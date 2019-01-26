 В независимом государстве должна быть автокефальная церковь, - патриарх Болгарский Неофит поддержал ПЦУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Церквариум" со ссылкой на болгарский портал "Фактор".
Издание отмечает, что сторонники трех упорных русофилов - митрополитов Гавриила Ловчанского, Иоанна Варненского и Даниила Видинского - провели перед зданием Синода акцию в поддержку позиции Московского Патриархата с призывом осудить действия патриарха Варфоломея.
К промосковского группировки в Синоде присоединились митрополиты Иоанникий Сливенский, Антоний Западноевропейский, Серафим Неврокопский и Григорий Врачанский, которые подали прошение патриарху и Синоду поддержать позицию РПЦ и ее филиала в Украине, территориальную целостность Московского Патриархата, в том числе и за пределами Российской Федерации, а также объявить Вселенского Патриарха еретиком.
Однако благодаря позиции патриарха Болгарского Неофита, который в день своих именин обещал рассмотреть вопрос признания ПЦУ на последнем заседании Синода, просьбы митрополитов-русофилов были переданы на рассмотрение канонической комиссии.
"Патриарх Неофит, в отличие от своего сербского коллеги, считает, что в независимом государстве должна быть и автокефальная церковь. Его сторону в Синоде заняли следующие митрополиты США, Канады и Австралии Иосиф, Великотырновский Григорий, Плевенской Игнатий, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Русенский Наум и Старозагорский Киприан. Таким образом, несмотря на увеличение численности промосковской партии, она так и не набрала большинства (7 против 8, включая патриарха)", - говорится в материале.
Накануне заседания к патриарху и Синоду с открытыми письмами и обращениями выступило несколько общественно-политических организаций. В частности, самая старая демократическая политическая организация Болгарии - Болгарский земледельческий народный союз, попросил признать Православную Церковь Украины, тогда как Национальное движение "Русофилы" с одной стороны просил найти Синод каноническое решение украинского вопроса, а с другой - принять решение, "соответствующее братским чувствам болгарского и российского народов".
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Або труси, або хрестик.(С)
А международное признание придёт по мере увеличения численности верующих / приходов / храмов ПЦУ и соответствующего уменьшения УПЦ-РПЦ.
Конечно, если бы процессы перехода и признания шли параллельно более активно, они бы друг друга стимулировали, но уже как есть.
Надо только на уровне внешней разведки отсекать (насколько это возможно) угрозы и попытки влияния СВР / ФСБ / ГРУ россии на Синоды православных церквей мира, чтобы процесс искусственно не тормозился.
А вообще - это же сколько сейчас баблища тратит РПЦ на лоббирование, чтобы сохранить свои доходы и имущество в Украине. И всё равно не всё сохранит ведь - переходы уже массово идут. Так что двойной убыток - потери + расходы на сохранение хоть чего-то.
Как говорил Лёлик в "Бриллиантовой руке" : "Шеф, всё пропало, клиент уезжает, гипс снимают . . . "
Нафіка виробляти якісь балістичні ракетоносії якщо навіть тій же самій армії впихнути якесь невиразливий легкий в виробництві мотлох з "Кузні" але за три-дорого .
А інженери з "Южмашу" , з "Антонова" нехай пиздують куди завгодно , бо в країні його солодкосного говнкомандуючьогвони непотрібні , а тільки кондитери й виробники кур від Косюка ...
Це нехай Хуйлососи роблять комерційні запуски з продукції другоразрядної по відношенню до рівня "Южмашу" . Й це глибоко пльовати , що зі всього пострадянського авіапрому тільки продукція "Антонова" хочь якось є конкуренто-спроможня хоча б транспортній авіації - а усякі там Іли , Туполеви , Яки - ніде не купують взагалом .
Ні , категорічно ні - тільки цукерки й катери ...
,,,,,,,КАкой он будет на втором сроке ?? Не вернется к своей политике 14-15 -16 годов сидения на трех стульях между Рыгами Украиной и Путиным , и посадки массово добровольцев по СИЗО?
Сергей, что у тебя в голове, пардон?
от що значить"хороший компромат"
вони всі вчились в расєйських семінаріях.
а там,як відомо,КГБ-ФСБ підара*ить майбутніх попів з 1-го курсу.
. Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
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