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Все про:Австрия (414) Путин (24571) радикалы (52)

 Лидера австрийской радикальной группировки, которая призывала Путина ввести войска, осудили на 14 лет тюрьмы

Уголовный суд австрийского Граца признал виновным в государственной измене лидера подпольной радикальной организации "Staatenbund Osterreich", в основе которой лежало отрицание легитимности существования австрийского государства и его законов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Суд приговорил к 14 годам заключения самозванного "президента" Монику Унгер, которая известна также своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Австрию и передать ей власть.

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Согласно постановлению судьи, приговор должен быть четким сигналом того, что к преступления против государства в Австрии не будет толерантности.

Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Моники, бывший полицейский, получил 10 лет тюрьмы, остальные - от 9 месяцев до 3 лет.

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Судебный процесс в Австрии над членами подпольной радикальной организации "Staatenbund Osterreich" ( "Конфедерация Австрия") начался 15 октября 2018. Обвиняемые выступали за свержение власти и создание переходного военного правительства, а самозванная "президент "Конфедерации Австрия" даже обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска и передать ей власть.

Сторонники "Staatenbund Osterreich" относятся к так называемым "Staatsverweigerer" ( "те, которые отрицают государство") - человек, не признают законов государства, создают параллельное общество, подпольно изготавливают свои удостоверения личности, водительские права и другие "документы" и "справки ". Согласно данным австрийской прокуратуры, всего в Австрии насчитывается около 2700 сторонников "Конфедерации Австрия".

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Источник: https://censor.net.ua/n3108378
 
   
 Топ комментарии
 
А Януковичю со сколькими смертями дали 13)
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Дайте нам ваших судей! Ну хоть на годик!
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Путин введи войска... в Австрию?! Это пять баллов...
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А Януковичю со сколькими смертями дали 13)
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еще большой вопрос кто причастен к этим расстрелам,выгоду пока получили ришучи реформаторы
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ой вот только не надо тут плакаться, что овощь был "добрый, милий человек"
сами рыги говорили, что когда начались расстрелы- к нему никто не мог дозвониться, что бы он отдал команду уйти
поэтому ВР собралась что бы отозвать силовиков
Да, в целом история мутная- но не такая простая как тебе она кажется
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не тупи,Януковощь был дураком и за его спиной обыграли эту комбинацию,он когда увидел сколько людей погибло сразу свалил из Киева,какой смысл был ему стрелять и сразу валить?
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не тупи, а какой смысл было овщю подписывать мирное соглашение и сразу валить?
Причем вещи- он начал собирать еще до подписи соглашения, исходя из записи камер в Межигорье
Ты давай еще расскажи мне- что его "обсреляли в машине " и поэтому он вынужден был убежать
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так он и не собирался валить и мирное соглашение подписал,собирался власть передать мирно,в этих условиях Порошенко бы пролетел,вот и урегулировали как надо,сделал тот,кому выгодно,называется мотив,а Януковичу этот расстрел был не выгоден,ему пришлось сразу валить
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Я никого не защищаю, но в это время ты точно в Украине был?

Так как по камерам Межигорья, если не ошибаюсь, первые вещи из своей Хонки он начал вывозить 17 или 18 числа, за 2 дня до расстрелов, которые были 20 числа
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Дураком? Может быть. А путлеровской шестеркой - это точно. Но даже у этого дурака хватило ума вовремя свалить
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Если бы только в этом беда была. У нас теперь сепары за президента . Перевоспитались? Не верю

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зате вся кацапня на чолі з Кілею Азіровим аж виє від однієї згадки про Пороха...
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Его приговорили к пожизненному. Пребыванию в Мордоре.
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Мадура, ты такая мадура...
Те, кто зовут в гости Путю оказываются на скамье подсудимых.
В том еще случае, если после этого выживают.
Готовься, короч.
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Настоящих буйных мало
Им вождя не доставало...
🤣
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бежал бы в Украину тут с Медведчуком бы жил под крылышком у Пети
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Путин введи войска... в Австрию?! Это пять баллов...
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Меркель введи войска в Украину, чем то отличается?
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Там не було нарота Думбаса, ось і не проканало.
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за годик не управится, годика на 3-5 минимум.
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Сегодня посмотрел "Судити по-новому" о том, каких судей набрали в ВСП.
Коротко: -это кошмар! Судовой реформой даже не пахло! А если подумать, то просто избавились от непослушных.
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выключай телевизор - включай башку.... - на сегодня советы закончились...
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вся, тебя лайкнувшая бригада сядет по зрадной статье,
у немчуков и австрияков все строго ..... Лидера австрийской радикальной группировки, которая призывала Путина ввести войска, осудили на 14 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 6191
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Тебе надо уменьшить количество сладкого в своём рационе, в больших дозах приводит к агрессии и фантазиям. Диабет не заработай,всё полезно, но в меру.
Может тоже в судьях состоишь? Ну не нервничай всё равно.
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умно! - примеерно ето и ожидалось - соя, диабет ,,,,
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ну и кого в Австрии хуйло теперь вальсировать будет?
хоть и мелкое гавно, но на ноги наступать не каждая прынцесса выдержит...
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Як скоро луценко поїде по всій Україні з вироком януковичу як порошенко з Томосом? а бондаренко не сидить. лукаш не сидить. та продовжувати можна і далі....
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Вакарчук собрался поддержать петю.На это в штабе пети сделана будет ставка после томоса.
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Де там наша потужно рехформовані прокуратура і суди? 13 років баклажану?
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Наша прокуратура не може забезпечити всім бажаючим гідних умов в австрійських тюрмах.
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Це, канєшно, біда. Немає умов... Тоді в морг. Бо перельоти теж дорогі для бідної країни.
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А чого би австрійцям і сепарам не проводити перемовини у Мінську?
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І ніякого референдума 15 на получи , і все спокійно.
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вы про украинский Крым сейчас и кацапский референдум в ем, так?
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Ни фига себе ,а в Украине Януковича к 13 годам приговорили ,при том что его преступные действия привели к гибели десятков тысяч людей ,ограблению Украины на миллиарды и потери територий .. Лидера австрийской радикальной группировки, которая призывала Путина ввести войска, осудили на 14 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 3619 Нужно менять уголовное законодательство ,
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ГОСТАЙНА РОССИИ. «Теракта не было», но уроженца Кыргызстана пытают, чтобы выявить «террористов»

