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Все про:изнасилование (619) Харьков (4135) аптека (76)

 Посетитель аптеки в Харькове изнасиловал провизора: полиция задержала подозреваемого. ФОТО

Сотрудниками полиции в Харькове задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании сотрудницы аптеки.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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"Полицейские установили, что вечером неизвестный мужчина зашел в аптеку. Воспользовавшись отсутствием посетителей, он с применением физического насилия затащил девушку-провизора в подсобное помещение, нанес телесные повреждения, изнасиловал и завладел ее мобильным телефоном", - говорится в сообщении.

К розыску злоумышленника были привлечены все силы Харьковской полиции.

"Во время отработки видеозаписей с камер видеонаблюдения участковый инспектор полиции узнал в нападавшем 45-летнего жителя района, ранее судимого за совершение ограбления. Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места проживания", - отметили в полиции.

Посетитель аптеки в Харькове изнасиловал провизора: полиция задержала подозреваемого 01
Посетитель аптеки в Харькове изнасиловал провизора: полиция задержала подозреваемого 02

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"Следственным управлением ГУНП в Харьковской области сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 8 лет лишения свободы", - подытожили в полиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3108392
 
 
 Топ комментарии
 
Бідна жінка... Сил, щоб відійти.

Зробити б так, щоб ґвалтівник не міг більше цього робити.

Ну, хто перший з форумних "лицарів" напише традиційне чоловіче: =сама винна=.
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кацапи народжуються нетрадиційно
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Он просто жалеет что не на месте аптекарши. А вообще если Вы присмотритесь к его коментам под другими новостями то поймете что это неизлечимый дибил.
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потон на ютубе там все ответы для тебя сними розовые очки канадец
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если на заборе написть слово писта, ты будешь верить и туда всунешь?
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а вот теперь - верю! что ты без розовых очков и работать бы тебе в суде украинском, судить коррупционеров, предателей, барыг, проституток в форме, алкашей за рулем, селебрети, попутавших берега, и педофилов с педрилами ... ибо ты распознал истину, не вникая в суть...
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вы пидарасы эти аптеки торгуют кодеиносодержащими препаратами без рецепта всем желающим наркоманам ,а провизоры в них обычные наркобарыги,но вы живете в придуманном мире и ничего не видите
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успокаивай успокаивай ,конечно всегда ,на каждом углу нацлотеррея ломбарды для грабителей и аптеки для ноксов.злочынисть поборено да бот?
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типа того, только об этом раньше не писали.
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Що цікаво... Гвалтівник винен - одностайно. Але... Чому ніхто не пише про провину керівника аптеки, який залишив молоду особу одну в нічний час в аптеці без кнопки визову, підручних систем для оборони, без свого особистого контролю?
В першу чергу має нести відповідальність власник аптеки. Саме він винен нести ВСІ фінансові витрати на реабілітацію дівчини і її подальше працевлаштування.
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Все не так просто. Вполне возможно что это постянные клиенты ходят за наротой, крышующие менты не доглядели. Нужно со всем этим кодлом разбираться.
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Боюсь, як би не з'ясувалось, що дівчина - студентка фарм.фаультету, і не працевлаштована офіційно. Щоб бізнес-морда,власник фарм.лавочки, не заявив "єєтамнєт".
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У меня в городе есть круглосуточные аптеки,так у их контакт ночью с клиентом только через маленькое окошко...
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У Харкові теж купа цілодобових аптек десятки, це ж не село а місто 1,5 млн. І усі аптеки вночі тільки контакт через віконце. Інша справа як він увірвався.
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без свого особистого контролю...

Совсем дурак? Или хозяин аптеки должен 24 часа жить в аптеке? Нет никакой вины у хозяина. Нет никаких законов, что нельзя одного продавца оставлять.
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всего до 8 лет за такое. пыжа как минимум нужно влепить, пусть подушку на шконке шпилит до скончания века.
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не переживай, за 8 лет на зоне у него будет зад как бртианский флаг. В следующий раз задумается.
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Инвалид наверное,зашёл таблеток купить,а там секс бомба,вот и не удержался...,а если серьёзно,то таких надо на площади вешать....
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Кастрировать,отсечением причинного места по саму шею
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это наркоман пришел за дозой коерпина но без денег вся правда про аптеки на канале потон
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Да это просто какой то задрот свой канал пытается раскрутить. Ему пофиг о чем гавкать - главное о канале вспомнить
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если на всех дебилов обращать внимание, можно самому им стать.
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ну шо, теперь урода поселить прямо возле параши и насиловать держаком от лопаты весь его срок
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скоріше за усе він наркоман ще., прийшрв за наркотичними пігулками вночі.
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наконец то дошло !!!они продают котерпин без рецепта,но канадцам перебежчикам этого не докажешь
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для усіх клієнтів вночі відчинено тільки віконце, а раз вона його запустила в середину то мабуть знала, постійний кліент.
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Ничего удивительного,аптеки в открытую торгуют наркотой,контингент соответствующий.
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людям с майдана это не докажешь у них революция гидности прошла в 2014 и они не могут понять как такое может произойти в стране без 5 минут члена ес
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придурок, тебе сотый раз говорят, что такое было всегд и везде и к сожалению всега будет.
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аптек никогда столько не было по количеству и не было еще в 2014 нац лоттериии
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А была бы у аптечницы помповая рушныця насильник не только не смог бы дальше насиловать и ходить, но возможно и жить. Но рехформированные вороохранительные органы такого не допустят.
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Там райончик ещё тот. Третья часть контингент неизвестно чем промышляющих. И рожа у товарища винтового наркоши. А провизоры и барыги не одно и то же. Хозяев аптеки трусить надо. Да и наркоторговцев барыжат далеко не все аптечные сети. По крайней мере в Харькове
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосетитель аптеки в Харькове изнасиловал провизора: полиция задержала подозреваемого. ФОТО
 
 
 
 
 
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