 Константинопольский патриарх Варфоломей стал почетным доктором Киево-Могилянской Академии

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил президент академии Андрей Мелешевич.
"Решением Ученого совета" Киево-Могилянской академии "от 20 декабря 2018 его Святейшеству Патриарху Константинопольскому Варфоломею было присвоено звание Почетного доктора НаУКМА", - уведомил он.
По словам Мелешевича, таким образом сообщество Могилянки "отметило его заслуги как ученого и популяризатора исследований".
Патриарх Варфоломей является авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых.
Варфоломей имеет звание почетного доктора более 30 университетов, среди которых Йельский и Джорджтаунский (США), Афинский (Греция), Лондонский (ВБ), Иерусалимский (Израиль), Лювенський католический университет (Бельгия).
Константинопольский патриарх учился в богословской школе Халки, Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Экуменическом институте Боссе (Швейцария) защитил докторскую диссертацию по каноническому праву на тему "Кодификация церковных канонов и канонический строй Православной Церкви" в Папском Восточном институте; преподавал в Папском Григорианском университете; свободно владеет шестью современными и двумя древними языками.
Вы поклоник КГБ?
Aisha Rabi, a 47-year-old Palestinian mother of eight, was killed on October 12 when the suspect and several other students travelled to a hilltop where he grabbed a large two-kilogramme stone with the aim of throwing it at a Palestinian vehicle. He identified Ms Rabi's car by its Palestinian licence plates. Her car, also carrying her husband and nine-year-old daughter, was travelling at 60 miles per hour.
An Israeli court indicted the 16-year-old, who lived in the central occupied West Bank at an illegal Israeli settlement, with manslaughter, aggravated stone throwing at a moving vehicle and intentional sabotage of a vehicle, according to local media reports.
Manslaughter carries a possible 20-year jail sentence in Israel and is often imposed instead of a murder charge where premeditation cannot be proven. The 16-year-old defendant was further accused by prosecutors of an anti-Arab "terrorist motive", which could empower the court to impose a harsher sentence if he is convicted.
The defendant attended a seminary in Rehelim, a Jewish settlement near the Palestinian city of Nablus, in the West Bank, Israel's Shin Bet domestic intelligence service said.
The Israeli-occupied West Bank sees frequent friction between Palestinians, who seek the territory for a future state, and Israels settlers, some of whom identify with radical Jewish groups.
Israeli officials say Jewish militant attacks are hard to crack because the suspects keep to small and secretive networks and train in resisting Shin Bet interrogation. Palestinians say Israel is slow to act on anti-Arab violence by its own citizens.
The murder represents the most serious act of Jewish terrorism since the firebombing of the Duwabshe family in the West Bank in 2015 that left several members of the Palestinian family dead.https://www.thenational.ae/world/mena/israel-charges-teen-with-terror-murder-of-palestinian-woman-1.817701
Поэтому они нам всегда и проигрывают.
З.Ы
Так что там с КГБ, уважаете их, или это касается только арабов?
Хотя если посмотрите, то Палестина это название которым римский император Адриан, после победы в войне в 135 году, приказал называть Иудейское царство.
Так что, нет никаких арабов с названием палестинцы, но есть разработка КГБ которые и придумали так называть арабов.
Знаете, в Китай первые евреи прибыли еще в 1-м веке при династии Хань.
В Китае евреи работали коммерсантами, врачами, военными, чиновниками, и нет никакой юдофобии.
И как по вашему, это как то связано с тем, что евреи никогда не занимались навязыванием своей веры, как и китайцы, у которых тоже не принято навязывать свою веру.
Но, тем не менее, джизье и харадж неверные иудеи и христиане платили исправно, как и иногда случались погромы.
И нет, настоящая истерия юдофобии которую мы видим сейчас на бывшей територии Османской империи и не только, началась не с немецких евреев, а когда Израиль навалял арабам по полной программе в одной известной войне, вот после этого начались истерия и массовые погромы и убийства, как и проповеди про то что евреи дети обезьян ))
Чушь конечно, он такой же еврей как и Порошенко с его второй уникальнейшей "еврейской" фамилией.
Но, даже если Андропов был евреем, это что то, должно значит?
Це означає, що єврей очолював це КДБ.
В Израиле есть евреи которые поддерживают арабских террористов, ненавидят солдат которые защищают Израиль, евреи которые катаются в Европу и распростроняют клевету и наветы на евреев на сборищах либералов ))
Андропов же был вообще коммунистом, а это было не просто политическое движение, это скорее была религия.
Но знаете, уже был не один и даже не 10 случаев, когда араб, который долго работает вместе с евреями, улыбается им каждый день, и все вроде ок, в один день приходит с автоматом или топором и начинает убивать.
Вот не так давно теракт в промзоне Баркана, так сказать в сердце арабо-еврейского мирного сосуществования и совместной работы. Он пришел на работу с автоматом, связал женщину и мужчину в офисе, потом их растрелял связаных, по пути еще в другую женщину выстрелил.
Кстати, он герой у себя там, ну, был, пока его не нашли наши и не отправили на высший суд.
Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев.
Были бы они нашей крови, давно был бы мир и процветание.
Просто почитай на что они тратят миллиарды долларов которые им каждый год дарит мировое сообщество.
Или просто посмотри на Газу которую отдал Израиль, все отданные ухоженные фермы и поля разграблены и уничтожены. Нашей крови, ага.
но если завтра турецкие кацаполеты полетят в Венесуеллу - не удивлюсь ни грамма....
мне сейчaс сказать де ?
голосование посмотрите ....
и национальнсть тут абсолютно не при чем....
https://www.youtube.com/watch?v=jGjVDyiDvEk&fbclid=IwAR0lTShbGCuMGTOv3d_a2fCe2AaNKNB9ObOte5rZB1Iq_ovPGHGZz6e63Ww
Для улучшения инфраструктуры и повышения социальной жизни своих граждан, страны ЕС, уже более 20-ти лет, ежегодно выделяют из бюджета 200 - 400 миллиардов долларов. В Украине 24 года, до президентства Порошенко, ежегодно принимался бюджет 120 - 170 миллиардов долларов. За 24 года, это 3.5 триллиона долларов! На что были потрачены эти деньги? Куда блядь делась такая огромная сумма? На 2014 год, сразу после побега Януковича с его шайкой в РФ, Порошенко принял Украину в таком состоянии - Армии разворована, дорог нет, заводов нет, сельского хозяйства нет, работы нет, нищенские пенсии, нищенские зарплаты, внешний долг 80 миллиардов и бюджет 116 тысяч гривен. И это при том, что у Украины за 24 года, бюджет составлял 3.5 триллионов долларов. Разворовали деньги или отдали Кремлю взамен на независимость? Кто виноват - Кравчук, Кучма, Ющенко или Янукович, Тимошенко с Азаровым? Виноваты сами украинцы, потому что никогда нас не интересовала политика и всегда мы выбирали худшее из возможного, от сюда и результаты позорные. Чтобы выйти на уровень стран ЕС, Украина должна тратить минимум 200 - 300 миллиардов долларов в год на протяжении 20 лет - где брать эти деньги? Чтобы бюджет Украины располагал такими средствами, нужно исправлять ошибки, а ошибки всегда сложно исправлять. Поэтому терпения и разума. Легких путей не будет, но оно того стоит.
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Это чего было то?
Была лучшего мнения о Киево-Могилянке. Но она что-то очень сильно стала напоминать продажный МАУП.