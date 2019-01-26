 "Рух +380": учредительное собрание по созданию политической партии Безсмертного состоялось в Киеве. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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О намерении создать партию Безсмертный сообщил месяц назад, опубликовав Манифест "О Будущем".

Около 500 делегатов со всей Украины, преимущественно представители общественных организаций, собрались в здании Торгово-промышленной палаты.

Слоган партии - "Свобода Человек Труд".

Название партии "Рух +380", в котором символически использован телефонный код Украины, поддержали 490 делегатов. Против выступили 6, 20 воздержались.

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По словам Безсмертного и выступавших делегатов, партия будет строится по горизонтальному принципу, ориентироваться на христианские ценности для "единения в европейском доме" и базироваться на неоконсерватизме.

"Фактически это современный республиканизм. Это фактически идея, базирующаяся на трех словах: свобода, человек, труд. Исходя из этих принципов будет реагирование на вопросы войны, коррупции, социальной проблематики и так далее", - отметил Безсмертный, которого единогласно выбрали лидером партии.

"Прошу, не воспринимайте меня как какого-то вождя. Я хочу оставаться инициатором - человеком, который хочет изменений и готов поддержать изменения", - сказал Безсмертный.

Заместителем партии был избран Виктор Матчук, бывший губернатор Ривненщины (2006 - 2010 гг.).

"Это один из четырех глав ОГА, чей рейтинг в свое время рос, а не падал. Один из четырех", - сказал Безсмертный о Матчуке.

Матчук в свою очередь отметил, что новая сила не будет покупать регистрацию, как по словам политика, действовали другие партии. В соответствии с законом, необходимо собрать 10 тысяч подписей в 2/3 районов и 2/3 областей в поддержку создания партии.

На собрании избрали ответственных за сбор подписей в регионах.

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Также делегаты единогласно поддержали Безсмертного на пост президента.

Однако поскольку партия ещё не зарегистрирована, то Безсмертный пойдет как самовыдвиженец.

"Я готов вас вести. Не бойтесь, я не буду толкать вас перед собой. На меня всегда можно положиться", - сказал он, отметив, что его мечтой является построение великой Украины.

После этого политик обнародовал номер карточки ПриватБанка, на которую собираются средства для регистрации в президенты.