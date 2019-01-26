 Константинопольский патриарх Варфоломей стал почетным доктором Киево-Могилянской Академии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил президент академии Андрей Мелешевич.

"Решением Ученого совета" Киево-Могилянской академии "от 20 декабря 2018 его Святейшеству Патриарху Константинопольскому Варфоломею было присвоено звание Почетного доктора НаУКМА", - уведомил он.

По словам Мелешевича, таким образом сообщество Могилянки "отметило его заслуги как ученого и популяризатора исследований".

Патриарх Варфоломей является авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых.

Варфоломей имеет звание почетного доктора более 30 университетов, среди которых Йельский и Джорджтаунский (США), Афинский (Греция), Лондонский (ВБ), Иерусалимский (Израиль), Лювенський католический университет (Бельгия).

Константинопольский патриарх учился в богословской школе Халки, Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Экуменическом институте Боссе (Швейцария) защитил докторскую диссертацию по каноническому праву на тему "Кодификация церковных канонов и канонический строй Православной Церкви" в Папском Восточном институте; преподавал в Папском Григорианском университете; свободно владеет шестью современными и двумя древними языками.

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