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 Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на президентских выборах, - ЦИК

Более 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей получили разрешение центральной избирательной комиссии быть наблюдателями на выборах президента Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"По состоянию на 25 января 2019 ЦИК предоставил разрешение 84 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года" – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦИК Украины в пятницу вечером.

В частности, ЦИК предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей 25 украинским общественным организациям.

"Рассмотрев соответствующие обращения от международной организации и иностранного государства, ЦИК зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 7 - от Национального Демократического Института Международных Отношений, 9 - от Федеративной Республики Германия" – подытожили в ЦИК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 850 наблюдателей ОБСЕ прибудут на президентские выборы в Украину, - советник главы МВД Стойко

Источник: https://censor.net.ua/n3108388
 
 
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Лавров обіцяв на наші вибори через ОБСЄ надіслати спостерігачів із росії. Чи будуть вони в Україні?
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кацапских шпионов резать как свиней
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 80 общественных организаций и 16 иностранных наблюдателей уже получили разрешение быть наблюдателями на президентских выборах, - ЦИК
 
 
 
 
 
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