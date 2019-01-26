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Все про:Варфоломей (148) Киево-Могилянская академия (81) почетное_звание (25)

 Константинопольский патриарх Варфоломей стал почетным доктором Киево-Могилянской Академии

Вселенскому Патриарху Варфоломею присуждено звание почетного доктора Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил президент академии Андрей Мелешевич.
"Решением Ученого совета" Киево-Могилянской академии "от 20 декабря 2018 его Святейшеству Патриарху Константинопольскому Варфоломею было присвоено звание Почетного доктора НаУКМА", - уведомил он.

По словам Мелешевича, таким образом сообщество Могилянки "отметило его заслуги как ученого и популяризатора исследований".

Патриарх Варфоломей является авторитетным исследователем, специалистом по каноническому праву, а также организатором международных междисциплинарных семинаров и симпозиумов с участием ведущих мировых ученых.

Варфоломей имеет звание почетного доктора более 30 университетов, среди которых Йельский и Джорджтаунский (США), Афинский (Греция), Лондонский (ВБ), Иерусалимский (Израиль), Лювенський католический университет (Бельгия).

Константинопольский патриарх учился в богословской школе Халки, Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана и Экуменическом институте Боссе (Швейцария) защитил докторскую диссертацию по каноническому праву на тему "Кодификация церковных канонов и канонический строй Православной Церкви" в Папском Восточном институте; преподавал в Папском Григорианском университете; свободно владеет шестью современными и двумя древними языками.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108385
 
   
 Топ комментарии
 
А Кирилл почетный доктор ФСБ.
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Варфоломій відновив Українську Церкву не заради якихось соціальних титулів, а щоб здобути ласку в Бога і заради справедливості.
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Але й наше дякую, тут і зараз, йому буде до душі Константинопольский патриарх Варфоломей стал почетным доктором Киево-Могилянской Академии - Цензор.НЕТ 5247
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Я и не знал что церковное законодательство может награждаться учёной степенью.
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Я теж не знав, що еврею в Ізраїлі дали термін ув'язнення за тероризм проти палестини.
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Палестина это римское название Израиля, котрое КГБ приклеило к арабам.
Вы поклоник КГБ?
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А что там было, жінка арабка, взорваться хотела и ей не дали?
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Israel has charged a teenage settler with the murder of a Palestinian woman who was killed when a rock thrown at her car hit her in the head.
Aisha Rabi, a 47-year-old Palestinian mother of eight, was killed on October 12 when the suspect and several other students travelled to a hilltop where he grabbed a large two-kilogramme stone with the aim of throwing it at a Palestinian vehicle. He identified Ms Rabi's car by its Palestinian licence plates. Her car, also carrying her husband and nine-year-old daughter, was travelling at 60 miles per hour.
An Israeli court indicted the 16-year-old, who lived in the central occupied West Bank at an illegal Israeli settlement, with manslaughter, aggravated stone throwing at a moving vehicle and intentional sabotage of a vehicle, according to local media reports.
Manslaughter carries a possible 20-year jail sentence in Israel and is often imposed instead of a murder charge where premeditation cannot be proven. The 16-year-old defendant was further accused by prosecutors of an anti-Arab "terrorist motive", which could empower the court to impose a harsher sentence if he is convicted.
The defendant attended a seminary in Rehelim, a Jewish settlement near the Palestinian city of Nablus, in the West Bank, Israel's Shin Bet domestic intelligence service said.
The Israeli-occupied West Bank sees frequent friction between Palestinians, who seek the territory for a future state, and Israels settlers, some of whom identify with radical Jewish groups.

Israeli officials say Jewish militant attacks are hard to crack because the suspects keep to small and secretive networks and train in resisting Shin Bet interrogation. Palestinians say Israel is slow to act on anti-Arab violence by its own citizens.
The murder represents the most serious act of Jewish terrorism since the firebombing of the Duwabshe family in the West Bank in 2015 that left several members of the Palestinian family dead.https://www.thenational.ae/world/mena/israel-charges-teen-with-terror-murder-of-palestinian-woman-1.817701
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Вот, а арабы бы своего наградили, сделали бы национальными героем, раздавали бы конфеты на улице и праздновали успех.
Поэтому они нам всегда и проигрывают.
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Если бы это было терроризмом, то арабов которые кидают камни в еврейские авто постоянно, отстреливали бы на месте, как это делают с террористами. Просто этот глупец наверняка постоянно слыша про то, что арабов которые кидают камни не трогают, решил тоже покидать, и вот так вышло, убил женщину, теперь уйдет под суд.
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Його визнали терористом по вашим законам. І це не перший випадок тероризму з боку ізраїльтян. Те формулювання, що ви вигадали повернулося до вас.
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Я не смотрел что там и как, но если его судят за терроризм, то значит и к арабам которые метяют камни, теперь будет отношение как к террористам. У нас же прецендентное право.

