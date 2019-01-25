EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  2576  48
Материалы по теме:
Все про:суд (21711) Запорожская область (642) САП (950) закупки (155)

 В Запорожье судят главврача областной больницы за закупку 26 автомобилей для скорой помощи, которые непригодны для эксплуатации, - САП

В Запорожье суд продолжает рассмотрение дела о незаконной закупке 26 автомобилей скорой помощи для областной больницы.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии обвинения главным врачом КУ "Запорожская областная клиническая больница" при пособничестве руководителя ООО "ТФК "ЛАЗ" и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы было организовано проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника.

"В результате в 2012 году больницей было приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация по прямому назначению которых невозможна, что нанесло ущерб на сумму 13 млн гривен", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебное заседание по делу замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. взятки, состоялось в Киеве. Свидетели защиты не явились, - САП

Главного врача КУ "Запорожская областная клиническая больница", бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО "Торгово финансовая компания "ЛАЗ" обвиняют по ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 УК Украины.

24-25 января судом исследована документация по проведенной Комитетом по конкурсным торгам больницы закупке автомобилей скорой медицинской помощи типа "А" и допрошен один свидетель со стороны обвинения. Также коллегией судей удовлетворено ходатайство прокурора и принято решение о принудительном приводе свидетелей, которые не являются по вызову в суд.

Также читайте: САП направила в суд обвинение против экс-главы Госэкоинспекции Заики, не задекларировшего имущества на 27 млн

Следующее судебное заседание состоится в 09:00 ч. 30 января 2019 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3108381
 
   
 Топ комментарии
 
Уголовный кодекс нужно менять .Гройсманы с Пашинскими и Яценюками молятся на Портнова .Ведь этот ублюдок создал такой уголовный кодекс .
 показать весь комментарий
 
ну вот же борьба с коррупцией скорые помощи лишние купили У Запоріжжі судять головного лікаря обласної лікарні за закупівлю 26 автомобілів для швидкої допомоги, які непридатні для експлуатації, - САП - Цензор.НЕТ 1656
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нет конешно - за копейку малую страдаю тута...
ты в чувство не рас в час приходи, а как бы чаще.....
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос почему скорые признали непригодными?
 показать весь комментарий
 
" комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3108381"
 показать весь комментарий
 
А шо в нас вже врачи скоріе покупают и никого не спрашивают куме?
-Та в том то и дело,шо не спросили В Запорожье судят главврача областной больницы за закупку 26 автомобилей для скорой помощи, которые непригодны для эксплуатации, - САП - Цензор.НЕТ 3664
 показать весь комментарий
 
ну вот же борьба с коррупцией скорые помощи лишние купили
 показать весь комментарий
 
 
😀😀😀
А Насыров на свободе. И Бочковский, и Ставицкий.
 показать весь комментарий
 
да,что там, главврач, со своими взятками...преподы-ботаники уже звереют "Студенты Учебно-научного центра «Институт биологии и медицины» Киевского национального университета имени Шевченко обвиняют в сексуальных домогательствах преподавателя ботаники и требуют освободить его с должности".
 показать весь комментарий
 
 
Могли б и порадовать дедушку. Не убудет)
 показать весь комментарий
 
Уголовный кодекс нужно менять .Гройсманы с Пашинскими и Яценюками молятся на Портнова .Ведь этот ублюдок создал такой уголовный кодекс .
 показать весь комментарий
 
 
Портнов подал законопроект, а приняла его вся ЗРада и подписал Януковощ!!! они же для себя старались!!!!

надеюсь, следующий адекватный президент сразу же это отменит!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Но сегодняшние порошенки с яценюками и ублюдочными БПП и Народными Фронтами даже не заикаются об изменении уголовного законодательства в сторону ужесточения . А почему ? А потому что сами воруют и убивают Украинский Народ и боятся твари млядь ублюдочные и боятся ссуки млять гниды вонючие .
 показать весь комментарий
 
 
Ві короче враче можете?Главврач закупил 26 тачек!Ві хоть прикиньте обїму байт єтой инфе.Шо врач не мог столько купить.Шо адмистрицация
 показать весь комментарий
 
Нащо?Я слухаю альт в исполнении одного с оркерстром
HAUSER - Adagio (Albinoni)https://youtu.be/kn1gcjuhlhg У Запоріжжі судять головного лікаря обласної лікарні за закупівлю 26 автомобілів для швидкої допомоги, які непридатні для експлуатації, - САП - Цензор.НЕТ 5271
 показать весь комментарий
 
Походу ті на мельницу напоролся Дон Кихот У Запоріжжі судять головного лікаря обласної лікарні за закупівлю 26 автомобілів для швидкої допомоги, які непридатні для експлуатації, - САП - Цензор.НЕТ 3958
 показать весь комментарий
 
та понял я - дебильньнее тебя никого нет...
ты кацапо - дебило- чемпион
 показать весь комментарий
 
Та куча сайтов,попробуй другие.Може найдёшь дибильнее меня,щоб общаться на равніх У Запоріжжі судять головного лікаря обласної лікарні за закупівлю 26 автомобілів для швидкої допомоги, які непридатні для експлуатації, - САП - Цензор.НЕТ 3085
 показать весь комментарий
 
в свою кацапскую кучу ныряй сам клювом впeрeд - дятел...
 показать весь комментарий
 
Як же я могу нірнуть,коли ті с дупла ще не вілез? У Запоріжжі судять головного лікаря обласної лікарні за закупівлю 26 автомобілів для швидкої допомоги, які непридатні для експлуатації, - САП - Цензор.НЕТ 488
 показать весь комментарий
 
ныряй уже давай ну или подмойся - все вонь поменьше...
 показать весь комментарий
 
В prozorro нормальним чином закупівлю не прописав та купив гівно. А скасувати не захотів, бо за неосвоєння коштів догана або звільнення. А так вийшла зона-матушка. Шкода звичайно, не факт що лікар - корупціонер.
 показать весь комментарий
 
Это игорек шишка - не коррупционер?!?! Ну, вибачте. Тогда коррупционеров не существует в принципе.
 показать весь комментарий
 
Не в курсах був. Добрі люди вище поправили.
 показать весь комментарий
 
Не переживайте, ніхто не сяде, це ж вам не Россія.
 показать весь комментарий
 
 
пассажирские ЛАЗы купили? У Запоріжжі судять головного лікаря обласної лікарні за закупівлю 26 автомобілів для швидкої допомоги, які непридатні для експлуатації, - САП - Цензор.НЕТ 9836 так в них можно больных дюжинами возить.
 показать весь комментарий
 
В 12-м году... Это камень в Юлин огород. Она тоже 1000 скорых закупала для. Ну, как-бы не совсем скорых, а транспорт для акушерско-фельдшерских пунктов в сельской местности, чтобы доктор мог приехать к больному в дали от райцентров. Но главное создать прецедент. У нас же прецедентное право? А там и под Юлю копнуть можно.
 показать весь комментарий
 
За усе атветите соевіе..людям вкрасти вже немає де..а при юлі було...
 показать весь комментарий
 
Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- https://upl.pp.ua/vspres
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Запорожье судят главврача областной больницы за закупку 26 автомобилей для скорой помощи, которые непригодны для эксплуатации, - САП
 
 
 
 
 
 вверх