 В независимом государстве должна быть автокефальная церковь, - патриарх Болгарский Неофит поддержал ПЦУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Церквариум" со ссылкой на болгарский портал "Фактор".

Издание отмечает, что сторонники трех упорных русофилов - митрополитов Гавриила Ловчанского, Иоанна Варненского и Даниила Видинского - провели перед зданием Синода акцию в поддержку позиции Московского Патриархата с призывом осудить действия патриарха Варфоломея.

К промосковского группировки в Синоде присоединились митрополиты Иоанникий Сливенский, Антоний Западноевропейский, Серафим Неврокопский и Григорий Врачанский, которые подали прошение патриарху и Синоду поддержать позицию РПЦ и ее филиала в Украине, территориальную целостность Московского Патриархата, в том числе и за пределами Российской Федерации, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.

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Однако благодаря позиции патриарха Болгарского Неофита, который в день своих именин обещал рассмотреть вопрос признания ПЦУ на последнем заседании Синода, просьбы митрополитов-русофилов были переданы на рассмотрение канонической комиссии.

"Патриарх Неофит, в отличие от своего сербского коллеги, считает, что в независимом государстве должна быть и автокефальная церковь. Его сторону в Синоде заняли следующие митрополиты США, Канады и Австралии Иосиф, Великотырновский Григорий, Плевенской Игнатий, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Русенский Наум и Старозагорский Киприан. Таким образом, несмотря на увеличение численности промосковской партии, она так и не набрала большинства (7 против 8, включая патриарха)", - говорится в материале.

Накануне заседания к патриарху и Синоду с открытыми письмами и обращениями выступило несколько общественно-политических организаций. В частности, самая старая демократическая политическая организация Болгарии - Болгарский земледельческий народный союз, попросил признать Православную Церковь Украины, тогда как Национальное движение "Русофилы" с одной стороны просил найти Синод каноническое решение украинского вопроса, а с другой - принять решение, "соответствующее братским чувствам болгарского и российского народов".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.