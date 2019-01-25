 Лидера австрийской радикальной группировки, которая призывала Путина ввести войска, осудили на 14 лет тюрьмы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Суд приговорил к 14 годам заключения самозванного "президента" Монику Унгер, которая известна также своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Австрию и передать ей власть.

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Согласно постановлению судьи, приговор должен быть четким сигналом того, что к преступления против государства в Австрии не будет толерантности.

Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Моники, бывший полицейский, получил 10 лет тюрьмы, остальные - от 9 месяцев до 3 лет.

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Судебный процесс в Австрии над членами подпольной радикальной организации "Staatenbund Osterreich" ( "Конфедерация Австрия") начался 15 октября 2018. Обвиняемые выступали за свержение власти и создание переходного военного правительства, а самозванная "президент "Конфедерации Австрия" даже обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска и передать ей власть.

Сторонники "Staatenbund Osterreich" относятся к так называемым "Staatsverweigerer" ( "те, которые отрицают государство") - человек, не признают законов государства, создают параллельное общество, подпольно изготавливают свои удостоверения личности, водительские права и другие "документы" и "справки ". Согласно данным австрийской прокуратуры, всего в Австрии насчитывается около 2700 сторонников "Конфедерации Австрия".

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