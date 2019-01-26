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 Политика Украины
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Все про:Луценко (7280) Путин (24573) суд (21713) Янукович (30425)

 Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича. ВИДЕО

Суд состоялся не только над Януковичем, но и над Путиным, потому что в решении суда четко указано, что оккупация Крыма и части украинского Донбасса была осуществлена Россией, которая прикрывалась письмом бывшего президента Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в Нью-Йорке каналу "Украина" Генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя приговор Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене и пособничестве в агрессивной войне, за которые Виктор Янукович приговорен к 13 годам лишения свободы.

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"Итак, это шаг к будущим международным судам за военные преступления против Украины", - отметил Луценко.

По мнению генпрокурора, это решение суда является историческим.

"Это решение наказало за измену во имя всех тех людей, которые отдали свои жизни, не предав своей страны. Сотня убитых на Майдане, тысячи убитых на войне, которая началась из-за подписанного Януковичем письма президенту РФ о вводе войск. Это все путь предательства, который получил юридическую оценку. Янукович - преступник, он - государственный изменник, он пособник того, кто развязал агрессивную войну против Украины", - подчеркнул Луценко.

Читайте также: Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

По его словам, Генпрокуратура уверена в своих доказательствах и будет участвовать и в Апелляционном суде.

"Уверен, что преступление будет оценено как преступление, и там", - отметил руководитель ГПУ.

Луценко также заявил, что это не единственный процесс, а только начало.

"В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого, многих других членов антигосударственной организованной преступной группировки Януковича. Этот суд является предупреждением для всех будущих и нынешних высокопоставленных должностных лиц Украины. Никакая должность не дает гарантий избежания ответственности за ограбление и предательство Украины. Закон один для всех, и для всего приходит время расплаты", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3108404
 
   
 Топ комментарии
 
и Юра и Петя и Янык и хуйло это все выходцы из одной песочницы,их время уже ушло
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13 лет конечно круто - нопочему только под выборы Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 8258
и потом что там про ментов опг ограбивших ювелирку
про слив дела по майдану за 5 лет кроме "покушения" на пшокина тепловизором ничего Это также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича - Цензор.НЕТ 5783
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Пусть Луценко объяснит где прокуроры взяли бриллианты и почему они не сидят,чем Луценко отличается от Пшонки?
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Значит всё-таки хуйлосос . тода иди нахуй хуйла - не извиняюсь за тавтологию !
Нахуй с украинского сайта всякая вонючая хуйлососина !
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Дорогой, иди нахер со своей орфографией. С такими же придурками взвешивай пиетет по заглавным и прописным буквам. Вас тут полно таких.
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Он что издевается -- 13 лет комфорта на зоне военному преступнику Хуйлу .

А 13 гвоздей ему в дупу , да так , шобы из глаз повылазило не замало будет ?!
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На этом форуме всякие кликухи типа пуТЕН в бан-листе .
Исключительно Хуйло , Вован Первый , кремлёвский гоблин . Кровавый Карлик !
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мені це більше схоже на відмазування "партнера" ,це ж "легітимний" просив "ввести".
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дегенерат!!! ты для начала с недобитыми рЫгами ЖопоБлоком, меРтвечуком разберись, замахнулся на ботаксного педофильного Шныря вову!!!!
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У меня с 2014 года какой-то спупор в речи ...
Даже когда нужно объяснять что-то американцу или немцу - ну не могу себя заставить выговорить фамилию - всё время клинит на Huilo или bloody Goblin ...
А когда всё-таки выговариваю по буква потом долго такое брезгливое чувство , будто всупил в собачью неожиданность прямо по щиколодку !
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кацапырлы,тут вам в помощь чижолая кремлядская артиллерия подоспела Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 4056.говорит,капусту сажать надо,а не скиглить

Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 7433
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Азаров это сказал,что бы его комментарий цитировали порохоботы,чем ты и занимаешься,смешно все это,уже никто вам не верит давно
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Офіційний клоун, невже сам цього не розуміє!!!
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27 октября 2019 года Состоятся выборы в Верховную Раду Украины.
Блок Петра Порошенко уже начал формировать списки Кандидатов.
А вот и Наиболее вероятная первая Десятка от БПП на предстоящих Парламентских Выборах:
1. Петр Порошенко.
2. Алексей Порошенко.
3. Владимир Гройсман.
4. Геннадий Кернес.
5. Александр Петровский.
6. Геннадий Труханов.
7. Александр Грановский.
8. Роман Насиров.
9. Борислав Розенблат.
10. Олег Барна.
Как вам? Впечатляет?
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С таким списком они получат ноль целых хер десятых %.
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Достойнейшие из достойных! Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 9384
Если не они, то кто?! Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 6450
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Югик,ты там свою кружку именную надраивай )))
скоро тебе опять на нары ))) Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 497
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Дык я ишо до такой кружки для ловли чертей и белочек морально не дорос. )))
Да и жена у меня не III тысячелетия, и зовут вовсе не югик.
Не по адресу это! Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 9671
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ти гля як зрада за путлєра топить)розпереживались усі
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Очередной фарс вместо суда. 1) "Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска. При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины". Дебилы, к 1 марта параша захватила уже значительную часть Крыма, и юридически доказано, что аннексия парашей Крыма началась 20.02.2014. 2) "Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман". "Карьера" ЗЭКа с погонялом ХАМ прервалась на 4-й судимости (за хищение в особо крупных...). А "характеристику" ещё бы у Хуйла попросили. Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 4521
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И не только над Путиным!
Народ Украины еще кое-кем недоволен.
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народ украины недоволен всеми кто не дает халявы и заставляет работать)))
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Так, но чуть по другому: Народ Украины недоволен теми, кто живя на халяву хочет иметь всё, что заработано другими.
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рабатун черниговский,ты там на пивзаводе пашешь?
кАрмилец ты наш,прям как лугандонец ))) Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 6984
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Лес весь попиляли,а кормиться же надо где то. Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 7468
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еєрична лапша для відданих порохоботів.
Усього 5 років знадобилося з залученням усіх можливих ресурсів, для того щоб вилізло картаве, червонопике мурло і розповіло нам чергову "перемогу" під вибори. І взагалі це не тільки суд над яхуєвичем і хуйлом а над вселенським злом, що подолано у нерівному бою товстозадими лицарями прокуратури і ментівки. 13 років, з відбуванням покрання на рублєвці. Це безумовна перемога у суді першої інстанції. Потім ще 5 років на апеляцію, потім ще 10 на касацію, потім ще 5 років на перегляд у суді першої інстанції "по вновь открившимся обстоятельствам" і так до усрачкі. Поки ішак не здохне чі падішах.
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так раскажи як треба було, порадуй)))
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цікаво.
Янику 13 за тисячі вбитих українців а австрійці 14 за призив.
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"В судах находятся дела Ефремова, Лавриновича, Арбузова, Курченко, Клименко, Ставицкого..." - из которых за решеткой аж один Ефремов, остальные успешно смылись, а кое-кто и договорился, как Злочевский. Да, настоящий разгром "злочинного угруповання". И это результат пятилетней работы.
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Вешая собак на суды, безмозглый Юрик недопонимает, что ставит жирный крест на "судебной рихворме" собственного кума )))
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Рот Луцыка - это некое приспособление для фонетического онанизма.)) Чего только не обещал трепливый балабол за свою карьеру Труфальдино - и Кучму посадить, и Лёню-Космоса, тыкал скрещенные пальцовки в зенки Олесику Довгому, обещал скорый пипец Азировым, Клюевым, Януковичам, макрсианам... А как он "сажал" Курченко, как сажал... Вдребезги пополам громил вертолётами коррупцию в Украине, чистил авгиевы прокурватуры...
В общем, чего только не ляпнешь в услужении всевозможным хозяевам? Кто эту луцыковскую хрень слушает? ))) Совсем скоро и Путлера посадит... Увы, всё - языком.
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Щодо Кучми цікава інфа виплила від заступника міністра охорони здоров'я України у 2007-2008 роках Валерій Івасюк :
""Я подав до контрозвідки Великої Британії повний звіт у справі вбивства Георгія Гонгадзе що стосується експертизи ДНК. Витяг з поїх свідчень у 2002 році я передав Юлії Тимошенко, а вона обіцяла передати їх Леоніду Кучмі, що він не винуватий. А вона передала матеріали Віктору Медведчку, людині яка була куратором цієї справи", - стверджує Валерій Івасюк. За його словами "метою справи Гонгадзе було зробити залежним Главу держави України безвідносно до прізвищ"
Валерій Івасюк стверджує, що Віктор Медведчук був безпосередньо причетний до справи Георгія Гонгадзе
Источник:

PRпортал"
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Вы что. Это же президент смехдержавы. Как его можно судить?
Хуйлу его чистосердечные признания в интервью еще боком будут вылазить.
А тут на форуме Лапти-2 пусть поржут, пока не придет время сраться, когда кремлядь свидетелей начнет убирать.
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Може Володимир Путін та його подільники самі приїдуть в Україну з повинною до ГПУ. Пан Юрій - людина гуманна, впевнений, що замість повішення (як Кальтенбруннера), дасть лише пожиттєве ув'язнення.
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у каждого свой томос-тур. у Юрика начался янукович-тур.
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Прекрасно, за все про все 13 років, Хуйлу дадуть 10. Заочно.
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Сюжет из басни "Слон и моська", в исполнении генпркуґора Юґика.
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"

