, бывший губернатор Ривненщины (2006 - 2010 гг.).
"Это один из четырех глав ОГА, чей рейтинг в свое время рос, а не падал. Один из четырех", - сказал Безсмертный о Матчуке.
Матчук в свою очередь отметил, что новая сила не будет покупать регистрацию, как по словам политика, действовали другие партии. В соответствии с законом, необходимо собрать 10 тысяч подписей в 2/3 районов и 2/3 областей в поддержку создания партии.
На собрании избрали ответственных за сбор подписей в регионах.
Также делегаты единогласно поддержали Безсмертного на пост президента.
Однако поскольку партия ещё не зарегистрирована, то Безсмертный пойдет как самовыдвиженец.
"Я готов вас вести. Не бойтесь, я не буду толкать вас перед собой. На меня всегда можно положиться", - сказал он, отметив, что его мечтой является построение великой Украины.
После этого политик обнародовал номер карточки ПриватБанка, на которую собираются средства для регистрации в президенты.
Чего стесняться!...
Курочка по зёрнышку клюёт...
У мене другий будільнік на цей час - пора виходити
а 380 гугел предлагает вольт.
Догадайся сам, на что прийдется третью фазу наматывать
Вчора о 11:54 ·
На каналі Ахметова почався цикл передач "Різдвяні зустрічі з Порошенком". Першим гостем Порошенка виявився ветеран АТО, який організував "приватну армію" Труханова.Також його затримувала поліція через стрілянину в одеському кооперативі...
Наверняка мы будем первыми в мире по количеству кандидатов в президенты и количеству партий. Может создаются просто с целью стрижки овец(сбора членских взносов))?
Кризис жанра.
Придумать название партий становится все сложнее.
На очереди - "БПП 2" и "НФ 9½"
"Свобода, равенство, братство"...
уже не проходит при таком количестве олигархов...
220 вольт мало на сьогоднішній день!
Дайош в кожну українську квартиру та хату трьохфазну систему - 380 вольт!
Оглянись, все 300 сотрудников уже покинули помещение!
Совсем такой же...
Только может быть у самых глаз
Мысли больше нашего морщинят кожу,
Да насмешливей и тверже губы, чем у нас...
Про те, хто стане наступним президентом України:
"На цей статус можуть претендувати кілька фігур. Яка з них опиниться на фініші - можна дискутувати. Прізвища називати не буду.
Але це буде фігура така, як президент Франції Макрон. Відома, знана. Ну, з дитинства має певні фізіологічні вади, але це людина з колосальним досвідом і розумінням, що зараз потрібно.
Це як ви приходите до лікаря, на вас поначіпляли обладнання, вас протестували, і ніхто не знає, що треба робити. А тут хтось підходить і каже: "А ви йому анальгін дайте просто - і він одужає".
Так он він який,новий Макрон
+38,0 °C?