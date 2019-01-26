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 В независимом государстве должна быть автокефальная церковь, - патриарх Болгарский Неофит поддержал ПЦУ

Вчера завершилось очередное заседание Синода Болгарской Православной Церкви, где тема признания Православной Церкви Украины была основной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Церквариум" со ссылкой на болгарский портал "Фактор".

Издание отмечает, что сторонники трех упорных русофилов - митрополитов Гавриила Ловчанского, Иоанна Варненского и Даниила Видинского - провели перед зданием Синода акцию в поддержку позиции Московского Патриархата с призывом осудить действия патриарха Варфоломея.

К промосковского группировки в Синоде присоединились митрополиты Иоанникий Сливенский, Антоний Западноевропейский, Серафим Неврокопский и Григорий Врачанский, которые подали прошение патриарху и Синоду поддержать позицию РПЦ и ее филиала в Украине, территориальную целостность Московского Патриархата, в том числе и за пределами Российской Федерации, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.

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Однако благодаря позиции патриарха Болгарского Неофита, который в день своих именин обещал рассмотреть вопрос признания ПЦУ на последнем заседании Синода, просьбы митрополитов-русофилов были переданы на рассмотрение канонической комиссии.

"Патриарх Неофит, в отличие от своего сербского коллеги, считает, что в независимом государстве должна быть и автокефальная церковь. Его сторону в Синоде заняли следующие митрополиты США, Канады и Австралии Иосиф, Великотырновский Григорий, Плевенской Игнатий, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Русенский Наум и Старозагорский Киприан. Таким образом, несмотря на увеличение численности промосковской партии, она так и не набрала большинства (7 против 8, включая патриарха)", - говорится в материале.

Накануне заседания к патриарху и Синоду с открытыми письмами и обращениями выступило несколько общественно-политических организаций. В частности, самая старая демократическая политическая организация Болгарии - Болгарский земледельческий народный союз, попросил признать Православную Церковь Украины, тогда как Национальное движение "Русофилы" с одной стороны просил найти Синод каноническое решение украинского вопроса, а с другой - принять решение, "соответствующее братским чувствам болгарского и российского народов".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3108402
 
   
 Топ комментарии
 
До ПЦУ приєднуються все нові приходи, а ПЦР їх втрачає. В независимом государстве должна быть и автокефальная церковь, - патриарх Болгарский Неофит поддержал ПЦУ - Цензор.НЕТ 9675
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Спасибо патриарху болгарскому Неофиту
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До ПЦУ приєднуються все нові приходи, а ПЦР їх втрачає.
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А шо таке ПЦУ? Теж не знаєш? Тут вже або УПЦ, РПЦ - або ПЦУ, ПЦР.
Або труси, або хрестик.(С)
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Этот процесс сейчас главный и определяющий !

А международное признание придёт по мере увеличения численности верующих / приходов / храмов ПЦУ и соответствующего уменьшения УПЦ-РПЦ.
Конечно, если бы процессы перехода и признания шли параллельно более активно, они бы друг друга стимулировали, но уже как есть.
Надо только на уровне внешней разведки отсекать (насколько это возможно) угрозы и попытки влияния СВР / ФСБ / ГРУ россии на Синоды православных церквей мира, чтобы процесс искусственно не тормозился.

А вообще - это же сколько сейчас баблища тратит РПЦ на лоббирование, чтобы сохранить свои доходы и имущество в Украине. И всё равно не всё сохранит ведь - переходы уже массово идут. Так что двойной убыток - потери + расходы на сохранение хоть чего-то.
Как говорил Лёлик в "Бриллиантовой руке" : "Шеф, всё пропало, клиент уезжает, гипс снимают . . . "
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А у нас война и есть необходимость выдавить попов ФСБ с территории нашей страны.
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Лучше бабушки пусть в украинской церкви будут, они очень мощный электорат. И разве церковные дела мешают заниматься другими? И почему все говорят про космос? Я всегда привожу пример: в Финляндии вообще космическая программа отсутсвует. Зафига сейчас космос Украине? Надо делать то, что важно на данный момент. Автокефалия это важно сейчас, для меня это очевидно например )
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Так , дійсно , давно требо переобладнити завод "Южмаш" на виробницьтво цукерок й річкових катерів , та й взагалі передати у власність його корумпованної солодкості Пєті .
Нафіка виробляти якісь балістичні ракетоносії якщо навіть тій же самій армії впихнути якесь невиразливий легкий в виробництві мотлох з "Кузні" але за три-дорого .
А інженери з "Южмашу" , з "Антонова" нехай пиздують куди завгодно , бо в країні його солодкосного говнкомандуючьогвони непотрібні , а тільки кондитери й виробники кур від Косюка ...
Це нехай Хуйлососи роблять комерційні запуски з продукції другоразрядної по відношенню до рівня "Южмашу" . Й це глибоко пльовати , що зі всього пострадянського авіапрому тільки продукція "Антонова" хочь якось є конкуренто-спроможня хоча б транспортній авіації - а усякі там Іли , Туполеви , Яки - ніде не купують взагалом .

