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Все про:Венесуэла (113) протест (4393) Хейли Никки (59) Помпео (85)

 Госсекретарь США Помпео выступит на заседании Совбеза ООН по Венесуэле

В субботу Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Венесуэле, запрошенное ранее Соединенными Штатами.

Как сообщили в пятницу в госдепе США, госсекретарь Майк Помпео в субботу отправится в Нью-Йорк, чтобы посетить это заседание СБ ООН, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В ходе своего выступления М.Помпео призовет членов Совбеза и международное сообщество "сохранить мир и безопасность, признав (лидера оппозиции - ИФ) Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы", сообщает госдеп. Также М.Помпео планирует призвать членов СБ поддержать переходное правительство в Венесуэле "в попытке восстановить демократию и власть закона".

В настоящее время у США в ООН нет штатного постпреда. Прежний постпред Никки Хейли в прошлом году объявила об отставке, а назначенная президентом США Дональдом Трампом Хизер Нойерт, занимающая пост пресс-секретаря госдепартамента, пока не участвовала в слушаниях в сенате о назначении на должность постпреда. Исполняет обязанности постпреда Джонатан Коэн.

В то же время Н.Хейли в среду и в четверг опубликовала в Twitter несколько сообщений в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуаидо и с осуждением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"3 млн мигрантов, инфляция в 1 млн %, массовые протесты - вот что сделал венесуэльский социализм со своими гражданами. Свободные страны поддерживают народ Венесуэлы. Россия и Китай поддерживают коррумпированного диктатора", - написала Н.Хейли.

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3108389
 
 
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Американцы призывают к недееспособному ООН , а путин наращивает присутствие и запускает зелёных недочеловечков . В итгое американцы сядут в лужу , как с Сирией .
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Венесуела постійно голосувала як сателіт росії, тепер на Радбезі росія використає право вето і до побачення це питання.
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Думаю что штатники наймут частную военную команду и отправят ее в Венесуэлу. Ребятки быстренько сформируют из местного населения отряды. Штатовские спецы начнут шустро уничтожать вагнеровцев, после героической гибели командиров войска и власть перейдут к Хуану. Вероятнее всего Мадуро пристрелят остатки его собственной охраны из вагнеровцев в обмен на свободный выезд из страны. В противном случае положат всех. Венесуэла получит гуманитарную помощь невиданного ранее размера и штатовские нефтяные компании тут же вернутся. Санкции с Венесуэли будут сняты и начнется нефтяной бум, который опустит хуйлостан на сотни миллиардов, так как запасы нефти Венесуэли в 8 раз превышают запасы кацапов. Воевать в Венесуэле они не смогут по любому чисто географически. Вторую Сирию им уже никто не позволит сделать. На все про все около года. И нефть можно будет опустить до 18-22 баксов. С Донбасса придется свалить. Еще через год в хуйлостане наступят 90-е и твари из Крыма тихо отползут за поребрик. Но это будет только начало конца. Хуйлостан отрежут от Свифт и запустят "сырье в обмен на продовольствие". Агония недоимперии будет длиться долго, назидательно и контролировано. Вот такие вот ночные фантазии.
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Говорят,что старые больные собаки выходят на дорогу и ищут смерти под колесами,так и маленький плешивый ло ищет кончины на американской автостраде.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГоссекретарь США Помпео выступит на заседании Совбеза ООН по Венесуэле
 
 
 
 
 
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