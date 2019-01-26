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 Происшествия, Общество
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 Суд добавил к делу о коррупции чиновников Донецкой прокуратуры 13 томов доказательств, - САП

В Ильичевском районном суде Мариуполя при участии прокуроров САП состоялось судебное разбирательство уголовного производства в отношении начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области, а также бывшего начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции указанной прокуратуры и адвоката.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время судебных заседаний 24 и 25 января судом завершено добавления всех письменных доказательств стороны обвинения, состоящих из 13 томов.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого об отмене ареста с автомобиля Touareg, которым, несмотря на запрет использования, до августа 2018-го пользовался один из начальников отдела прокуратуры.

Следующее судебное заседание по указанному уголовному производству состоится в 14:30 21 февраля 2019.

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Напомним, указанные лица были задержаны в марте 2017 по подозрению в получении 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за возвращение арестованного в уголовном производстве имущества.

Начальнику отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины, его пособникам - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Суд добавил к делу о коррупции чиновников Донецкой прокуратуры 13 томов доказательств, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108403
 
   
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
13 год ·
Ось так і живемо. Під час отримання чергового хабаря затримано куму керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Анна Кулинич займає посаду заступниці керівника Фастівської місцевої прокуратури Київської областіСуд додав до справи про корупцію чиновників Донецької прокуратури 13 томів доказів, - САП - Цензор.НЕТ 3215
ПС. Пропоную створити новий орган - АнтиАнтиКорупційна прокуратура. Вона буде боротись з антикорупційною прокуратурою, яка бореться з корупційною прокуратурою, яка в свою чергу бореться з корупцією... Думаю допоможе...
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
13 год ·
Ось так і живемо. Під час отримання чергового хабаря затримано куму керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Анна Кулинич займає посаду заступниці керівника Фастівської місцевої прокуратури Київської областіСуд додав до справи про корупцію чиновників Донецької прокуратури 13 томів доказів, - САП - Цензор.НЕТ 3215
ПС. Пропоную створити новий орган - АнтиАнтиКорупційна прокуратура. Вона буде боротись з антикорупційною прокуратурою, яка бореться з корупційною прокуратурою, яка в свою чергу бореться з корупцією... Думаю допоможе...
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Коли вже Президент почне боротися з корупціонерами?
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Аааааа, ха-ха, это УКраина, детка, это даже не Грузия, там Михо пересажал их а тут его чуть не посадили коррупционеры
Это Украина !!
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''Рогули!'' Муж униженной в ПАСЕ Скабеевой оскорбил украинцев -

"Муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которую публично унизили в ПАСЕ, Евгений Попов назвал украинцев "рогулуями".
Оскорбления он опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, они уже пожаловались в ПАСЕ якобы на применение насилия к журналисту.
"На мой взгляд, это серьезное правонарушение, серьезный инцидент. Мы, конечно же, обратили на это внимание ПАСЕ. Нам ответили, что ваше письмо принято к рассмотрению. То есть, Парламентская ассамблея совета Европы, в стенах которой применяется насилие к человеку. Я не знаю - меры, не меры, наказывать, что с ними делать, мне все равно. То есть, эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему", - высказался Попов.
Напомним, что 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.
Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.
Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и журналистка жестко поставили на место Скабееву, которая пыталась влезть в чужой прямой эфир в ПАСЕ. Они назвали ее "сливным бачком"."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд добавил к делу о коррупции чиновников Донецкой прокуратуры 13 томов доказательств, - САП
 
 
 
 
 
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