 Раненых военнопленных украинских моряков планируют переводить в СИЗО "Лефортово" - адвокат Бадамшин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил адвокат раненого Украинская Василия Сороки Сергей Бадамшин.

"Да, сегодня мой коллега получил такое сообщение от следователей. Когда именно планируется, никто не говорит. Наверное, на следующей неделе", - отметил адвокат.

Он также заявил, что заявление советника президента РФ Михаила Федотова, которое в пятницу обнародовала украинский омбудсмен Людмила Денисова, о том, что состояние здоровья Василия Сороки удовлетворительное, не соответствует действительности.

В заявлении Федотова говорится, что отек на руке Сороки возник якобы из-за пользования эспандером.

"Конечно, удивляет формулировка о том, что отек появился через использование эспандера. Это говорит о непрофессиональном подходе со стороны врачей. Ведь мы все видели, что отек не сошел с момента операции, мы видели его при продлении меры пресечения 15 января . В таком состоянии он был 22 января.

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После операции ему не объяснили, что можно делать, а что нет, фактически сказав - "сам разминай". И только после многократных публикаций, "тычков", ему выдали эспандер. То есть уже после избрания меры пресечения", - отметил Бадамшин.

Кроме этого, адвокат подеркнул, что его подзащитного нельзя переводить в таком состоянии в обычное СИЗО, более того, его немедленно нужно отправить в обычную клинику, иначе ему может грозить инвалидность.

Адвокаты и омбудсмен Людмила Денисова ранее заявляли, что РФ не показывает им медицинскую документацию о процессе лечения моряков.

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Ранее 23 января Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненных моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В руке остаются осколки, функции не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, отек не сходит, - адвокат Бадамшин о состоянии здоровья раненного военнопленного моряка Сороки. ФОТО

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.