Мне кажется что Юґик здесь нефига не слон.
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луцик не понимает что юля уничтожит все дела связанные с рашей, как она сделала когда пришла к власти и назначила тогда турчинова ( был правой рукой юли пока совесть не появилась) руководить сбу
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Турчинова президент назначил,так что не стони.
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Ти алкаш картавий посади для початку ось цього бандита і злодія а тоді вже можеш і за хуйла взятись!!! https://www.youtube.com/watch?v=rfGN3gOFCVw
Стрип-клуб, 13 будинків та елітні авто Генерала-податківця

Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 2102
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А когда Януковищу темную заделывать назначено? Приговор же надо исполнять - а при невозможности исполнения заключенный ликвидируется по правилам самих совков педеративных.
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Ну нащо його було назначати прокугогом??? Посміховисько !!!
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Юрик, как там с делом по Илловайску? Еще лежит не столе или уже спустил в унитаз?
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Ли Куан Ю ещё раз перевернулся в гробу, от зависти, наверное ((
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С 2014 года на этом сайте для хуйлососких минетчиков закрыто т.н. "окно возможностей" , где можно было открыто и мирно что-то обсуждать .

Кто не называет Хуйло хуйлом, кто использует позорное имя "путинг" должен всегда и прямо посылаться нахер без всяких купюр и реверансов . Строго нахер !
Хуйлососы - нахуй и не извиняюсь за тавтологию .

Ну а кто у нас Кондитер, кто Полковник , кто Крольчег, кто Тюля , кто Грузин , кто Юра Алканафт -- это всё внутренние вопросы и они вторичны .
Никто из названных не захватывал Крым и не убивал 10 тысяч самых достойных и смелых украинцев .
И это нужно всегда помнить . И никогда ничего не забывать .
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина."
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Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней. - Йозеф Геббельс
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А ось формула путіна:бабло туда,майдан і я там.Путін перед початком війни в любій країні ,кидає туда дуже велике бабло ,потім там майдан-виникають з повітря і ходять всякі а-ля сашко білий зі зброєю,і ,алє оп, путін починає війну на захист своєї маріонетки.Тобто ставлячи своїх недалеких маріонеток,путін свідомо планує майдани ,щоб влізти в цю країну.Зараз приготуватись Білорусі після Венесуели.
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Як не гріх, і як не шкода венесуельців, але це буде крахом путіна, і нам на руку, якщо він втягнеться у війну ще і в Венесуелі.
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Не бачу активних військових дій у Венесуелі НАТО і Трампа для краха путіна.
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Думаю, тепер нічого не стоїть на заваді, аби дати Путєну ще років з десять - за соучястіє в пособнічєствє. Ну, звісно, з урахуванням багаторічних заслуг, успішної кар'єри, відсутності обліку нарколога, несудимості та непідсудності... І все це увімкнуть с момєнта задержанія.
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Ну навіщо цей махровий популізм...Розпочніть процес над Путіним,дайте йому років з десять і вспокойтесь...Взагалі то наша влада подібна на пацана,який підносить запалений сірник до бочки з бензиною щоб взнати - взірветься чи не взірветься?...Не розуміючи,що коли взірветься то він про це навряд чи дізнається...
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Перед выборами начали деяльность.Срок Яныку,томос и т.д.Да это нужно делать только это не главное.Оплата за коммунальные услуги в прошлом месяце 5000 грн. Почти половина от средней зарплаты по стране. На одного работающего 16 пенсионеров.Пол страны за кордоном пашут.Вот что интересует граждан страны.А воффку ждёт фонарный столб в лучшем случае.
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Закрыл бы свое рыло, алкаш рошеновский.
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ще півлітри конячку і можна навіть путєна під домашній арешт саджати Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 4279
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Юра, готовься на выход - Тимошенко тебя неуча воспитывать будет, паспорт второй то хоть оформил?
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хорошо банда наперсточников устроилась, судят тех кого достать не могу, а с нынешних коррупционеров стригут бабло и отпускают
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Придурок, одним словом!!! ЮГА, как там бриллиантовые поживают, Насиров, Бочковский, не смеши людей пьяный клоун.
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читаю вымученные опусы,косящие под "глас народа"..убогие,не напрягайтесь-готовьтесь поздравлять Петра Алексеевича 31 марта..!!)))
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Думает , шо пережил самое страшное , наивный .Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 4573
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Югга , не фантазируй ! Вы банда воров и популистов , сами должны сидеть .
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Ну да,а в рф суд присудил поднять нам пенсии на 200$ ,результат очевиден.
Юрок можно сапоги уже сдавать,тут всё уже сделано Це також процес над Путіним, і це тільки початок, - Луценко про рішення суду в справі Януковича - Цензор.НЕТ 9585,можно и мо попробовать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто также процесс над Путиным, и это только начало, - Луценко о решении суда в деле Януковича. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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