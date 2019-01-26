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 Восемь обстрелов позиций ОС за минувшие сутки: погиб боец, уничтожены 4 наемника, вражеский снайпер и БМП

25 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Смотрите также: Украинский воин Виталий Губенко погиб 25 января в зоне ООС. ФОТО

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из ПТРК, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Екатериновка; дважды из гранатометов и крупнокалиберного оружия - в районе населенного пункта Широкино; из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное;
из стрелкового оружия - в районе поселка Невельское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Станица Луганская; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Желтое.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 25 января, уничтожены четыре российских оккупанта и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперских мероприятий украинский снайпер ликвидировал российского наемника. Также уничтожено БМП-1 российско-оккупационных войск.

Читайте также: Один наш воин погиб, четверо ранены. Враг трижды нарушил перемирие 25 января, применив ПТРК под Катериновкой, - штаб ООС

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Восемь обстрелов позиций ОС за минувшие сутки: погиб боец, уничтожены 4 наемника, вражеский снайпер и БМП 01
Восемь обстрелов позиций ОС за минувшие сутки: погиб боец, уничтожены 4 наемника, вражеский снайпер и БМП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108391
 
   
 Топ комментарии
 
Земля пухом воїну ..захиснику України .
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ВСУ уничтожили террористов, которые вчера подбили грузовик с военными
http://kriminal.tv/news/vsu_unichtozhili_terroristov_kotorye_vchera_podbili_gruzovik_s_voennymi.html
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"Из РФ в Венесуэллу направились бойцы ЧВК"Вагнер". По данным источников их может быть около 400". - Reuters. "Ихтамнеты" - расходный материал.
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Земля пухом воїну ..захиснику України .
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Вот же придурки. Стреляют по нашим, а гибнут сами. У нас один раненый у них четыре погибших и пять раненых. Скоро у сепаров никого не останется
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а это говорит о том, что ответка была адекватной за погибшего друга.
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"По данным разведки, 25 января, уничтожены четыре российских оккупанта и пятеро получили ранения. В ходе контрснайперских мероприятий украинский снайпер ликвидировал российского наемника. Также уничтожено БМП-1 российско-оккупационных войск" - какая аптечная точность отчета разведки! Вы хоть сепарам сообщите об их потерях, они наверняка этой информацией не владеют.
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мысли вслух:-
ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ РОССИЯНЕ И УКРАИНЦЫ ЗАНЯЛИСЬ СВОИМИ ВОРОВСКИМИ ПРАВИТЕЛЯМИ, ОНИ УБИВАЮТ ДРУГ ДРУГА )

