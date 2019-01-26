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Все про:задержание (5264) мошенничество (715) Николаев (1141) часы (122)

 Полицейские задержали женщину в Николаеве, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен

В Николаеве сотрудники полиции задержали женщину, которая подделывала и продавала часы известных брендов в одном из торгово-развлекательных центров города,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"43-летняя злоумышленница поставляла качественную подделку в магазин, расположенный в торгово-развлекательном центре Николаева, пока в полицию не начали обращаться представители брендовых компаний в Украине. По предварительной оценке сумма нанесенного ущерба составляет 30 млн. гривен" – говорится в сообщении на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

Представители часовых компаний заверили, что в этом магазине продают часы, которые лишь внешне похожи на оригинал. Продажа таких подделок нарушает авторские права, портит их репутацию и приводит к убыткам.

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В результате следственных действий сотрудники полиции выявили 9 фактов незаконной реализации товара, который поставляла подозреваемая. Правоохранители изъяли 140 часов и направили на экспертизу. Все эти часы оказались подделкой.

"Следственным отделением Центрального ОП ГУНП в Николаевской области начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229 УК Украины "Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара"" – отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до пятнадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108384
 
 
 Топ комментарии
 
А шо там с мусорами шо ограбили ювелирный магазин в Киеве?
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Якщо підробка належної технічної якості, то фактично дехто не отримав різницю в ціні за "лейбл". Одне діло - дискутувати про якість та ціну брендових моторних олив або гальмівних колодок, порівнюючи їх із неоригіналами. Але притомний фахіець не купить за 100 баксів наприклад кабель з лейблом "Cisco", а спаяє його самостійно чи купить аналог на радіоринку за 100 гривень.
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Дайте майстру безвідсотковий кредит і допоможіть в відкритті фабрики з власним українським брендом!
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Совет форумчанПравила форума
 
Тю. Ось у мене є бренд. "Победа" 1953 року випуску.
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А шо там с мусорами шо ограбили ювелирный магазин в Киеве?
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Там не только мусора были, еще и прокуроры. Работают - что им сделается? Это же ценные кадры.
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не, на 350 млн американских денег доширак-смена не могла не набежать.. Полицианты задержали мошейницу - зрада-зрада-зрада. Соевый офшор через липецк еврейский барыга. абыр-абыр...
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Якщо підробка належної технічної якості, то фактично дехто не отримав різницю в ціні за "лейбл". Одне діло - дискутувати про якість та ціну брендових моторних олив або гальмівних колодок, порівнюючи їх із неоригіналами. Але притомний фахіець не купить за 100 баксів наприклад кабель з лейблом "Cisco", а спаяє його самостійно чи купить аналог на радіоринку за 100 гривень.
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Злоумышленник магазин, а телка поставляла, то что поставляла...и вообще, если бы каждый Абибас платил Адидасу, то где справедливость?)))
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Не удивлюсь, если у Левшы окажется нормальное количество хромосом...
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Дайте майстру безвідсотковий кредит і допоможіть в відкритті фабрики з власним українським брендом!
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Офигеть.Во первіх спрос на часі в 30 штук в Николаеве,уже ставит в недоумение.А коль так,если ншёлся спрос,то кто в Николаеве,может себе позволить такие часики? Полицейские задержали женщину в Николаеве, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен - Цензор.НЕТ 4823
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Не верю, что женщина подделывала часы. Она была дилером. Подделывали часовых дел мастера. Возможно что и не в Украине.
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Но донецкая масть предполагает за столом,сполоснуть часі с запонками в борще,щоб все обратили внимание Полицейские задержали женщину в Николаеве, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен - Цензор.НЕТ 4621
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В Україні купа сайтів розповсюджує китайські підробки починаючи від олх. Чим китайський Rolex відрізняється від швейцарії?
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корпус замість золота позолота, цифері замість бріліантів фіоніт чи сваровськи, механізм фуфло)
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механізм фуфло

Готов душу поставить на кон: никакой механизм не будет точнее часов которые используют для эталона мирового времени, и от которых может подводиться сотовый телефон. Полицейские задержали женщину в Николаеве, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен - Цензор.НЕТ 6897
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Боже... каким надо быть дау... Вернее современным человеком чтоб платить более 10$ за наручные ЧАСЫ?! Полицейские задержали женщину в Николаеве, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен - Цензор.НЕТ 8240

Мобильный телефон выполняет те же функции - только лучше! Ну ради чего носить часы в современном мире? Ради понтов?! Ну тогда люди поплатились за понты... Полицейские задержали женщину в Николаеве, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен - Цензор.НЕТ 7807
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Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- https://upl.pp.ua/vspres
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские задержали женщину в Николаеве, подозреваемую в подделке часов на 30 млн. гривен
 
 
 
 
 
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