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/01/25/117754/gostajna-rossii--terakta-ne-bylo-no-urozhentsa-kyrgyzstana-pytayut-chtoby-vyyavit-terroristov.shtml
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Интересно, сколько венесуэльскому самозванцу дадут?
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мадуре ? ну если на еол не посадят, то лет 20 наверное
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Не спеши. Сначала его в Ростов эвакуируют, потом будет заочный суд.
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Водителю автобуса Мадуре? Нисколько.

Латиносы народ горячий. Шото придумают интересное для него... Чегевару вашу, когда поймали, просто на куски разобрали и на взлетке закопали, например.
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Разборка между Ираном и Россией в Сирии прорвалась в публичное пространство

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/01/25/117752/razborka-mezhdu-iranom-i-rossiej-v-sirii-prorvalas-v-publichnoe-prostranstvo.shtml
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Кто бы подумал. А у нас такие в президенты балотируются.
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А в Україні за останні 5 років жодного мера 12 міст Донбасу, де проводили сепарські так звані референдуми, Гепа, Допа, жоден риг так і не сів за сепаратизм


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Так может нам вместо Луцика прокурора из Австрии нанять? И судей бы пару тоже Лідерку австрійського радикального угруповання, яка закликала Путіна ввести війська, засудили на 14 років в'язниці - Цензор.НЕТ 749
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хуйло классный кацапский презик...
был бы якутом, из гавна его велепил бы,,, - а шо стояло бы себе,
воняло - все как в жизни...
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В нас єтих лидеров орков в Раде тьма.И никто никого не судит.Все пилят бабос Лідерку австрійського радикального угруповання, яка закликала Путіна ввести війська, засудили на 14 років в'язниці - Цензор.НЕТ 5010
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А домовлятися з ним не пробували? А під чесне слово відпускати, нє? Нам казали, що так в Європі із злочинцями роблять. Просто хамство якесь, не знаєш кому й вірити!
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Люблю Грац. Жалко что туда пустили сирийцев . Теперь они сидят в роскошных парках целый день, а украинцы рядом тратуары делают. Весной там была и наблюдала
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Вот как надо поступать с различными сепаратюгами и прочей прорасеянской нечистью.
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"Судебный процесс в Австрии над членами подпольной радикальной организации "Staatenbund Osterreich" ( "Конфедерация Австрия") начался 15 октября 2018".(с)
Красавчики! И пкогугогы не болели, и судьи отвод не брали...
ЗЫ. Интересно, как быстро и на сколько бы Штепу уконтропупили?
ЗЗЫ. Вопрос риторический, если чо...
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Что-то резко и синхронно активизировалось все мировое дерьмо, как по команде из одного центра управления.
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Їй треба звернутися у печерський "суд" м. Київ - дасть трошки грошей, одягнуть браслет та відпустять. Хай у штепи спитає та підкаже як краще зробити!!!
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А вот чего Австрия так всполошилась и ударными темпами осудила какую-то бабенку, нарушая ее священные права ? Канцлеру Австрии можно значит жилы рвать, чтобы отменить санкции против фофки, Кнайслерше можно демонстративно пригласить на собственную прости Господи, свадьбу в качестве свадебного подарка кубанский хор во главе с кацапским недомерком, которому можно простить и Абхазию,и Осетию, и Грузию, и Приднестровье, и Украину, и Боинг, а вот пригласить в гости вежливых зеленых человечков - низзяяяяя!!! Несправедливо !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛидера австрийской радикальной группировки, которая призывала Путина ввести войска, осудили на 14 лет тюрьмы
 
 
 
 
 
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