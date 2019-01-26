 Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в Нью-Йорке каналу "Украина" Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, за которые Виктор Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы.
"Итак, это шаг к будущим международным судам за военные преступления против Украины", - отметил Луценко.
По мнению генпрокурора, это решение суда является историческим.
"Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не предав своей страны. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за подписанного Януковичем письма президенту РФ о вводе войск. Это все путь предательства, который получил юридическую оценку. Янукович - преступник, он - государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Луценко.
По его словам, Генпрокуратура уверена в своих доказательствах и будет участвовать и в Апелляционном суде.
"Уверен, что преступление будет оценено как преступление, и там", - отметил руководитель ГПУ.
Луценко также заявил, что это не единственный процесс, а только начало.
"В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого, многих других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича. Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных должностных лиц Украины. Никакая должность не дает гарантий избежания ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и для всего приходит время расплаты", - подчеркнул он.
Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.
Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.
При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.
За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.
При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.
Нахуй с украинского сайта всякая вонючая хуйлососина !
А 13 гвоздей ему в дупу , да так , шобы из глаз повылазило не замало будет ?!
Исключительно Хуйло , Вован Первый , кремлёвский гоблин . Кровавый Карлик !
Даже когда нужно объяснять что-то американцу или немцу - ну не могу себя заставить выговорить фамилию - всё время клинит на Huilo или bloody Goblin ...
А когда всё-таки выговариваю по буква потом долго такое брезгливое чувство , будто всупил в собачью неожиданность прямо по щиколодку !
Блок Петра Порошенко уже начал формировать списки Кандидатов.
А вот и Наиболее вероятная первая Десятка от БПП на предстоящих Парламентских Выборах:
1. Петр Порошенко.
2. Алексей Порошенко.
3. Владимир Гройсман.
4. Геннадий Кернес.
5. Александр Петровский.
6. Геннадий Труханов.
7. Александр Грановский.
8. Роман Насиров.
9. Борислав Розенблат.
10. Олег Барна.
Как вам? Впечатляет?
Если не они, то кто?!
скоро тебе опять на нары )))
Да и жена у меня не III тысячелетия, и зовут вовсе не югик.
Не по адресу это!
Народ Украины еще кое-кем недоволен.
кАрмилец ты наш,прям как лугандонец )))
Усього 5 років знадобилося з залученням усіх можливих ресурсів, для того щоб вилізло картаве, червонопике мурло і розповіло нам чергову "перемогу" під вибори. І взагалі це не тільки суд над яхуєвичем і хуйлом а над вселенським злом, що подолано у нерівному бою товстозадими лицарями прокуратури і ментівки. 13 років, з відбуванням покрання на рублєвці. Це безумовна перемога у суді першої інстанції. Потім ще 5 років на апеляцію, потім ще 10 на касацію, потім ще 5 років на перегляд у суді першої інстанції "по вновь открившимся обстоятельствам" і так до усрачкі. Поки ішак не здохне чі падішах.
Янику 13 за тисячі вбитих українців а австрійці 14 за призив.
В общем, чего только не ляпнешь в услужении всевозможным хозяевам? Кто эту луцыковскую хрень слушает? ))) Совсем скоро и Путлера посадит... Увы, всё - языком.
""Я подав до контрозвідки Великої Британії повний звіт у справі вбивства Георгія Гонгадзе що стосується експертизи ДНК. Витяг з поїх свідчень у 2002 році я передав Юлії Тимошенко, а вона обіцяла передати їх Леоніду Кучмі, що він не винуватий. А вона передала матеріали Віктору Медведчку, людині яка була куратором цієї справи", - стверджує Валерій Івасюк. За його словами "метою справи Гонгадзе було зробити залежним Главу держави України безвідносно до прізвищ"
Валерій Івасюк стверджує, що Віктор Медведчук був безпосередньо причетний до справи Георгія Гонгадзе
Источник:
PRпортал"
Хуйлу его чистосердечные признания в интервью еще боком будут вылазить.
А тут на форуме Лапти-2 пусть поржут, пока не придет время сраться, когда кремлядь свидетелей начнет убирать.
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
Мне кажется что Юґик здесь нефига не слон.
Стрип-клуб, 13 будинків та елітні авто Генерала-податківця
Кто не называет Хуйло хуйлом, кто использует позорное имя "путинг" должен всегда и прямо посылаться нахер без всяких купюр и реверансов . Строго нахер !
Хуйлососы - нахуй и не извиняюсь за тавтологию .
Ну а кто у нас Кондитер, кто Полковник , кто Крольчег, кто Тюля , кто Грузин , кто Юра Алканафт -- это всё внутренние вопросы и они вторичны .
Никто из названных не захватывал Крым и не убивал 10 тысяч самых достойных и смелых украинцев .
И это нужно всегда помнить . И никогда ничего не забывать .
о деле януковоща с прицелом на путина
Юрок можно сапоги уже сдавать,тут всё уже сделано ,можно и мо попробовать.