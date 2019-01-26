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Все про:Венесуэла (113) Лукашенко (1667) Мадуро (6)

 Лукашенко выразил поддержку Мадуро

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поддержку Николасу Мадуро, который пока еще является президентом Венесуэлы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - сказал А.Лукашенко в телефонном разговоре с Н.Мадуро.

Глава государства отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности,

Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.

Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники российской ЧВК "Вагнера" прибыли в Венесуэлу для охраны президента Мадуро, - Reuters

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3108386
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так.... Мудак мудака - поддержит даже из далека!
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Ну. всё, от паРаша кредит обеспечен...
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Бацька туда четыре мешка бульбы отправит в помощь Мадуре.
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Ну так.... Мудак мудака - поддержит даже из далека!
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ВКЛ_это_мы_01 Цікаво чого ви в себе на батьківщині нічого не робите? А тільки тут пишете,боїтеся щоб не заарештували?
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х**ло - путідура, Лукаш - лукадура ...
Нічо так. Лукашенко выразил поддержку Мадуро - Цензор.НЕТ 8273
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Бацька туда четыре мешка бульбы отправит в помощь Мадуре.
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11.09.2018

Салiдарнасць
Глава Беларуси сделал подарок Венесуэле

Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.https://gazetaby.com/post/glava-belarusi-sdelal-podarok-venesuele/141968/

социалисты довели Венесуэлу до социализма...
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Cасайелизм опасная штука.
По разрушительной силе почти как ядреная бимба
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Лукашенко правит как председатель колхоза - взять кредит и отбрехаться...
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Сосалисты магут давести токма до сосалисма.
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Ригорич, йолки-палки ...
А народ уже журився ...
Бо інші "світочі демократії" ще вчора висловилися, а ти, певно, деруни з сиром наминав, одірваться не міг, тільки тепер проснувся.

Ну, хто ще з ваших лишився - ЗімбабвА підтримала ? А Бурунді з Сомалі ?
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В интернете не нашел, пишу заголовок статьи из бумажной газеты "Народная воля" №5 (4360) от 18 января 2019 года
"Беларусь поможет Зимбабве одеть и накормить людей"...
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Это официальная информация, а я читаю не фанфары, а аналитику, хотя в "Народной воле" по этому поводу аналитики пока не было.
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Ніякого зовнішнього втручання і немає. Просто венесуельцям обридло бути напівколонією. Можливо найближчим часом це обридне українцям.
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ЧИєю саме "напівколонією" є Венесуела, і чиєю - Україна? Уточніть,будь ласка...
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Більше 100 років Південна Америка - рубіж затятої геополітичної боротьби між Британською імперією та США. А щодо України відповім Вам "по-єврейськи" питанням на запитання. Чи Ви серйозно вважаєте Україну національною державою?
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"Очком" не крути...Ти ж не єврей, хоча я, наче, здогадуюсь, "звідки вітер віє...".
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З двох Ваших питань я відповів на одне, а Ви на моє одне відповіли лише тим, що психологи кличуть "анальною еротикою". (
Якщо Ви думаєте, що я крємльовська людина, то достатньо було спитати: "Чий Крим?" (надійний показник), а я би Вам відповів, що Крим є українським, і я навіть готовий ризикнути власною шкурою задля його визволення.
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Да. славно поработала Россия в Украине, создала пятую
колонну.

Журналисты Запада обратили внимание, что ,,
слоганы,, оскорбляющие президента Порошенко в Украине и России одни и те же .

Для пятой колонны Украины и Путина, Порошенеко
враг №1 , ему не простят:

- возрождение армии

- разделение украинской церкви от российской

- военное противостояние с агрессором

- создание антироссийской коалиции и наложение
экономических санкций на Россию.
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Я мав на увазі всю епоху, починаючи з совкового періода, а не конкретні персоналіїї. П'ята колона - це всі індивіди, котрі бажають послаблення суверенітету України або втрати нею територій. Конкретніше, то це всі москвофіли та євроінтегратори. В передвиборчих програмах усіх кандидатів в президенти прописано вступ до євросовка або до московії. Режисери називають подібне "векторним сценарієм" - Україну він веде до руїни.
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Я тоже полностью поддерживаю Мадуро. Чем больше денег тратит Россия тем лучше, а Мадуро, тот еще $ пылесос.
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ху#ловским портянкам не место на украинском ринке
гнать драной метлой
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Кто б сомневался, что он поддержит маДуру. Сам такой!
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"Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны"

Лукашенко выразил поддержку Мадуро - Цензор.НЕТ 6998
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"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", Лукашенко выразил поддержку Мадуро - Цензор.НЕТ 9559 ............ Что-то я не помню чтобы Лукашенко нечто подобное г-ну путину о Донбассе и Крыме сказал..... Лукашенко выразил поддержку Мадуро - Цензор.НЕТ 7052 Источник:https://censor.net.ua/n3108386
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Ну і хто каже що Лукашено "незалежний" від кремля?. Підтримувати лузера саМодуро може тільки такий же самодур.
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Скоро з цих тварин в Ростові цілий звіринець можна буде зробити!
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прилипалус звычайны на теле белорусского народа завидел гибнущэго брата в Венесуэле.
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Беларусь должна прислать Мадуре БелАЗы для бегства с наворованным.
И мотоциклы "Минск" для эскорта.
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"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного..."
Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.
Источник: https://censor.net.ua/n3108386

Щось так все заплутано..."Єдінство і борьба протівоположностєй" якась.
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А че, как там Майдан венесуэльский продвигается?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко выразил поддержку Мадуро
 
 
 
 
 
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