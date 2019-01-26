 Лукашенко выразил поддержку Мадуро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Категорически не поддерживаем любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенного государства, в том числе направленное на дестабилизацию обстановки в стране", - сказал А.Лукашенко в телефонном разговоре с Н.Мадуро.
Глава государства отметил, что белорусская сторона тщательно отслеживает ситуацию в Венесуэле и сопереживает очередному витку напряженности,
Президент подчеркнул, что Беларусь полностью привержена и последовательно выступает за мирное урегулирование внутренней ситуации в Венесуэле исключительно в рамках правового поля и конституции страны.
Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.
Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.
Нічо так.
Салiдарнасць
Глава Беларуси сделал подарок Венесуэле
Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого цельного молока на безвозмездной основе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.https://gazetaby.com/post/glava-belarusi-sdelal-podarok-venesuele/141968/
социалисты довели Венесуэлу до социализма...
По разрушительной силе почти как ядреная бимба
А народ уже журився ...
Бо інші "світочі демократії" ще вчора висловилися, а ти, певно, деруни з сиром наминав, одірваться не міг, тільки тепер проснувся.
Ну, хто ще з ваших лишився - ЗімбабвА підтримала ? А Бурунді з Сомалі ?
"Беларусь поможет Зимбабве одеть и накормить людей"...
Якщо Ви думаєте, що я крємльовська людина, то достатньо було спитати: "Чий Крим?" (надійний показник), а я би Вам відповів, що Крим є українським, і я навіть готовий ризикнути власною шкурою задля його визволення.
колонну.
Журналисты Запада обратили внимание, что ,,
слоганы,, оскорбляющие президента Порошенко в Украине и России одни и те же .
Для пятой колонны Украины и Путина, Порошенеко
враг №1 , ему не простят:
- возрождение армии
- разделение украинской церкви от российской
- военное противостояние с агрессором
- создание антироссийской коалиции и наложение
экономических санкций на Россию.
гнать драной метлой
И мотоциклы "Минск" для эскорта.
Он заверил, что Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку белорусской стороны.
Источник: https://censor.net.ua/n3108386
Щось так все заплутано..."Єдінство і борьба протівоположностєй" якась.