З.Ы
Так что там с КГБ, уважаете их, или это касается только арабов?
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Як я можу поважати тих, хто переслідував і вбив моїх родичів? Звичайно, що не поважаю.
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Но вы же любите их легенду про арабов которых называют палестинцами.
Хотя если посмотрите, то Палестина это название которым римский император Адриан, после победы в войне в 135 году, приказал называть Иудейское царство.
Так что, нет никаких арабов с названием палестинцы, но есть разработка КГБ которые и придумали так называть арабов.
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Якраз я спокійно сприймаю це, бо знаю що вони раніше сповідували Юдаїзм, а потім прийняли Іслам.
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В чем основная разница между Иудаизмом и Исламом, как вы считаете?
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Спільне є, але вцілому це широке та некоректне запитання.
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Тогда скажите мне, почему нет юдофобии например у Будистов?
Знаете, в Китай первые евреи прибыли еще в 1-м веке при династии Хань.
В Китае евреи работали коммерсантами, врачами, военными, чиновниками, и нет никакой юдофобии.
И как по вашему, это как то связано с тем, что евреи никогда не занимались навязыванием своей веры, как и китайцы, у которых тоже не принято навязывать свою веру.
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Складне питання і не по темі статті. Справа в тому, що у багатьох країнах існує юдофобія і тому є свої причини. Наприклад до еврейських емігрантів з Німеччини 30-х років у Стамбулі не було юдофобія, бо це були освічені люди, які працювали. У Марокко 16 сторіччя теж не було юдофобії, а католіцизм і Торквемада (еврейських) розпочав її. Тому, що було у Китаї треба довго вивчати.
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Османской империи конечно было далеко до костров инквизиции в Европе.
Но, тем не менее, джизье и харадж неверные иудеи и христиане платили исправно, как и иногда случались погромы.
И нет, настоящая истерия юдофобии которую мы видим сейчас на бывшей територии Османской империи и не только, началась не с немецких евреев, а когда Израиль навалял арабам по полной программе в одной известной войне, вот после этого начались истерия и массовые погромы и убийства, как и проповеди про то что евреи дети обезьян ))
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Отже ви розумієте різні періоди цієї проблеми. З вашого боку теж відбувалося багато подібних дій стосовно інших релігій. Це не тема цієї статті, тому на цьому закінчуємо.
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Ви в курсі ким по національності був Андропов?
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Дайте угадаю, евреем? ))
Чушь конечно, он такой же еврей как и Порошенко с его второй уникальнейшей "еврейской" фамилией.
Но, даже если Андропов был евреем, это что то, должно значит?
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изложим результаты «исследования» журналиста Марка Штейнберга. Согласно данным этого человека, отца Юрия Андропова звали Вэлв (Владимир) Либерман, и был он по национальности польский еврей, а мать - Геня (Евгения) Файнштейн. Работал отец телеграфистом на станции Нагутской и умер от тифа в 1919 году. Вдова перебралась с шестилетним сыном в Моздок и вскоре вышла замуж за грека Андропуло, который и усыновил Юрия. Отчим вскоре умер, оставив в «наследство» свою фамилию (переделанную на русский лад - Андропов) и дочь Валентину.

Це означає, що єврей очолював це КДБ.
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Снова же, и что от этого?
В Израиле есть евреи которые поддерживают арабских террористов, ненавидят солдат которые защищают Израиль, евреи которые катаются в Европу и распростроняют клевету и наветы на евреев на сборищах либералов ))
Андропов же был вообще коммунистом, а это было не просто политическое движение, это скорее была религия.
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Чув про таке, але араби теж різні, тому не треба клеїти до всіх мусульман однакові ярлики та звинувачувати релігію у тероризмі. Тероризм у сучасному понятті вигадали в СРСР.
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Конечно арабы разные. И я никогда не дойду то тупости обвинять всех.
Но знаете, уже был не один и даже не 10 случаев, когда араб, который долго работает вместе с евреями, улыбается им каждый день, и все вроде ок, в один день приходит с автоматом или топором и начинает убивать.
Вот не так давно теракт в промзоне Баркана, так сказать в сердце арабо-еврейского мирного сосуществования и совместной работы. Он пришел на работу с автоматом, связал женщину и мужчину в офисе, потом их растрелял связаных, по пути еще в другую женщину выстрелил.
Кстати, он герой у себя там, ну, был, пока его не нашли наши и не отправили на высший суд.
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Просто ви мабуть не зрозуміли, що продовжуєте воювати. Для мене ваші військові дії і теракти у відповідь є війною, яка продовжується. А ці араби ще у 6 сторіччі були євреями, тому це ваша кров.
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Голда Мери как то хорошо сказала.
Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев.
Были бы они нашей крови, давно был бы мир и процветание.