Ні , категорічно ні - тільки цукерки й катери ...
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Так відправляйся з москалями на місяць.
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Хорошо обстоят. Москалей потихоньку отправляем в космос. Првда мало, но лиха беда начало
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В космом летают только еретики и это грех
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Спасибо патриарху болгарскому Неофиту
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НЕсовместимы слова Православие,Византия и СИНОД. ПРАВОСЛАВНАЯ КАНСИСТОРИЯ-ТАК БЫЛО ВСЕГДА. Слово Синод надо заменить.
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Нужен просто человек который нахер порвет с кацапами.
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Порох, Гриценко, Михо.Остальные не порвут....В Порохе раньше сомневался.да и щаззз немного.
,,,,,,,КАкой он будет на втором сроке ?? Не вернется к своей политике 14-15 -16 годов сидения на трех стульях между Рыгами Украиной и Путиным , и посадки массово добровольцев по СИЗО?
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т.е. за второй срок парашенка цепляется зубами чтобы "покаяться" и наконец-то строить украинцам !життя по-новому"????
Сергей, что у тебя в голове, пардон?
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а шо порвет?))) это ты скажи 3 млн баранам которые туда батрачить ездят)))
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Главное что бы независимая Церковь не стала независимая от Господа Бога!?
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так потому и закругляем мацковский пархатриат У незалежній державі має бути й автокефальна церква, - патріарх Болгарський Неофіт підтримав ПЦУ - Цензор.НЕТ 6272
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За моск патриарх.вообще речи не идет там Его и небыло. Тут главное что бы наши попы правильно проповедовали Его Слово и дело, а не так РПЦ ядерные ракеты освящает и наемников- головорезов!?
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До промосковського угруповання у Синоді приєдналися митрополити Іоаникій Слівенський, Антоній Західноєвропейський, Серафим Неврокопський і Григорій Врачанський, які подали прохання патріарху і Синоду підтримати позицію РПЦ та її філії в Україні, територіальну цілісність Московського патріархату, зокрема і поза межами Російської Федерації, а також оголосити Вселенського патріарха єретиком.

от що значить"хороший компромат"
вони всі вчились в расєйських семінаріях.
а там,як відомо,КГБ-ФСБ підара*ить майбутніх попів з 1-го курсу.
У незалежній державі має бути й автокефальна церква, - патріарх Болгарський Неофіт підтримав ПЦУ - Цензор.НЕТ 8299
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Зачит устарел анекдот - Болгарский слон лучший друг российского слона.
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"бедный" кгбэшный стукач и фарцовщик гундяй со своими членососами во главе с онуфрием, где теперь будут харчеваться))))) в тундру ехать так не хочется, пРосриоты "любят" ПИДОрашу из далека)))))
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Болгарська церкв обєднувалась за прикладом України. В 99 році Варфоломій провів собор в Софії і через 7 років останній розкольницький храм повернувсь в ПЦБ.
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Православная Церковь Болгарии получила Томос только в 1946 г, а объявила себя Автокефальной 76 лет раньше, ещё до войны против Турции за независимость. До Героев плевны и Героев Шипки. Но там были все патриоты и ни кто не поднимал в течение 76 лет вопрос об каноничности Церкви.
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А кто сказал что Болгария независимое государство?
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Вот Пидорашку нельзя назвать независимым государством. Это территориальное недоразумение является вассалом Ичкерии и платит им дань.
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Прикольно.
. Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
.
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