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Вы правы в одном , шо у вас и у нас во главе государства воры , у вас еще и убийца . А так . пошел на хер , без козломордых разберемся .
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Цей довбень в одному правий - що в них, що в нас вори. Але він не сказав головне, що в нас така влада тому, що є такі розумово відсталі довбні в яких головний принцип життя "Моя хата з краю" . В його випадку - "Мій диван з краю"...
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А с каких это пор "ВАТА" "мыслить" научилась? "Вата" только "впитывать" способна... Лечи "вавку" в голове... Сначала мы "излечим вашу, внешнюю, "инфекцию", на Донбассе, а потом займёмся своей "внутренней" ... Всегда системное лечение начинается с "обеззараживания и дезинфекции помещения"... Не веришь? Спроси врачей-инфекционистов...
А вашу, российскую, "вавку" мы лечить не собираемся... хоть все друг другу горла поперерезайте и повыздыхайте... Жалеть не будем...
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вы сковырните своего педофила сначала
а мы петю если надо просто не выберем
а у вас и такой возможности нет (просто не выбрать)
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ВСУ уничтожили террористов, которые вчера подбили грузовик с военными
http://kriminal.tv/news/vsu_unichtozhili_terroristov_kotorye_vchera_podbili_gruzovik_s_voennymi.html
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А вдруг они по ошибке не тех убили и получается что гуляют они и радуются неотмщенные? А как проверить что именно тех что грузовик подорвали?
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Это при условии что они вообще кого то убили, статью катать много ума не нужно, если верить нашей доблестной разведке они за 5 лет столько сепаров изничтожили что их в природе столько не было никогда. *Нет больше вранья чем перед выборами, во время войны и после охоты(с)*
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Ну и мрази же вы ,кацапы. Наша доблестная разведка на передовой ,а вы гниды тыловые только выборы отрабатываете свое продажностью.
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Ютуб.Видео. *Потери под Авдеевкой выше чем нам говорят* https://youtu.be/R_nulBrEhjY. Украинский солдат в прямом эфире украинских новостей заявляет что штаб АТО умышленно занижает потери, и таких видео достаточно много, вот это как бы слова того КТО НА ПЕРЕДОВОЙ а не тех кто в штабе победоносные сводки с фронта для вас рисует. Я же не делю людей на мразей и не мразей, просто больше фактами интересуюсь.
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Это война, и гибнут люди а ты сюда приплел выборы,это что президент их убивает или путлер? Говориш что столько сепаров нет в природе сколько убили наши воины? Бамбасятина?
Ты пришел рассказать нам как тебе не нравиться наш президент,и выбрал тему где люди соболезнуют убитым и раненым,с.. у вас нет ничего человеческого.
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Я не про какого президента или кандидата в президенты ничего плохого говорил, разве что в контексте известной фразы *нет больше вранья чем перед выборами, во время войны и после охоты* - но это давно известное изречение Отто фон Бисмарка, вы уже известного немецкого герцога из 19 века в сепаратисты записали. Тем более я не глумился не над чей памятью, не было никаких оскорбительных слов от меня, я лишь поставил под сомнение официальные сводки.
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Вы кацапы мрази потому что напали на нашу страну. А сколько вас сдохнет и где и когда не имеет значения, чем больше тем лучше.
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Ну вы товарищ великий великий экстрассенс уже раскрывший мою национальность и место проживание знаете все наверняка)) с вами и спорить не стоит(с)
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То ви дали посилання на факти? На канал н'юз ван річної давнини? На телефонний дзвінок? Чому зразу не посилання на канал Росіія 24 чи ще якусь хуйню? Батько, у на початку серпня 2014 року підвозив жіночку з сусіднього села. І тут вона розказує, яка жуть там твориться, як наших тисячами москалі убивають, їй син дзвонив, треба перекривати дорогу, мітінгувать, бла, бла бла... А тут бац - виявляється синок її в 72 бригаді, та причому поруч з братом воював, тільки в тилу сидів. Тоді якраз спалили градами базовий табір біля Тельманового. Не було тоді там втрат сильних, пересиділи в бліндажах, техніку втратили, да. Тільки батько згадав за брата, що вони там поруч, та тьотка заткнулась і сиділа мовчки. А синок її, в ближайший отпуск прийшов і зразу ж побіг у больничку, з отпуска назад не повернувся.
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Канал украинский, прямой эфир, говорят на украинском, за такие видео и любое инакомыслие всех сейчас в неугодные и записывают, любую альтернативу. Вот похожее видео * Солдат-очевидец рассказал про бойню под Зеленопольем- Черезвычайные новости .22.07* https://youtu.be/b2__Z0-Jj2g Надзвичайні новини у нас к России 24 не прировняли еще? Много видео таких и фактов.
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смерть расіянським окупантам!!!! Нищіть їх клятих, щоб Усі до пекла попали!!!! Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( А пораненим воїнам-скорішого одужання, та гарного полювання на расіянських виродків!!!
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співчуття родині загиблого Воїна...
**

Сегодня снова кровь лилась на снег.
И даже на морозе снег подтаял.
А я все больше ненавижу тех,
Кто в нас свое оружие направил.

Героев души в вечность отошли,
Забрав с собой от многих нас частичку.
Мы в скорби свечи памяти зажгли...
Боясь чтоб это не вошло в привычку.

Автор: Прапорщик 95-ки Виктор З. (АТО)
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фото видео фиксацию пожалуйста уничтоженного бмп
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Может быть тебе кацап сраный и ключи от квартиры, езжай на фронт и смотри, у нищих слуг нет
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имею право, псина! как налогоплательщик
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Царство Небесне загиблому...
Одужання пораненим.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВосемь обстрелов позиций ОС за минувшие сутки: погиб боец, уничтожены 4 наемника, вражеский снайпер и БМП
 
 
 
 
 
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