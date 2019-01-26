 Суд добавил к делу о коррупции чиновников Донецкой прокуратуры 13 томов доказательств, - САП

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

Так, во время судебных заседаний 24 и 25 января судом завершено добавления всех письменных доказательств стороны обвинения, состоящих из 13 томов.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката обвиняемого об отмене ареста с автомобиля Touareg, которым, несмотря на запрет использования, до августа 2018-го пользовался один из начальников отдела прокуратуры.

Следующее судебное заседание по указанному уголовному производству состоится в 14:30 21 февраля 2019.

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Напомним, указанные лица были задержаны в марте 2017 по подозрению в получении 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды за возвращение арестованного в уголовном производстве имущества.

Начальнику отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы прокуратуры Донецкой области сообщено о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины, его пособникам - по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины.