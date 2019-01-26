 Суд добавил к делу о коррупции чиновников Донецкой прокуратуры 13 томов доказательств, - САП

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.
Так, во время судебных заседаний 24 и 25 января судом завершено добавления всех письменных доказательств стороны обвинения, состоящих из 13 томов.
Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого об отмене ареста с автомобиля Touareg, которым, несмотря на запрет использования, до августа 2018-го пользовался один из начальников отдела прокуратуры.
Следующее судебное заседание по указанному уголовному производству состоится в 14:30 21 февраля 2019.
Напомним, указанные лица были задержаны в марте 2017 по подозрению в получении 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за возвращение арестованного в уголовном производстве имущества.
Начальнику отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины, его пособникам - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.
13 год ·
Ось так і живемо. Під час отримання чергового хабаря затримано куму керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Анна Кулинич займає посаду заступниці керівника Фастівської місцевої прокуратури Київської області
ПС. Пропоную створити новий орган - АнтиАнтиКорупційна прокуратура. Вона буде боротись з антикорупційною прокуратурою, яка бореться з корупційною прокуратурою, яка в свою чергу бореться з корупцією... Думаю допоможе...
Это Украина !!
"Муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которую публично унизили в ПАСЕ, Евгений Попов назвал украинцев "рогулуями".
Оскорбления он опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, они уже пожаловались в ПАСЕ якобы на применение насилия к журналисту.
"На мой взгляд, это серьезное правонарушение, серьезный инцидент. Мы, конечно же, обратили на это внимание ПАСЕ. Нам ответили, что ваше письмо принято к рассмотрению. То есть, Парламентская ассамблея совета Европы, в стенах которой применяется насилие к человеку. Я не знаю - меры, не меры, наказывать, что с ними делать, мне все равно. То есть, эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему", - высказался Попов.
Напомним, что 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.
Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.
Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и журналистка жестко поставили на место Скабееву, которая пыталась влезть в чужой прямой эфир в ПАСЕ. Они назвали ее "сливным бачком"."