 Лидера австрийской радикальной группировки, которая призывала Путина ввести войска, осудили на 14 лет тюрьмы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Суд приговорил к 14 годам заключения самозванного "президента" Монику Унгер, которая известна также своим обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Австрию и передать ей власть.
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Согласно постановлению судьи, приговор должен быть четким сигналом того, что к преступления против государства в Австрии не будет толерантности.
Всего по делу проходили 14 человек. Заместитель Моники, бывший полицейский, получил 10 лет тюрьмы, остальные - от 9 месяцев до 3 лет.
Судебный процесс в Австрии над членами подпольной радикальной организации "Staatenbund Osterreich" ( "Конфедерация Австрия") начался 15 октября 2018. Обвиняемые выступали за свержение власти и создание переходного военного правительства, а самозванная "президент "Конфедерации Австрия" даже обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска и передать ей власть.
Сторонники "Staatenbund Osterreich" относятся к так называемым "Staatsverweigerer" ( "те, которые отрицают государство") - человек, не признают законов государства, создают параллельное общество, подпольно изготавливают свои удостоверения личности, водительские права и другие "документы" и "справки ". Согласно данным австрийской прокуратуры, всего в Австрии насчитывается около 2700 сторонников "Конфедерации Австрия".
сами рыги говорили, что когда начались расстрелы- к нему никто не мог дозвониться, что бы он отдал команду уйти
поэтому ВР собралась что бы отозвать силовиков
Да, в целом история мутная- но не такая простая как тебе она кажется
Причем вещи- он начал собирать еще до подписи соглашения, исходя из записи камер в Межигорье
Ты давай еще расскажи мне- что его "обсреляли в машине " и поэтому он вынужден был убежать
Так как по камерам Межигорья, если не ошибаюсь, первые вещи из своей Хонки он начал вывозить 17 или 18 числа, за 2 дня до расстрелов, которые были 20 числа
Те, кто зовут в гости Путю оказываются на скамье подсудимых.
В том еще случае, если после этого выживают.
Готовься, короч.
Им вождя не доставало...
🤣
Коротко: -это кошмар! Судовой реформой даже не пахло! А если подумать, то просто избавились от непослушных.
у немчуков и австрияков все строго .....
Может тоже в судьях состоишь? Ну не нервничай всё равно.
хоть и мелкое гавно, но на ноги наступать не каждая прынцесса выдержит...
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/01/25/117754/gostajna-rossii--terakta-ne-bylo-no-urozhentsa-kyrgyzstana-pytayut-chtoby-vyyavit-terroristov.shtml
Латиносы народ горячий. Шото придумают интересное для него... Чегевару вашу, когда поймали, просто на куски разобрали и на взлетке закопали, например.
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/01/25/117752/razborka-mezhdu-iranom-i-rossiej-v-sirii-prorvalas-v-publichnoe-prostranstvo.shtml
был бы якутом, из гавна его велепил бы,,, - а шо стояло бы себе,
воняло - все как в жизни...
Красавчики! И пкогугогы не болели, и судьи отвод не брали...
ЗЫ. Интересно, как быстро и на сколько бы Штепу уконтропупили?
ЗЗЫ. Вопрос риторический, если чо...
Мало дали!