 Судье Малиновского райсуда Одессы и его пособнику, подозреваемым в получении 500 тысяч взятки, продлена мера пресечения, - САП

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "Кроме того, на судебном заседании коллегией судей продолжено исследование доказательств, полученных во время проведения негласных (следователей) розыскных действий.

Следующее заседание назначено на 4 февраля 2019 года.

Напомним, что судью Малиновского районного суда Одессы изобличено в феврале 2016 на получении полумиллиона гривен неправомерной выгоды от физического лица за вынесение судебного решения об удовлетворении иска в ее интересах.

Во время проведения обысков по месту жительства, судья оказывал сопротивление работникам антикоррупционных органов, применив оружие.

Судью задержали 31 марта 2016, после того как Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и арест. Ему сообщено о подозрении по ч.4 ст.368, ч.1 ст.345 УК Украины. Пособнику судьи инкриминируется ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины".

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