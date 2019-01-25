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 Общество
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 Еще одна религиозная община перешла в ПЦУ на Тернопольщине

Приход Рождества Пресвятой Богородицы села Сураж Шумского района был принят в состав Тернопольской епархии Православной церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор подписал 25 января, сообщает сайт епархии.

"Собрание религиозной общины одного из крупнейших сел Шумщины состоялись еще 20 января. 90% присутствующих на них поддержали решение об изменении канонической принадлежности общины. Собранию предшествовал сбор подписей за это решение. За переход с УПЦ Московского патриархата к поместной Церкви выступили около 900 жителей Суража", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что приход Рождества Пресвятой Богородицы стал пятым в Шумском районе и девятым в области, который официально присоединился к Православной церкви Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Приход УПЦ МП на Тернопольщине поддержал переход в ПЦУ. ФОТО

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3108382
 
   
 Топ комментарии
 
Почти 150 парафий на сегодня. У кацапских батюшек появилась новая фишка: просят подождать полгода, чтобы "другие церкви признали ПЦУ", а по факту кацапы ждут президентских выборов. Их устроит любой, только не Порошенко. Еще одна религиозная община перешла в ПЦУ на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 9745
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В точку. После виборов будет церквопад. А пока сидят ждут а вдруг "наши" вернуться
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Церковные дела традиционно не делаются быстро. Я полагаю, что за несколько лет ПЦУ признают большинство церквей (кроме прямо завязанных на Москву), а также бывшая УПЦ МП потеряет тысячи парафий и перестанет быть самой крупной православной церковью Украины. Ще одна релігійна громада перейшла в ПЦУ на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 3088
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Похоже процесс идет быстрее, чем прогнозировали скептики. А если бы еще за пять лет войны разогнали пятую колонну и прижучили сепаров
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Почти 150 парафий на сегодня. У кацапских батюшек появилась новая фишка: просят подождать полгода, чтобы "другие церкви признали ПЦУ", а по факту кацапы ждут президентских выборов. Их устроит любой, только не Порошенко. Еще одна религиозная община перешла в ПЦУ на Тернопольщине - Цензор.НЕТ 9745
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В точку. После виборов будет церквопад. А пока сидят ждут а вдруг "наши" вернуться
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кстати, что там с признанием нашей автокефалии другими автокефальными церквями? русские аж ус*рались, что нас никто не признает. Пока действительно тишина, только Кипр вроде что-то сказал, и то - неофициально
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Церковные дела традиционно не делаются быстро. Я полагаю, что за несколько лет ПЦУ признают большинство церквей (кроме прямо завязанных на Москву), а также бывшая УПЦ МП потеряет тысячи парафий и перестанет быть самой крупной православной церковью Украины. Ще одна релігійна громада перейшла в ПЦУ на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 3088
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Своє слово сказав Варфоломей, а решта не впливає. Це їхня справа, але довго мовчать не будуть, дивлячись на Вселенського патріарха.
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3 лютого пройде інтронізація Епіфанія, по простому його висвятять на предстоятеля і він офіційно стане главою церкви. Після цього можна вже офіційно з ним вести переговори. Так як і з президентом країни, офіційні контакти тільки після вступу на посаду. Але для Томоса не потрібно визнання інших церков. Якщо хтось подзвонить, чи напише і привітає, то добре, а не привітають, то не велика біда. ПЦУ вже занесена у диптих помісних православних церков.

Ще одна релігійна громада перейшла в ПЦУ на Тернопільщині - Цензор.НЕТ 6269
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Думаю що кого б українці не вибрали Президентом, ПЦУ все одно буде тільки розширятися. Будь які проросійські рухи нового президента призведуть до нових виборів. Сподівання гундяєвців на те що вдасться тишком нишком "пересидіти" марні.
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Нєкада б не подумав,що на Терн-ні та Льв-ні стільки кацапського г.вна!Глибоко закопали Україну кацапи...
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Це очікувано було, дивлячись як там голосували за януковича.
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Вояче,гляньте на мапу виборів.Синім(за ригів чи Яника-хама-зека) замальовано Вастоккь,Юхь,а на Заході--лише правасравния інтернац-льні Буковину(румуняцьку ) і Закарпутьє(мадярське).
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и нашу зраду устроит любой - тока не потошенко
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А где порося , оно любит такие вещи .
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Ходят слухи, что в эту субботу винницкая религиозная община во главе с ребе Горовиц, перейдет в ПЦУ. Перед выборами всё может быть
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Чи не вперше в тексті зазначено "офіційно приєдналася", а не "перейшла", як отара овець на інше пасовисько.
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Були б не отарою,то не слухали б в УКР. храмі беліберди кацапскімь їзьєккомь,не проклинали б Мазепу,Філарета,не терпіли б кацапських грошолюбних кривавих попушєкь-батьюшєкь,які сприяли окупантам кривавим,закликали війну на нашу землю і не могли підняти свої діряві пердила,щоб вшанувати загиблих наших оборонців.
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...ну раз тернопольские волынякы решились, значит и Почаев тронется...там особо упоротых со всего сссра-тьма...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕще одна религиозная община перешла в ПЦУ на Тернопольщине
 
 
 
 
 
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