Просто почитай на что они тратят миллиарды долларов которые им каждый год дарит мировое сообщество.
Или просто посмотри на Газу которую отдал Израиль, все отданные ухоженные фермы и поля разграблены и уничтожены. Нашей крови, ага.
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али если бы я вас не знал лет так 5 - тупо обматерил бы......
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ничего я не буду и никому обьяснять.
но если завтра турецкие кацаполеты полетят в Венесуеллу - не удивлюсь ни грамма....
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Все може бути, але причина буде звичайна - гроші і нафта.
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у меня иногда вопросы возникают, так вы за Украину или за Турцию?...
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В першу чергу за Україну, але підтримую також Туреччину. Україна не супротивник Туреччини, тому протиріччя нема.
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Туреччина - кацапцький подпизденышь - не?
мне сейчaс сказать де ?
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Звичайно, що це не так. Якби ти добре знав історія, то розумів неможливість справжньої дружби росії та Туреччини! Єдине, що на цьому етапі є тупа політика Трампа стосовно Туреччини і ви маєте відповідні наслідки.
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Не Украина туркам противник - турки Украине...

голосование посмотрите ....
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Мені цікаво як ви зрозуміли, що за мадуру, а не проти заколоту. Мадура придурок і диктатор, але Венесуела закинула його з порушенням своїх законів. У цьому річ. Також ці події не роблять супротивниками Україну і Туреччину. Це результат недолугої політики Трампа щодо Туреччини.
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кацапия турция и еще 3 острова поддержали мадуру - вам не стыдно за Турцию? - бо мне да.
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ердоган - ето турецкое хуйло...
и национальнсть тут абсолютно не при чем....
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тоже хуйло, понимаю куда вы - не голосовал за него ...
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Отже саме тому така позиція Туреччини. Ви давали курдам зброю, а тепер турецький крок у відповідь. Плювати на того мадуру, але є політика і бізнес. Саме це і відбулося. Змінить політику до Туреччини і вони плюнуть на мадуру дуже швидко.
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Обращение к зрадофилам. Сказание о том, как порохоботы, уже спасли и продолжают вытягивать зрадофилов из петли в которую они регулярно лезут.
https://www.youtube.com/watch?v=jGjVDyiDvEk&fbclid=IwAR0lTShbGCuMGTOv3d_a2fCe2AaNKNB9ObOte5rZB1Iq_ovPGHGZz6e63Ww
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Подумаешь...У нас и почётный патриарх есть...
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Вот интересная мысль.
Для улучшения инфраструктуры и повышения социальной жизни своих граждан, страны ЕС, уже более 20-ти лет, ежегодно выделяют из бюджета 200 - 400 миллиардов долларов. В Украине 24 года, до президентства Порошенко, ежегодно принимался бюджет 120 - 170 миллиардов долларов. За 24 года, это 3.5 триллиона долларов! На что были потрачены эти деньги? Куда блядь делась такая огромная сумма? На 2014 год, сразу после побега Януковича с его шайкой в РФ, Порошенко принял Украину в таком состоянии - Армии разворована, дорог нет, заводов нет, сельского хозяйства нет, работы нет, нищенские пенсии, нищенские зарплаты, внешний долг 80 миллиардов и бюджет 116 тысяч гривен. И это при том, что у Украины за 24 года, бюджет составлял 3.5 триллионов долларов. Разворовали деньги или отдали Кремлю взамен на независимость? Кто виноват - Кравчук, Кучма, Ющенко или Янукович, Тимошенко с Азаровым? Виноваты сами украинцы, потому что никогда нас не интересовала политика и всегда мы выбирали худшее из возможного, от сюда и результаты позорные. Чтобы выйти на уровень стран ЕС, Украина должна тратить минимум 200 - 300 миллиардов долларов в год на протяжении 20 лет - где брать эти деньги? Чтобы бюджет Украины располагал такими средствами, нужно исправлять ошибки, а ошибки всегда сложно исправлять. Поэтому терпения и разума. Легких путей не будет, но оно того стоит.
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Федя такие простіни в час ночи не тулят.Если и тулят,то только в процессе спора як сверхспособность Константинопольский патриарх Варфоломей стал почетным доктором Киево-Могилянской Академии - Цензор.НЕТ 7733
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Варфоломій відновив Українську Церкву не заради якихось соціальних титулів, а щоб здобути ласку в Бога і заради справедливості.
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Але й наше дякую, тут і зараз, йому буде до душі Константинопольский патриарх Варфоломей стал почетным доктором Киево-Могилянской Академии - Цензор.НЕТ 5247
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Соглашусь с Вашим тезисом... Но в тоже время Варфоломий защитил докторскую диссертацию по каноническому праву - это относится к социальным титулам.
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таким образом сообщество Могилянки "отметило его заслуги как ученого и популяризатора исследований"


Это чего было то?
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Да здравствует мракобесие в образовании! Давайте еще дадим ученую степень Папе римскому и всем буддистским монахам! Ну и Главному мусульманину (мулле?) обязательно!
Была лучшего мнения о Киево-Могилянке. Но она что-то очень сильно стала напоминать продажный МАУП.
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Якщо подібне для вас новина, то ви будете сильно розчаровані. Візьміть який завгодно виш України і обов'язково знайдете подібний приклад. Це давно вже норма.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонстантинопольский патриарх Варфоломей стал почетным доктором Киево-Могилянской Академии
 
 
 
 
 
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